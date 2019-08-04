2019-08-04T20:13:40+03:00
Общество

«Иду и думаю: стреляйте, сволочи, скорее!»: как Вилли Токарев четыре раза обманул смерть

Знаменитый шансонье прожил 84 года удивительной, насыщенной яркими событиями жизни. В нашем материале – архивное интервью с музыкантом
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Фото: из личного архива героя публикации.Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. Фото: из личного архива героя публикации.
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В возрасте 84 лет в одной из столичных больниц умер известный шансонье Вилли Токарев – артист, который в сорок лет эмигрировал в США, но потом вернулся в Москву и даже стал почетным жителем Таганского района. КП-Новосибирск публикует интервью, которое певец дал несколько лет назад. Тогда Вилли Иванович еще был энергичен, как подросток.

Артист эмигрировал в США, но потом вернулся в Россию. Фото: из личного архива героя публикации.

Артист эмигрировал в США, но потом вернулся в Россию. Фото: из личного архива героя публикации.

- Вы в свое время уехали из Советского Союза, - начали мы разговор.

- Я люблю свою страну! Я могу жить в Нью-Йорке, у меня есть такая возможность. Могу жить на Украине. У меня и там и здесь есть, где переночевать. Почему я в России? Потому что я люблю свою страну, это моя публика, моя страна, где я родился. А в Америке… Я выехал туда вынуждено. Потому что я не мог в то время писать свои песни, именно те, которые я хотел тогда писать, мне запрещали. Потом так случилось, что те люди, которые запрещали мое творчество, они пригласили меня с концертом по городам Советского союза, и в 89 году я приехал из Америки. Это были триумфальные концерты. Это было то время, когда были популярны концерты, но были другие вкусы у людей.

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- Чем они отличались?

- Тогда любили хорошие песни. Тогда не писали песни-«однодневки». Я пою песни, написанные, например, гениальными авторами гениальной страны. Советский Союз я имею ввиду. Я их пою даже там, где по-русски не понимают, но их принимают с таким восторгом!

Работая таксистом в Америке, Вилли Токарев рисковал жизнью.

Работая таксистом в Америке, Вилли Токарев рисковал жизнью.

- В Америке Вы не только пели, но и работали таксистом.

- Да, и в этот период четыре раза пистолет был у меня у виска.

Артист отвечает на вопросы слушателей Радио "Комсомольская правда". Фото: Виктория МИНАЕВА

Артист отвечает на вопросы слушателей Радио "Комсомольская правда".Фото: Виктория МИНАЕВА

- Как это происходило?

- Однажды ко мне сели люди. Вот в четвертый раз когда. Очень симпатичные девушка и молодой человек. Сели и повезли меня в Рокавей - это часть Нью-Йорка, далеко. Я их привез туда. Они мало того, что не заплатили, они наставили пистолет на меня и деньги, говорят, давай быстренько. Я спокойно отдал им деньги, слушал их команды, что они говорят. Они говорят: «еще!» Я говорю: «вы меня рано взяли, я только начал работать, заработал мало». И они, значит, удалились, но машину оставили. А до этого был случай - там и машину угнали вообще, но меня не тронули. Это второй раз. А еще случай был, когда меня завезли в район, где брошенная школа, забор, снег. Они говорят: «выходи!» Выгребли у меня всю мелочь, взяли ключи от машины и говорят: «двигайся в сторону забора».

Вилли Токарев во время интервью в КП-Новосибирск. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вилли Токарев во время интервью в КП-Новосибирск.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Что было дальше?

- Я иду, под ногами скрипит снег. И когда снег скрипит, я иду и думаю: стреляйте уже, сволочи, скорее. Шаги, знаете такие, как будто сто лет идешь. И вот когда я дошел почти до конца забора, я вместо выстрелов услышал рев моей машины. Они сорвались с места и уехали.

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За свои 84 года Вилли Токарев стал отцом трех сыновей и одной дочери, и уже на склоне лет мечтал об еще одном ребенке. Несмотря на то, что пел «блатные» песни, настаивал, что всерьез воспевать преступников и их порядки нельзя (подробности).

Вилли Токарев в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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