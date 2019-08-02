Новый храм во имя Иконы Божией Матери «Державная»

Компания «СибГеоСтрой» закончила подготовку уникального проекта. Новый храмовый комплекс станет не только украшением города, но и местом сосредоточения всех православных сил. Получено разрешение на строительство.

«Державная» на месте истока

Новый храмовый комплекс на улице Стартовой будет напоминать о существовавшем когда-то на этом месте церковном ансамбле села Кривощеково - «родоначальнике» Новониколаевска.

В селе Кривощеково располагалась Никольская церковь. По сохранившимся архивным данным, звонница церкви имела навершие уникальной формы, в виде шпиля.

Новое культовое сооружение выделяется светлым пятном на фоне привычных кирпичных коробок, магазинов, панельных домов. Новый ансамбль появится недалеко от площади Лыщинского. С одной стороны, «новодел» похож на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, а с другой - узнаются черты утраченного храма в селе Кривощеково, которое как раз находилось неподалеку. Только теперь это совсем иной масштаб - храмовый комплекс во имя Иконы Божией Матери «Державная». Работу над проектом благословил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

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Почему комплекс во имя Иконы Божией Матери «Державная»? Ответ на поверхности, отражен в летописи города. Об этом активно писали и историки, и представители духовенства:

- Новосибирск первоначально носил имя Новониколаевск - в честь императора Николая Второго. Известна исключительная сила веры последнего императора, его особенное почитание Божией Матери, в молитвах он всегда обращался к Царице Небесной.

Шпиль высотой 71 метр

…А теперь о воплощении замысла. События стремительно разворачивались в недалеком 2016 году. Работой над проектом в тесном взаимодействии с проектировщиками занимался протоиерей Константин Пантюхов, который назначен настоятелем нового храма.

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Это не будет крестово-купольная или шатровая церковь. Ансамбль, конечно, имеет сходство с Петропавловским собором - достаточно высокий шпиль и звонница. Планируется установка колокола-благовеста весом 8 тонн, самого большого за Уралом. Шпиль будет достигать высоты 71 метр - за Уралом выше только колокольня Тобольского кремля.

Сравнение с Петропавловским собором, конечно, грандиозное. Но проектировщики «СибГеоСтроя» проводят более близкую и исторически правдивую параллель - с Никольской церковью в Кривощеково. По сохранившимся архивным данным, звонница той церкви имела навершие уникальной формы - в виде шпиля. Аналогичное навершие, как говорят эксперты, венчает колокольню и в новом проекте, так что можно говорить об архитектурной и духовной преемственности…

Проектировщики представили, как будет выглядеть храм в зимнее время.

А теперь о самых важных достоинствах проекта, который уже успели назвать «главным кафедральным храмом Сибири» - по сути он и будет таким. Одно из зданий ансамбля - храм способен принять 400 прихожан. В храмовом комплексе развернется и большая просветительская деятельность. Здесь расположатся корпус Новосибирской семинарии, различные школы, залы для проведения массовых мероприятий. Словом, это место станет новым центром притяжения православных христиан со всей Сибири. И как полагают проектировщики «СибГеоСтроя», ансамбль будет отлично заметен с правого берега, а с колокольни нового храмового комплекса будет прекрасно просматриваться другое культовое сооружение Новосибирска - собор во имя Александра Невского, построенный в 1899 году. Кстати, строительством собора во имя Александра Невского руководил известный инженер путей сообщения Николай Тихомиров.

Проектировщики представили, как будет выглядеть храм в зимнее время.

- Связь между историческим храмом во имя Александра Невского и храмовым комплексом во имя Иконы Божией Матери «Державная» получается вполне зримой и осязаемой, то есть с колокольни нового храма отлично будет виден другой культовый объект, давно ставший визитной карточкой нашего города. Ну и конечно же, у нас было и остается стремление придать городу шарм, преобразить архитектурный облик Новосибирска, чтобы им можно было гордиться.

Проект действительно отличают величие и грандиозный размах. А также современный отточенный стиль, благодаря чему храм воспринимается не просто как культовое учреждение, предназначенное только для верующих, а как место истинных знаний и точка притяжения горожан. Что касается заключения экспертов и их оценок, то проектная документация уже прошла проверку и получила одобрение со стороны сотрудников ГК «Центр экспертиз и оценки соответствия» и президиума Городского градостроительного совета.

Проектировщики представили, как будет выглядеть храм в зимнее время.

Находясь в непосредственной близости от нового ледового стадиона, где будет проходить молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году, храмовый комплекс с колокольней высотой 71 метр и колоколом-благовестом массой 8 тонн получит общемировую известность и войдет в число самых значимых православных и архитектурных достопримечательностей России.

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Теперь свое слово должны сказать бизнесмены и неравнодушные горожане. Как и в прошлое время, когда благотворительность и бизнес были нравственными категориями, храм должны возводить на народные деньги, всем миром. Сейчас создается сайт, где будут приниматься пожертвования на благородное дело. Информация о том, как идет знаковое строительство и используются поступившие средства, будет доступна каждому пользователю.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Новый символ города

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского, в 2016 году компания «СибГеоСтрой» приступила к проектированию храмового комплекса в одном из самых живописных и значимых мест города Новосибирска, по улице Стартовой.

Усилиями благочинного Ленинского района Новосибирской епархии протоиерея Константина Пантюхова и команды специалистов ООО «СибГеоСтрой» под руководством Алексея Гончарова родилась идея и был создан проект уникального храмового комплекса, который воплощает тысячелетние традиции храмового зодчества Руси, а также достижения современных технологий и идею функциональности.

Этот храмовый комплекс - новый символ города Новосибирска, его возведение - еще одна важнейшая веха в духовном возрождении Сибири.

Экспертизу проектной документации провели специалисты ГК «Центр экспертиз и оценки соответствия» под руководством Александра Кулинича.

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Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Иконы Божией Матери «Державная» города Новосибирска Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)»

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