Пошла жара! Разглядываем самых красивых девушек с новосибирского пляжа
В Новосибирск, наконец-то, вернулась жара. Фотокорреспондент КП-Новосибирск подготовил самый горячий репортаж года с городского пляжа «Наутилус». Наслаждайтесь!
Эта красотка - молодая мама и воспитывает дочку.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Знойная блондинка Екатерина похожа на спасательницу Малибу. Она нам встретилась прямо при входе на пляж — и открывает парад красоток. Так, в глаза смотрите!
Сосредочтесь и смотрите в глаза!Фото: Алена МАРТЫНОВА
Катя воспитывает лапочку-дочку Варюшу и выглядит при этом отпадно! А еще она очень любит читать и увлекается фотографией. Разве не заметно?
А вам слабо сделать также?Фото: Алена МАРТЫНОВА
Светлана - мастер спорта по спортивной гимнастике. Ее шикарной растяжке можно только позавидовать!
Света - мастер спорта по гимнастике.Фото: Алена МАРТЫНОВА
А еще она недавно родила: вот бы всем мамочкам в декрете иметь такую слаженную фигурку!
Эти подружки знают, как устроить жару.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Ника и Настя умеют отрываться на полную катушку! И, кстати, тоже мамочки в декрете. В этом ничего удивительного, ведь все остальные в будни сидят на работе.
Света и Катя - молодые мамы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Молодым мамочкам Светлане и Катерине редко удается вырваться на пляж позагорать, но в этот день все звезды сошлись — и бабушки согласились посидеть с внуками, и погода не подвела.
Мужчины предлагали красавице Кате покататься на лодке по Оби, но она отказала.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Во время съемки подплывшие на лодке мужчины несколько раз предлагали Кате сменить локацию — Октябрьский мост на Бугринский. Пришлось их огорчить отказом.
Екатерина рисует картины и читает книги по саморазвитию.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В свободное время Екатерина рисует картины и читает книги по саморазвитию. Пока не ушла в декрет, работала геодезистом.
В жару самое время прийти на пляж!Фото: Алена МАРТЫНОВА
На пляже во время нашего фоторепортажа было очень жарко — температура поднялась явно выше 30 °С. И у нас тут тоже горячо!
Анна - флорист и тоже молодая мама.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Анна увлекается росписью — правда, на своем теле. Девушка занимается флористикой и сейчас, кстати, тоже в декрете! Шикарные все-таки у нас мамочки.
Как вам такая прическа?Фото: Алена МАРТЫНОВА
А эту девушку точно можно назвать обладательницей самой практичной летней прически! Красиво, стильно и не жарко.
Немного побыть на солнышке - хороший отдых для беременных.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Мы застали Анну на пляже в интересном положении. Согласитесь, с милым животиком она выглядит прекрасно!
Многие пришли на пляж с детьми.Фото: Алена МАРТЫНОВА
А еще женщина выглядит прекраснее с цветами в руках. Например, вот с таким цветочком. Вы же помните, что дети — это не только хлопоты, но еще и цветы жизни.
В жару на пляже яблоку негде упасть.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Даже несмотря на рабочий день, городской пляж представлял собой муравейник. Немного отгородиться от толпы людей помогает любимая музыка в наушниках.
Девушки без комплексов загорают топлес.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Позади два месяца лета. Еще не успели как следует загореть? Тогда поспешите на пляж! Синоптики обещают, что солнышко вот-вот перестанет нас радовать своим по-настоящему летним теплом. Прекрасных выходных!
ИСТОЧНИК KP.RU