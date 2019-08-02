Пошла жара! Разглядываем самых красивых девушек с новосибирского пляжа

В Новосибирск, наконец-то, вернулась жара. Фотокорреспондент КП-Новосибирск подготовил самый горячий репортаж года с городского пляжа «Наутилус». Наслаждайтесь!

Эта красотка - молодая мама и воспитывает дочку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Знойная блондинка Екатерина похожа на спасательницу Малибу. Она нам встретилась прямо при входе на пляж — и открывает парад красоток. Так, в глаза смотрите!

Сосредочтесь и смотрите в глаза!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Катя воспитывает лапочку-дочку Варюшу и выглядит при этом отпадно! А еще она очень любит читать и увлекается фотографией. Разве не заметно?

А вам слабо сделать также?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Светлана - мастер спорта по спортивной гимнастике. Ее шикарной растяжке можно только позавидовать!

Света - мастер спорта по гимнастике.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще она недавно родила: вот бы всем мамочкам в декрете иметь такую слаженную фигурку!

Эти подружки знают, как устроить жару.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ника и Настя умеют отрываться на полную катушку! И, кстати, тоже мамочки в декрете. В этом ничего удивительного, ведь все остальные в будни сидят на работе.

Света и Катя - молодые мамы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Молодым мамочкам Светлане и Катерине редко удается вырваться на пляж позагорать, но в этот день все звезды сошлись — и бабушки согласились посидеть с внуками, и погода не подвела.

Мужчины предлагали красавице Кате покататься на лодке по Оби, но она отказала.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время съемки подплывшие на лодке мужчины несколько раз предлагали Кате сменить локацию — Октябрьский мост на Бугринский. Пришлось их огорчить отказом.

Екатерина рисует картины и читает книги по саморазвитию.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В свободное время Екатерина рисует картины и читает книги по саморазвитию. Пока не ушла в декрет, работала геодезистом.

В жару самое время прийти на пляж!Фото: Алена МАРТЫНОВА

На пляже во время нашего фоторепортажа было очень жарко — температура поднялась явно выше 30 °С. И у нас тут тоже горячо!

Анна - флорист и тоже молодая мама.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна увлекается росписью — правда, на своем теле. Девушка занимается флористикой и сейчас, кстати, тоже в декрете! Шикарные все-таки у нас мамочки.

Как вам такая прическа?Фото: Алена МАРТЫНОВА

А эту девушку точно можно назвать обладательницей самой практичной летней прически! Красиво, стильно и не жарко.

Немного побыть на солнышке - хороший отдых для беременных.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы застали Анну на пляже в интересном положении. Согласитесь, с милым животиком она выглядит прекрасно!

Многие пришли на пляж с детьми.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще женщина выглядит прекраснее с цветами в руках. Например, вот с таким цветочком. Вы же помните, что дети — это не только хлопоты, но еще и цветы жизни.

В жару на пляже яблоку негде упасть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Даже несмотря на рабочий день, городской пляж представлял собой муравейник. Немного отгородиться от толпы людей помогает любимая музыка в наушниках.

Девушки без комплексов загорают топлес.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Позади два месяца лета. Еще не успели как следует загореть? Тогда поспешите на пляж! Синоптики обещают, что солнышко вот-вот перестанет нас радовать своим по-настоящему летним теплом. Прекрасных выходных!