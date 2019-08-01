Экспедиция в Томск: день второй. Пески Салехарда и Музей палеонтологии.

30 июля, 9:00

НОВЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАВТРАКА

9 часов утра. Команда уже на ногах и готова к новым приключениям!

Первый день экспедиции дал нам невероятный заряд энтузиазма, и ноги сами несут нас к двери, чтобы побыстрее отправиться в путь.

Но сначала завтрак.

ПЕСКИ САЛЕХАРДА

Первый объект, который посетила группа блогеров, - Томская судоходная компания, которая на баржах отправляет песок и щебень в северные районы - Салехард и Нижневартовск - для нужд нефтегазовой отрасли.

Целые терриконы песка и щебня, готовые отправиться в Салехард. И, среди них, Миша Докукин.

На территории Томской судоходной компании экспедиционная команда поднялась на капитанский мостик речного толкача, который недавно вернулся из северного рейса.

Пришвартованный к берегу, толкач ожидает команду «Комсомолки».

Экипаж толкача рассказал, что рейс по перевозке щебня и песка может длиться пару недель.

На время рейса толкач становится для экипажа настоящим «плавучим домом». В нем есть все удобства, необходимые для безопасного плавания.

В МУЗЕЙ ПАЛЕОНТОЛОГИИ - ЧЕРЕЗ НОВО-СОБОРНУЮ ПЛОЩАДЬ

Ознакомившись с томским судоходством, экспедиция «Комсомолки» отправилась на пешеходную экскурсию от Ново-Соборной площади до Томского государственного университета через университетскую рощу, полюбовавшись по дороге на памятники профессоров с мировыми именами.

Памятник профессорам В. М. Флоринскому и Д. М. Менделееву от благодарных сибиряков.

В главном корпусе ТГУ (который можно смело называть храмом науки) располагается один из музеев - палеонтологический. Первые палеонтологические коллекции здесь начали формироваться к 1888 году. Самые яркие экспонаты - скелеты бизона, шерстистого носорога и сибирского мамонта.

Даже в привычном нам мире, где есть гигантские самолеты и каменные высотки, мамонт все равно кажется невероятно большим.

Спасибо музею за то, что он бережно хранит древнюю историю нашей планеты.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

На территории ТГУ располагается библиотека университета. Здесь же находится еще один музей, которым гордится университет, - Музей книги, где можно познакомиться с рукописными и старопечатными книгами, газетами и журналами. В музее хранятся прижизненные издания произведений писателей и поэтов, в том числе и с автографами.

Например, под стеклом выставочной витрины можно воочию увидеть книгу «Ревизор», подписанную Николаем Гоголем.

Светлана Кочеткова и Сева Мокин внимательно слушают рассказ экскурсовода про коллекцию редчайших книг библиотеки Жуковского.

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД И ПОЕЗДКА НА ЗАВОД «ТОМСКОЕ ПИВО»

Наша команда пилигримов настолько увлеклась знакомством с городом, что не заметила, как наступило обеденное время. На бизнес-ланч путешественники отправились в заведение «ПабиК», расположенное в самом центре города, на улице Пушкина.

Подкрепившись и набравшись сил, группа туристов отправилась изучать томскую промышленность непосредственно туда, где работают конвейеры, - на завод «Томское пиво» и винное производство «Кахети».

По словам одного из участников Севы Мокина, когда своими глазами видишь производство, рушатся стереотипы.

Пилигримы из Новосибирска узнали, что «Томское пиво» выпускает не только пенные напитки, но и натуральные лимонады, а название «Кахети» скрывает в себе классическое виноделие, а также производство вин из сибирских дикоросов - брусники, жимолости, черной смородины, клюквы и черники.

Сотрудник завода рассказывает нам об особенностях варки пива.

И даже разрешили понаблюдать за процессом.

МУЗЕЙ КАРЛА КРЮГЕРА

В 1877 году немецкий пивовар Карл Крюгер основал завод по производству пива на территории, где сейчас расположен Томский университет.

Из-за начала строительства университета Крюгеру пришлось построить новое здание в том месте, где сейчас находится завод «Томское пиво». 27 октября 1884 года началось официальное летоисчисление «Томского пива». В 1890 году основатель завода передал предприятие своему племяннику Роберту Крюгеру.

Кукольная реставрация музея Крюгера. Слева направо: пивовар Карл Крюгер, племянник Роберт Крюгер и жена племянника.

НАГУЛЯЛИ АППЕТИТ НА ЗАВОДЕ - ЕДЕМ В РЕСТОРАН «ГОСТИ»

Поскольку знакомство с производством отнимает силы и время, голод подкрался практически незаметно, да и впечатлений от путешествия осталось хоть отбавляй. По инициативе сотрудников томского туристско-информационного центра был организован ужин в ресторане «ГОСТИ».

Особый акцент в заведении на местных грибах – лисичках, которые присутствуют здесь в специальном меню.

А собственные десерты настолько вкусные, что пальчики оближешь.

В ресторане к новосибирцам присоединилась и томская коллега – Елизавета Соколова обрадовавшаяся, что соседи-новосибирцы проявляют неподдельный интерес к городу, в котором она живёт.

ИНТЕРВЬЮ С КОМАНДОЙ

В перерыве между экскурсиями наша команда поделилась впечатлениями от второго дня пребывания в Томске.

- Настроение у всех отличное. Мы много гуляем по городу. Из Томска не хочется уезжать, - поделился Михаил Докукин.

На вопрос о том, изменился ли город, Сева Мокин, который когда-то учился в Томске на филфаке ТГУ, признался:

- Сильно! Ни секунды не хочу терять и наслаждаюсь этим городом, как и прежде. Томск утопает в зелени и поражает красотой, это такой изумрудный город.

Коллективное фото команды «Комсомолки».

- Практически все старинные здания отреставрированы. В городе давно действует программа, по которой бизнесмены принимают на себя обязательства реставрировать здания в обмен на коммерческое использование площадей. По-моему, это правильный ход. Так старинный город хранит свою историю и городскую мифологию, - рассуждает Сева Мокин.

А вот еще одно фото жилого дома в аутентичном стиле. Сможете разгадать тайну резьбы на наличниках окон?

ПОСЛЕДНЯЯ ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ СДЕЛАНА - ПОРА ОТПРАВЛЯТЬСЯ ПО ДОМАМ

Пришло время возвращаться домой. Мимо нас пролетают уже знакомые места - Воскресенская гора, Белое озеро… Наш водитель из туристической компании «Олимпия Райзен Сибирь» делает остановку у уже знакомого киоска с надписью «Дядя Дёнер», чтобы быстренько перекусить и помчаться дальше в родной город.

В Томске торговых точек пока что две. Именно здесь, доверяя качеству, можно взять с собой в дорогу хот-доги. Почему нет? 15 минутная остановка и снова в путь.

После такой насыщенной программы и вкусного ужина глаза закрывались сами собой. Мы уже изрядно притомились в дороге, но засыпать до приезда в Новосибирск нам не хотелось, поэтому свернули на ближайшую заправку «Газпромнефть», чтобы выпить кофе и немного взбодриться.

СВАРИТЬ СЕБЕ КОФЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ДВА КЛИКА

На АЗС «Газпромнефть» добавили возможность выбрать через мобильное приложение желаемый напиток и настроить его уровень крепости и количество пенки.

Два клика и всё готово!

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О ЧЛЕНЕ КОМАНДЫ, ЗАСЛУЖИВШЕМ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЧЕСТИ

Все эти два дня Дмитрий, водитель туристической фирмы «Олимпия Райзен Сибирь», словно неутомимый воин, катал нас по городу. А комфорт, с которым мы ездили по Томску, можно сравнить с плавностью полета на самолете.

Дмитрий всегда объезжал опасные места, вел машину уверенно и спокойно, соблюдал все правила ПДД и поддерживал с нами приятную беседу. Отдельно хотелось бы отметить, что в машине нам всем хватило места и мы ни разу не испытали дискомфорт во время поездки.

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ПЕРЕВОЗЧИКЕ ПОДЕЛИЛСЯ БЛОГЕР МИХАИЛ ДОКУКИН

- По роду профессиональной деятельности мне приходится ездить на различном транспорте, - рассказывает блогер Михаил Докукин. - На этот раз удивило все: необыкновенная чистота салона, аккуратность и отзывчивость водителя. Он охотно откликался на любые просьбы команды и всегда был готов прийти на помощь. Вся экспедиция прошла на одном дыхании, очень не хотелось расставаться, да и, честно говоря, надеюсь, что еще не раз воспользуюсь услугами «Олимпии Райзен Сибирь».

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Уже за полночь минивен «Олимпия Райзен Сибирь» въехал в Новосибирск. Позади без малого 700 километров пути, гигабайты фотографий и масса впечатлений.

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