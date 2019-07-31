Едем на святой источник в Ложок: как на месте лагеря смерти стали твориться чудеса

На этот раз пунктом нашего назначения стал святой источник в поселке Ложок. Там из-под земли бьет ключ, люди уверены: вода - целебная…

В нашу поездку мы отправились рано утром. Вместо приветствия от коллег я услышала:

- Бутылки! Возьми с собой какую-нибудь емкость.

- А окунаться будешь?

Человек я не местный, поэтому смысл слов не сразу поняла, но небольшую бутылочку, оставшуюся в недрах рюкзака после тренировки, я с собой все-таки прихватила. Так, на всякий случай. И мы отправились в путешествие.

Ложок - это тихое, умиротворенное место. Сложно поверить, что когда-то здесь был лагерь, «славившийся» своей жестокостью и бесчеловечностью.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

«ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ ОТСЮДА ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО»

Минуя городские пробки, выбрались на загородное шоссе. Дымка от лесных пожаров не давала разглядеть, что вокруг. Так, в тишине и неведении, миновали Бердск, а потом и Искитим. Еще минут 20 - и мы в поселке Ложок, где и находится святой источник. Время тут будто застыло в советской эпохе.

Новосибирцам хорошо известно это место без Google и «Яндекс.Карты». Мне же только предстояло погрузиться в духовную глубину святой достопримечательности.

На въезде нас встретил протоиерей Игорь Затолокин. Он - автор книги «Ложок. Из истории Искитимского каторжного лагеря». Недавно вышло уже четвертое издание книги, оно дополнено новыми фактами, которые отыскал священник.

Игорь Затолокин - автор книги «Ложок. Из истории Искитимского каторжного лагеря».Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Перед тем как отправиться к святой воде, протоиерей предлагает посмотреть одно место.

- Так будет логичнее, - поясняет священник и указывает в сторону небольшой рощи. Чтобы до нее добраться, необходимо пройти метров 300 по высокой влажной траве. Немного подумав, отправляемся в путь.

В какой-то миг, увлеченные разглядыванием кустов под ногами, мы подняли глаза и ахнули: перед нами открылась невероятная красота природы с обрыва.

Это бывший карьер, на котором работали зэки.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

- История святого ключа берет начало здесь, - начинает свой рассказ Игорь Затолокин. - Сегодня Ложок - это тихое, умиротворенное место. Сложно поверить, что когда-то здесь был лагерь, «славившийся» своей жестокостью и бесчеловечностью. Вернуться живым отсюда было практически невозможно. Он был штрафным. Сюда попадали отпетые уголовники, а еще священники и политические заключенные, вина которых - собственные убеждения, шедшие вразрез с режимом.

Это бывший карьер, на котором работали зэки. Они добывали известняк и мрамор, после известняк обжигали, а сырье отправляли на металлургические комбинаты.

Это - поклонный крест: табличка на нем информирует, что здесь был лагерь для заключенных.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

ПРОЙТИ 10 МЕТРОВ

Отправить заключенного в Искитимский лагерь означало послать его на верную гибель. Заключенные трудились на известковых карьерах, где пыль быстро разъедала легкие. Люди буквально задыхались.

- Многие умирали от истощения. Заключенные бурили камень. 1600 ударов по буру - пройден один метр. Пять метров - норма в день на одного человека. Бригада состояла из двух человек, им необходимо было пройти 10 метров. Здесь до сих пор остались следы работы заключенных. - Игорь Затолокин показывает на огромный камень, поперек которого идет ровная дорожка-углубление - штраба. Осужденные вручную делали дырку в камнях, куда потом закладывали динамит и взрывали.

При храме есть музей, в котором размещены свидетельства о страшном времени - истории тех, кто сидел, и тех, кто охранял.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

После такой смены за короткую ночь нужно было прийти в себя, набраться сил, чтобы завтра снова, стиснув зубы, превозмогая адскую боль и дикую усталость, скоротать еще один неимоверно длинный, бессмысленный день в жизни. А их, мучительных и беспросветных, было не счесть.

Подобное выживание разрушало в людях все человеческое. От голода, холода и страданий они теряли рассудок. Озлобленные, зверски издевались над слабыми, калечили сами себя и других.

В 1956 году лагерь был ликвидирован.

Главный секрет: подходить к воде нужно с молитвой, ведь тут важна именно вера.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК

Еще некоторое время стоим на краю обрыва молча. Пытаемся осознать слова священника. И движемся дальше. Уже к роднику. Как говорят люди, он забил как раз в то время, когда в окрестностях творились чудовищные изуверства над людьми. Местные сравнивают Ложок с общей могилой тысяч заключенных. Люди искренне убеждены, что души мучеников, погибших на этом месте, помогают больным исцеляться.

- Поскольку в окрестностях был штрафной лагерь, есть легенды о том, что здесь расстреливали заключенных, в том числе и священнослужителей. Подтвердить это мы не можем, но молва не возникает на пустом месте, - рассуждает Игорь Затолокин. - Возможно, массовые расстрелы на этом месте были во времена Гражданской войны. Известно, что люди стали сюда ездить с 50 - 60-х годов прошлого столетия. Есть фотография, на которой написано: «1956 год. Приехали с мамой», рядом стоит иконка, а у родника бабушка крестится.

В святой источник можно окунуться: там оборудована купель.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Спустившись по ступеням вниз и пройдя по мостику, можно испить святой воды и набрать с собой. Вода удивительна тем, что в ней нет железа - это редкость для Новосибирской области. Святая вода обладает превосходным вкусом и свежим запахом. Пить ее можно сколько угодно. Святой источник не замерзает даже зимой.

А еще можно не только пить, но и купаться - рядом оборудована небольшая купель. Самые отважные члены нашей экспедиции - блогеры Сева Мокин и Михаил Докукин - нырнули без тени сомнения. Говорят, ощущения действительно волшебные, как заново родился.

Рядом с источником стоит храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, он построен в память о невинно пострадавших, а рядом - поклонный крест. Табличка на нем информирует, что здесь был лагерь для заключенных.

Об этом месте хорошо известно паломникам.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

- Когда это место передали в наше ведение, мы начали приводить его в порядок, так как у родника творилось пьянство и пошлость. А еще власти хотели разместить неподалеку свалку отходов, но мы отстояли территорию. Правда, мусор все равно пришлось разгрести. Перед тем как тут появился храм, думали поставить часовню, разработали проект. Но потом остановились на том, что здесь должен быть храм. Его особенность в том, что при всей своей величественности снаружи он небольшой внутри. Автор проекта - Петр Чернобровцев. Хотели, чтобы храм был как на Красной площади в Москве, - улыбается Игорь Затолокин.

При храме есть музей, в котором размещены свидетельства о страшном времени - истории тех, кто сидел, и тех, кто охранял. Еще живы те, кто помнит, как это было.

Об этом месте известно паломникам. Верующие считают, что вода из источника поможет справиться со многими хворями.

СОВЕТ

Главный секрет: подходить к воде нужно с молитвой, ведь тут важна именно вера. Тогда источник исцелит болезни не только тела, но и души. Если вы путешественник или просто проезжаете неподалеку, то не пожалейте времени, отклонитесь ненадолго от маршрута и обязательно посетите святой источник - место с печальным прошлым, но вдохновляющим настоящим.