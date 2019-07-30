«Мы все в этом деле Колумбы»: сибирячка посвятила жизнь возрождению колокольного звона

Когда мы обратились к Ларисе Дмитриевне с предложением написать материал в рубрику «Герой нашего времени», она удивилась:

- Я вам не подхожу, я же совсем из другого времени - человек из прошлого…

На самом деле это не так. Этот ученый, педагог, исследователь своим делом связывает воедино и прошлое, и настоящее, и будущее.

«БОГ ПРИВЕЛ»

Лариса Благовещенская - кандидат искусствоведения и основатель Школы звонарей в Новосибирске. За свою жизнь она выпустила более 200 «студентов», если считать воспитанников ее ученика А. Талашкина. Эта «специальность» редкая, или, лучше сказать, возрождающаяся, ведь на Руси в колокола умел звонить каждый мальчишка, знания получал от местных мужиков, отцов, дедов.

Революция и гонения на Церковь обрубили множество культурных нитей. Колокольный звон, являясь устной традицией, мог вовсе исчезнуть. Колокола поснимали, переплавили, а знания народ растерял. Сейчас ученые-кампанологи пробуют по крупицам восстановить культурный пласт. Лариса Дмитриевана как раз из тех, кто всю свою жизнь посвятил важному делу. Она ступила на этот путь еще во время учебы в консерватории.

- Все началось со статьи в «Комсомольской правде». Помню, журналист описывал свою поездку в Ростов Великий. Статья оставила глубокое впечатление, и я решила, что буду заниматься колоколами. С тех пор иду по этой дороге, - рассказывает Лариса Дмитриевна историю возникновения увлечения. - Через пару лет после принятия решения мне стало любопытно, что же это за статья была, которая меня вдохновила. Я нашла ее в библиотеке, перечитала. Знаете, там ни слова не было про колокола! Батюшка говорит: значит, меня Бог привел.

Колокольня при храме Михаила Архангела.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Знания по кампанологии применить было особо негде, а желание было большое. Так Лариса Дмитриевна попала в храм Михаила Архангела, где создавался Музей церковного краеведения. Игумен Владимир (Соколов) (тогда еще отец Николай) с интересом слушал нового человека, глубокие знания о колокольных звонах его поразили. И через год он предложил Ларисе Дмитриевне создать школу.

- Я сначала сомневалась, ответила батюшке так: «Буду учить всему, что знаю и умею сама, остальное мы с учениками продолжим изучать вместе». Так потом и ученикам говорила: «Не думайте, что я знаю все, - гораздо больше работы впереди».

Приходят в школу люди разные: кто-то по направлению из храмов, были и невоцерковленные. Нельзя сказать, что учеников приходит много и это «кузница кадров». Если какому-то храму нужен звонарь, в школу отправляют человека. Обучение длится с сентября по июнь. Есть краткосрочные курсы для жителей других регионов: за знаниями и практикой приезжают люди с Севера, Дальнего Востока.

Порой информация по крупицам собирается в Сети, сканируется и пополняет фонд небольшой библиотеки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МОДА СО ЗНАКОМ МИНУС

Казалось бы, популяризация забытых знаний и навыков - дело благородное, и чем больше будет подобных школ, тем лучше. Но не все так однозначно.

В европейской части страны различных курсов, центров подготовки открылось уже немало, однако, по словам Ларисы Благовещенской, не везде царит духовность и верно рассчитана программа. Бывает, ставят дело на поток - учат лишь работе руками, как тот или иной звон воспроизвести, и на этом все. а Но без теории и основ плоды могут быть однодневными, а истинные знания о колокольных звонах уходят корнями вглубь веков. Схлынет мода - что останется? У таких умений невелика цена.

Может быть, кому-то покажется, что это излишний пафос ученого человека, но суть этих утверждений раскрывается на практике. Даже чтобы ставить колокольню, надо обладать знаниями.

- К примеру, сделают в колокольне внизу глухую оградку, а колокола подвесят слишком высоко, тогда весь звук пойдет вниз. Или при подвесе не рассчитают прочность балки, или вообще ее не поставят во время стройки. Могут и колокола повесить неправильно. При подвесе также есть опасность перетянуть крепление - тогда колокол звучать не будет. Все эти примеры оплошностей Лариса Дмитриевна приводит из реальной жизни - сама помогала их исправлять. Так что не звоном единим…

Часть коллекции - в Музее колокольного звона.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня много пишут литературы о колокольном звоне, но часто это лишь макулатура или вовсе псевдонаука. Найти настоящие источники по кампанологии тяжело, эти книги в российских библиотеках можно по пальцам пересчитать. Но работа по поиску информации продолжается и сегодня. Если подопечным удается найти в интернете старинные книги, литературные источники распечатываются, компонуются и попадают в местную библиотеку при Сибирском центре колокольного искусства.

- Мы постоянно собираем информацию, что-то получается разузнать только в процессе. Ведь от предков нам осталось так мало… Мы каждый раз открываем в этом деле Америку, и все мы здесь Колумбы, - одновременно с грустью и вдохновением говорит Лариса Дмитриевна.

Еще одно детище Ларисы Благовещенской - цикл филармонических концертов «Звоны России», единственный подобный проект во всей стране. Музыканты филармонии разучивают произведения, навеянные колокольными звонами, а после исполняют их для широкой аудитории. Это мощный просветительский проект, который нашел отклик в сердцах и слушателей, и исполнителей. Разучивает с музыкантами, репетирует произведения художественный руководитель и главный дирижер Хоровой капеллы Новосибирской государственной филармонии Игорь Юдин. Бывает, музыканты эмоционально реагируют на репертуар, ведь новые произведения непривычного жанра сложны для восприятия. Но после концерта исполнители часто сами подходят к Ларисе Дмитриевне, благодарят за интересную работу.

- Понимаете, в чем дело… Произведений, которые навеяны колокольным звоном, в моей картотеке уже больше 1200. Их много, но кто о них знает? В школе мы учим детей, что русское искусство выросло на базе сказок Арины Родионовны, народной песни… Но это не все. Наше искусство строилось также на церковной песне и колокольном звоне. Но в учебниках об этом не пишут. Это утеряно, - сокрушается Лариса Дмитриевна. - Кроме этого, наш центр проводит фестивали звонарей Сибири, издает журнал «Сибирская звонница», участвует в епархиальных и городских мероприятиях, организовал обучение в исправительных учреждениях.

Тренажер в учебном классе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«НУЖНЫ ПРЕЕМНИКИ»

Из более 200 выпускников школы есть те, кто бесследно исчез, но есть и те, кто и сегодня помогает развиваться центру (школа уже давно переросла в Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской митрополии, организующий деятельность по всей Сибири). За дело крепко взялся Алексей Талашкин, который сейчас ведет у новичков занятия. Алексей Талашкин окончил аспирантуру, работает над диссертацией по теме «Оформление сибирских колоколов как предмет декоративно-прикладного искусства», ездит в экспедиции, ищет редкие экземпляры - окунулся в дело с головой. Ларису Дмитриевну называет «научной мамой».

Путь его поступления в школу тоже интересен.

- Учился в Москве на режиссера пантомимы и пластической культуры театра. Мы делали постановку по повести Николая Гоголя «Вий», где я играл Хому Брута, молился об усопшей панночке. В третью ночь, по сценарию, ко мне спускалась веревка, и я звонил. Это был первый раз, когда я позвонил в колокол. Уже тогда в сердце что-то отозвалось… История моя оказалась длинной, дорога петляла. Лариса Дмитриевна говорит: ее Господь привел. Меня также, - делится Алексей.

Лариса Дмитриевна вместе со своим последователем Алексеем Талашкиным.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если первый преемник уже принял на себя большую часть работы в центре и «научная мама» может целиком на него положиться, то второй человек необходим для продолжения проекта «Звоны России» и дальнейшего изучения звонов в творчестве композиторов. На эту роль уже примечен подмастерье - помогает хорошо. Но как сложится жизнь дальше - неизвестно. Все мысли у Ларисы Дмитриевны сейчас этими вопросами заняты. Очень хочется передать центр в надежные руки, чтобы дело жило и продолжало развиваться по заданному курсу.

Основательница школы без жеманности называет себя пенсионеркой, но в глазах, движениях ее столько энергии, что, кажется, хватило бы на несколько поколений. Хотя, может быть, так и есть: за жизнь сделано много, добыто немало знаний, которые наверняка будут использоваться потомками.

- Главное - не растерять, - убедительно говорит собеседник. - Я надеюсь, что дикие безграмотности и дилетантизмы в этом деле не победят.