Экспедиция в Томск: День первый. Расследование на заправке.

29 июля, 6.40

По улицам лениво гуляет теплый ветерок, а солнце только-только показалось из-за стен каменных высоток... У редакции новосибирской «Комсомолки» стоит автобус с новосибирскими блогерами. Все - знаковые лица: Сева Мокин (блогер), Елена Иващук (блогер), Светлана Нечаева (руководитель пресс-центра «Комсомолки»), Галина Кочеткова (компания «Томас Мюнц»), Михаил Докукин (блогер, фотограф).

Слева направо: Сева Мокин (блогер), Елена Иващук (блогер), Светлана Нечаева (организатор), Галина Кочеткова (Томас Мюнц), Михаил Докукин (блогер, фотограф)

Наш спецкор Вадим Алексеев берет у последнего короткое интервью:

- Михаил, вас, конечно, поездками в соседней город удивить трудно. В этот раз чего ждете от поездки в Томск?

- Судя по программе, нам предстоит заново открыть для себя этот город. Мы побываем в музеях, которые малоизвестны сибирякам. Запланировано знакомство с судоверфью, на которой строят уникальные речные суда, сможем побывать в Музее славянской мифологии, Лагерном саду, Университетской роще...

И это, кстати, далеко не все достопримечательные места Томска, символизирующие богатую историю Сибири, в которых побывает наша команда.

Время 7.00. Ну что? Пора отправляться в путь!

ХОРОШИЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ХОРОШЕГО ЗАВТРАКА

В пять утра как-то не особо задумываешься о еде. Мозг еще спит, глаза категорически не желают открываться, а живот ведет себя словно медведь зимой: его не слышно, не видно, и вообще не ясно, существует ли он.

Зато ближе к 10 утра желудок начинает тарахтеть, как пропеллер вертолета, требуя к себе повышенного внимания. Словно кричит нам: «Эй, я вообще-то еще здесь и требую свою порцию удовольствия!»

Мы подъезжаем к ближайшему кафе. Надпись на стекле класит: «РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!». Лучше и быть не может!

Стоит нам только дернуть дверную ручку кафе «Дядя Денер», как нас сразу сшибает с ног умопомрачительный аромат сочного мяса и только что сваренного кофе. Живот буквально вопит и требует немедленной трапезы. А мы и не против!

В денер можно добавить более 5-и различных видов добавок. Настоящий конструктор в мире шаурмы!

По пути к нам присоединилась именитый блогер Ева Шафран. Теперь вся команда в сборе!

ПЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАС ЖДАЛО БУКВАЛЬНО «ЗА ПОВОРОТОМ»

Дорога до Томска составляет минимум 260 километров. Не так уж и много, как может показаться на первый взгляд: 4 часа в дороге - и ты на месте. Чтобы долететь до Томска без остановок, нам пришлось заехать заправиться - пополнить наши топливные запасы.

По дороге нам встретилась АЗС «Газпромнефть».

- Полный бак, пожалуйста! - говорим одному из сотрудников заправки. А пока нам заправляют машину, мы жарко обсуждаем запланированные на сегодня экскурсии.

Не прошло и пяти минут, как мы снова готовы к поездке.

- А почему заправили 70 литров? - недоуменно спрашивает наш водитель. Мы удивленно оглядываемся на него, не понимая подвоха.

- У меня бак на 75 литров. Когда приехали на заправку оставалось литров 10. Должны были на 65 литров залить, а заправили 70, - поясняет он.

И вот тут команда «Комсомолки» мысленно напряглась. Ранее мы слышали от жителей Новосибирска, что на заправках обманывают клиентов, чтобы они платили больше положенного. Мол, цифры на колонке сбоят.

Персонал АЗС «Газпромнефть» на нашу просьбу проверить колонку на точность отреагировал спокойно и даже с интересом. Оказывается, в таком требовании нет ничего сверхъестественного. Процедура абсолютно законна, регламентирована, и её может запросить любой клиент.

Сотрудники АЗС принесли мерник, (управляющая пояснила, что это специальный откалиброванный и поверенный госпроверителем прибор), и в качестве теста прогнали через него 10 литров топлива с той колонки, где мы заправлялись. Этот способ измерения заданной дозы топлива утвержден в гос., стандартах - с его помощью проверяют все колонки АЗС.

Сотрудник АЗС «Газпромнефть» под наблюдением блогеров наполняет мерник.

Пока мы проливали топливо через мерник, нам объяснили, что бак машины, в отличие от мерника, - сосуд не эталонный, не отражает точных цифр: он может быть слегка деформирован или содержать остатки старого топлива. Более того, в документах производитель указывает минимум вместимости, чтобы автовладельцу можно было рассчитать маршрут и ориентироваться, хватит ли ему топлива или необходимо произвести дозаправку.

К тому же бак — это лишь часть топливной системы, в которую также входят патрубки, соединяющие бак с заливной горловиной. В зависимости от модели автомобиля объем этого патрубка может достигать десяти литров. Датчик, установленный в баке, фиксирует только объем топлива в баке.

Поэтому не стоит начинать переживать, что вас пытаются «нагреть» на заправке. Достаточно попросить персонал АЗС сделать в вашем присутствии пролив на мерник. Прибор покажет точные цифры, и вы увидите, насколько корректно работает колонка.

Показания мерника соответствуют показаниям колонки. Ровно 10 литров мы получили на выходе.

Во-вторых, прибор должен принять температуру топлива. После первого пролива содержимое мерника отправляется в резервуар, и только тогда делается контрольный замер.Во-первых, сам по себе мерник сухой, и для смачивания его стенок, требуется некоторое количество топлива.Проверку колонки проводят в два этапа: это требуется для получения корректных данных замера.

Первое ведро с топливом наполнено. Мерник еще раз заправляют, чтобы перепроверить показания.

Мерник показал те же значения: 10 литров. Все честно. Значит, переживали мы зря. А бак, действительно, может вмещать и больше, чем указано в паспорте.

Спасибо ребятам за то, что развеяли наши сомнения и не отказали в помощи! Двигаемся дальше.

КУДА МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ ДАЛЬШЕ?

А дальше мы поехали по трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Томска и неожиданно для нас самих попали в небольшую пробку.

Скучая в пробке мы заметили, стоящую вдалеке по краям дороги строительную технику. А так как простаивать время на жаре нам категорически не хотелось - мы решили полюбопытствовать у рабочих, чем они здесь занимаются. Оказалось, что на подъездах к Томску проводится капитальный ремонт дороги и моста через речку Малая Черная. Ремонтом занимается ФКУ «Сибуправтодор». Узнав, что целая команда блогеров «Комсомолки» едет в экспедицию, работники ведомства попросили ненадолго задержаться на месте ремонта, чтобы мы в подробностях могли осмотреть и рассказать читателям, как проходит ремонт.

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Нам даже разрешили посидеть на тяжелой технике и пофотографировать ее!

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На наш вопрос: «А как дела обстоят в рабочие часы? Пробка большая образовывается?» - нам ответили, что в дневное время пробок практически нет, так как работы на проезжей части работники ведут по ночам. А днем работают на обочинах и откосах.

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