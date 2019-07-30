Экспедиция в Томск: День первый. Встречай нас «Изумрудный город»!

29 июля, 14:1З

ЗАЕЗЖАЕМ В ГОСТИНИЦУ

Ближе к обеду команда «Комсомолки» приезжает в Томск. Нас заселяют в гостиницу «Абажур», которая расположена в здании 1900 года постройки.

Вход в гостиницу «Абажур». Аутентичность здания добавляет колорита городской архитектуре.

Семь лет назад его отреставрировали, постаравшись сохранить аутентичную атмосферу начала XX века.

А ПОСЛЕ ОБЕДА ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

Центральный вход в Музей славянской мифологии в Томске.

В музее нас познакомили с историей знаменитых томских деревянных кружев (наличников на окнах), которые украшают многие сохранившиеся в городе старинные деревянные дома (внимательно наблюдайте за нашими отчетами. Среди них обязательно появятся фотоснимки этих домов).

Сотрудник музея рассказывает нам значение узоров на наличниках.

Каждый элемент резьбы наличников на окнах имеет определенное значение.

Сотрудники музея провели для нас мастер-класс и научили читать загадочный шифр таинственной славянской архитектуры. Это мероприятие стало для нас преддверием для дальнейшего знакомства с деревянным зодчеством Томска.

ВЕТЕР ТАЙН ПОГНАЛ НАС ДАЛЬШЕ - В МУЗЕЙ ГОРОДА ТОМСКА

В городском музее нас познакомили с историей основания Томска. Как он изначально выглядел и какие функции выполнял.

Экскурсовод музея подробно нам рассказал об истории Томска.

Также, нам посчастливилось увидеть одну из главных достопримечательностей музея: огромный деревянный рубль.

В 2008 году деревянный рубль из Томска был удостоен попадания в Книгу рекордов России, как самая большая копия монеты в стране.

Между делом, один из наших блогеров решил спросить у экскурсовода об одной из давних своих догадок, которая мучила его больше всего: правда ли, что в Томске существует подземное метро?

Вся наша группа замерла в ожидании, надеясь что в этот раз тайна, наконец-то, будет развеяна. Но, видимо, ей должно оставаться сокрытой.

Экскурсовод сказал нам, что в народе до сих пор идут споры о том: существует ли Томская подземка на самом деле. Мнения разделились на два лагеря, но никто не знает точного ответа.

ЗАТЕМ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ МУЗЕЯ

С нее как на ладони открывается панорама города.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Далее нас взял под опеку экскурсовод Юрий Рудницкий, под чутким руководством которого мы углубились в историю Томска и узнали историю Вознесенской церкви.

Церковь построена в редком архитектурном стиле сибирского барокко.

Первоначально храм был построен из дерева и находился на территории Богородице-Успенского мужского монастыря, упразднённого в 1626 году. Со временем, из-за частых пожаров, храм обветшал и его решили перестроить. Так в 1789 году Егором Домоневским и Петром Барановым был заложен каменный фундамент церкви.

Строительство закончили в 1807 году. По имени храма названа Воскресенская гора, на мысу которой он находится.

БЕЛОЕ ОЗЕРО - ВОДОЕМ, ОКРУЖЕННЫЙ ЛЕГЕНДАМИ

После музея экскурсовод повел нас на Белое озеро.

Вплоть до начала XX века вода в озере была чистой и в народе считалась целебной.

Одна из легенд гласит, что в начале XVII века на воинов эуштинского князя Тояна, неожиданно напали злые духи, принесшие с собой тяжкие болезни. Спастись от напасти можно было только оживив озеро своей кровью. На отважный и жертвенный шаг решилась дочь князя, красавица Тома. Она ударила себя кинжалом в грудь, и вода забурлила у её ног, стала белой, и ей исцелились больные воины, что позволило им не пустить врагов в город. Озеро же стало называться Белым.

В экспедициях КП всегда много интересных мест, что даже попить не всегда успеваешь.

Сейчас рядом с озером находится дом, отреставрированный по программе томской администрации «Дом за рубль». В рамках программы инвестор может взять деревянный дом в льготную аренду на 49 лет по ставке 1 рубль в месяц. Но в обмен арендатор обязан провести полную реставрацию постройки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723301" frameborder="0"></iframe> Дом за 1 рубль.Видео предоставил блогер Михаил Докукин

ЗОДЧЕСТВО ТОМСКА

Во время короткого перерыва команда «Комсомолки» обменялась впечатлениями от увиденного, и мы отправились дальше знакомиться с деревянным зодчеством Томска, которым город очень гордится.

На улице «Красноармейской» можно встретить уникальные памятники деревянного зодчества: дом с драконами, жар-птицами, шатром и т.п.

И не только памятники архитектуры, но и обычные здания сохранили до наших времен славянскую культуру.

В Томске сохранилось очень много старинных домов, что добавляет городу колорита.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

Постоянно сопровождающий группу экскурсовод Юрий под завязку загрузил нас впечатлениями и не собирался останавливаться. Сразу же после экскурсии по улице Красноармейской мы поехали в церковь Казанской иконы Богородицы, где хранятся мощи старца Федора Кузьмича.

Согласно одной из легенд, возникшей в середине XIX века (ещё при жизни старца), считается российским императором Александром I, инсценировавшим свою смерть и ставшим скитальцем.

ЛАБОРАТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

После мощей нас приняла Лаборатория Исторических Экспериментов, где нам организовали исторический квест. Наша команда должна была разгадать тайну смерти румынской скрипачки Белы Гилори.

Загадка оказалась не из самых легких. Команда напряженно скрипит мозгами в поисках истины.

Мы не справились и поехали запивать и заедать поражение в кафе-музей «Солянка» на улице Учебной.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАФЕ-МУЗЕЙ «СОЛЯНКА»

В кафе-музее нас накормили огромными, но невероятно вкусными драниками и чаем с десертом из клюквы в мёде и грецкими орешками. После такого сытного ужина наша экскурсия завершилась изучением различных интересных предметов старины, которые хранились в кафе-музее.

Начищенный до блеска старинный самовар, мимо которого не смог пройти Сева Мокин.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДНЯ: ИНТЕРВЬЮ С КОМАНДОЙ

Первый день экскурсии подходит к концу. Впечатлений была масса и удерживать их в себе попросту не было сил.

Первым начинает Михаил Докукин:

- В Томске бываю часто - раз в три месяца, - говорит новосибирский блогер Михаил Докукин. - Хорошо знаю этот город. Моя коллега - гостья из Москвы - в Томске впервые, и я слышу, что она в полном восторге.

Продолжает Галина Кочеткова:

- Я действительно восхищена Томском, - сказала Галина Кочеткова в интервью КП-Новосибирск. - Никогда не была в этой части России, путешествовала только вокруг Москвы, ездила на юг. На самом деле в Сибири очень гостеприимные люди. И никаких суровых сибирских мужиков и медведей на улицах. Еще по дороге мне много рассказывали о Томске, я почувствовала, что, судя по всему, этот уютный, душевный город оставит нереальные впечатления. Мне нравится все: погода - супер, компания - супер. Много нового и интересного.

Галина Кочеткова - представитель компании «Томас Мюнц» и почетный член команды «Комсомолки».

К разговору подключается Сева Мокин:

- Я семь лет прожил в Томске, хорошо знаю город, но ни разу не был на верфи, тем более в рубке капитана. Предвкушаю, - признался Сева.

Именно завтра мы планируем отправиться на экскурсию в знаменитую Томскую судоходную компанию. Но это будет завтра. А сейчас мы отправляемся спать!

Пока у нас есть комфортная и стильная обувь «THOMAS MÜNZ», мы осилим любые дороги!

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