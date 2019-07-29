С ветерком и Пушкиным: водителя просят оштрафовать за чтение стихов

Водитель одного из автобусных маршрутов выдает не только билеты за проезд, но и знакомые со школы рифмы. Видео, как он читает стихи классиков, набирает популярность в интернете. Корреспонденты КП-Новосибирск решили прокатиться в автобусе, в котором так любят литературу.

ШОФЕР У МИКРОФОНА

Возле метро «Заельцовская» конечная остановка автобуса № 53. Его маршрут - от площади Калинина до Пашино. Двери открыты, и нас с улыбкой встречает водитель Андрей с говорящей фамилией Дорожкин. Сегодня в рейсе он не один, а вместе с семьей. Жена Алена и сын Арсений заменяют кондукторов.

- Это вы стихи читаете? - на всякий случай уточняем, чтобы сесть именно на тот самый литературный маршрут.

- Я! А еще часто угощаю ребятишек конфетами. Вам тоже, кстати, приготовил, - Андрей протягивает небольшую горстку карамелек.

«Литературный» автобус № 53.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дорожкину 51 год. Большую часть жизни он за рулем.

- 35 лет уже, - подсчитал Андрей. - Не всегда работал водителем автобуса. Было дело, что и машины перегоняли, и на почте работал шофером. Сейчас вот на автобусе…

Первый раз литературную минутку на своем рейсе Андрей устроил года три назад. Говорит, «душевный порыв». Декламировал классику - то, что помнит еще со школы. Пассажиры оценили: отвлеклись от мобильников, заулыбались, раздались робкие аплодисменты. Шоферу реакция понравилась, и с тех пор он удивляет людей.

- Я читаю Симонова, Асадова, Давыдова, Пушкина. Много стихов помню со школы еще, но продолжаю учить и новые для себя. За поездку могу прочитать несколько стихотворений, - не скрывает Андрей.

Для чтения поэтических произведений у мужчины есть специальный радиомикрофон. С ним удобно, и всем, кто в салоне, хорошо слышно. У шофера уже образовался свой маленький фан-клуб: поклонники стараются попасть именно на этот рейс, чтобы окунуться в ямбы и хореи.

Андрею легко совмещать любимую работу и хобби.Фото: Алена МАРТЫНОВА

РЕПЕТИРОВАЛ ПЕРЕД ЖЕНОЙ

- Ну неужели не стесняетесь? - спрашиваем мы. - А вдруг бы народ стал хихикать, крутить у виска?

Шофер признается: сначала стеснялся и готовился к выступлению, как к экзамену. Долго тренировался. Чтобы во время чтения не сбиться и не ошибиться в словах.

- Я репетировал перед женой Аленой: сначала рассказывал все ей, она, собственно, мое вдохновение, - немного по-пушкински говорит Дорожкин. - Поддерживает, хвалит, ей нравится. Ну еще братьям и сестрам читал. Тоже одобрили.

Сам Андрей писать стихи не пробовал. Не понимает, зачем это ему. Он любит декламировать. Если стихотворение хорошее, почему бы его всем не рассказать?

- Очень нравится, как Андрей читает стихи. Причем он же не только в автобусе читает, но и на любом празднике, дне рождения. Мое любимое - Константина Симонова «Если бог нас своим могуществом…», - признается Алена Дорожкина.

Сибиряки по-разному реагируют на увлечение водителя 53-го автобуса. В основном все хлопают или просто благодарят, а один парень дал понять, что поэтические минутки не проходят бесследно для пассажиров.

- Недавно я на маршруте прочитал пару стихотворений. Ко мне подошел молодой человек и сказал, что ехал домой и ему было очень плохо. Когда услышал, как я читаю стихи, то сразу воспрянул духом. Понял, что его любят дома и ждут, - улыбается Андрей. - Мне было очень приятно, что мое увлечение помогло кому-то в жизни.

Жена и сын Андрея Дорожкина иногда помогают ему в работе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВОДИТЕЛЯ ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

…Когда видео про поэта-шофера появилось в соцсетях, Дорожкины, честно говоря, испугались. Андрей даже боялся на работу идти. Вдруг накажут? Дело в том, что в соцсетях появились не только те, кто пришел от рифм в восторг, но и критики. Самые оголтелые даже просят оштрафовать водителя за чтение стихов: мол, отвлекается от дороги, нарушает ПДД.

- Вы видели, что вообще в комментариях пишут? Говорят: как я могу читать стихи, это мешает управлению транспортом! А это никакой роли не играет! Я же не выпускаю руля из рук, никакого нарушения тут нет! - уверяет Андрей. И добавляет, что сейчас готовит обновление репертуара - учит два новых стихотворения. Какие? Пока не говорит. Услышите сами - в 53-м автобусе!