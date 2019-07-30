Лучше чем на червя: как Новосибирские рыбаки на хорошее настроение карася ловили

20 июля 2019 года. В 6 часов утра на парковку к парку Кольцово стали подъезжать самые нетерпеливые и дотошные рыбаки.

- Рыбалка любит туманное и дождливое утро, а нам важно, понять насколько это место «клевое», немножечко потренироваться, - поясняет Валентина Гордеева, как она сама про себя говорит «рыбачка с большим стажем».

Сбор всех участников.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Главные судьи фестиваля - руководитель федерации рыболовного спорта Новосибирской области Ольга Владимировна Чернавина и судья 1-й категории рыболовного спорта Игорь Енаки - сказали напутственные слова и напомнили простые, «щадящие» правила нашего состязания, суть которых: разрешается ловить чем угодно, кроме сетей и большого количества крючков на удочке. В общем, участвовать в мероприятии мог действительно каждый, главное - желание и воля к победе.

Руководитель Федерации рыболовного спорта Новосибирской области Ольга Чернавина и судья 1-й категории рыболовного спорта Игорь Енаки.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

«Клюет и слетает»

- Я участник не профессиональный,- признался Иван Юрченко, психолог, - главное - эмоции. Получится или нет уйти с уловом - время покажет, но настроение уж точно плохим не будет.

Чуть основательнее подошел к делу Максим Станович, который ловил рыбу со знанием дела:

- На червяка рыбачить лучше - специально подготовил прикормку. Надеюсь, повезет.

У каждого рыбака своя любимая наживка.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Елена Тарбас, работающая в компании «Сады Гиганта», оказалась среди зрителей, но считает себя «самой настоящей рыбачкой»:

- Мы из Первомайского района приехали, рыбачим обычно на Ине. В этот раз мы просто не смогли привезти удочки. А вообще ловим и на гречневую кашу, и на червяка, и на сухари… Секрет богатого улова - в настроении рыбака. Рыба не любит хмурых…

Над озером раздался гул:

- Тащи быстрее. Сильнее!..

Судя по всему, шестилетнему рыбаку улыбнулась удача, но «царь-рыба» соскользнула, уйдя обратно в воду.

- Такое часто бывает: отвернешься на минуту-другую, доверив удочку младшим участникам, и все - фортуна оставляет с носом, - вздыхает Дмитрий Павловский из Бердска. И оптимистично добавляет: - Рыбалка - исключительно семейный спорт. Рыба в озере есть, главное - терпение!

Победителем стал Сергей Пашин из Кольцово. «Коллеги» назвали его «поздним рыбаком»: на озере он оказался позже других участников. Выбирать было не из чего - занял свободное место, и, как оказалось, правильное…

- Секретов особых нет. Ловлю и на червя, и на тесто, использую все, что есть под рукой. Единственное - на рыбалку всегда хожу с супругой, она мой ангел-хранитель и главная приманка для большой рыбы! - улыбается Сергей.

Супруга же Сергея добавила к рассказу мужа свой секрет:

- Надевайте футболку с изображением рыбы, и желательно, чтобы оно было ярким. Тогда точно клюнет!

На одном из склонов мы заметили компанию в красных футболках с надписью «Жилфонд». Она просто заряжала позитивом других - жилфондовцы рассказывали рыбацкие байки и благодарили погоду за исключительно хороший день.

- Мы представляем филиалы нашей организации из разных точек города и собственно наш обской офис, - представилась, если можно так выразиться, капитан корпоративной команды Марина Кукса, руководитель офиса «Жилфонд» в городе Оби. - Всего нас на кольцовском берегу собралось 15 человек. Узнали, что «Комсомолка» проводит такой праздник, и мигом собрались… Кто-то прихватил удочки, другие - составили группу поддержки. Почему решили принять участие в фестивале? Очень любим подобного рода акции - они и сближают нас, и дают возможность с пользой провести время.

В итоге команда Агентства недвижимости «Жилфонд» стала победителем среди корпоративных команд.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Есть в «Жилфонде» свои настоящие рыбаки. Михаил Сидоров, рыбак с 40-летним стажем, приехал на фестиваль из Ордынского района. Сам он прогнозов насчет улова не стал давать - сказал, что суеверный, а вот его внучка Антонида Сидорова, риелтор «Жилфонда», оказалась разговорчивее:

- Это мой дедушка, он с детства рыбачит. Да, у него есть свои «секретки», как и на что ловить чешуйчатых. И не пытайте - не скажет. Но я могу точно утверждать: рыбалка для него - это адреналин и хорошее настроение. Сколько помню себя, к жизни дедушка всегда относится с позитивом, к людям - с большим доверием и желанием помочь. Вот и я стараюсь от него не отставать, возможно, поэтому люди тоже нам доверяют. А вообще я и моя семья всегда принимаем участие в различных акциях «Комсомолки». Мы знаем: где «Комсомолка» - там удача и хорошее настроение!

Те, кто не следил за клевом, конечно же, стремились на главную площадку фестиваля к красивому фургончику и палатке Kruger Haus. Вы не поверите, но длинные очереди за фирменными гренками, луковыми кольцами, пельмешками фри, натуральными чипсами и рыбой горячего копчения (терпуг, скумбрия и стерлядь) были такими, что казалось, они превратят наш фестиваль в гастрономическое событие вселенского масштаба… А потом из динамиков послышалось: «Мастер-класс по приготовлению копченой рыбы». И понеслось!

- Наши секреты - это маринад и, самое главное, коптильня… - рассказала представитель компании. - Рыба от 4 до 12 часов томится в маринаде, а затем подается в коптильню, где используется натуральная щепа. Щепа бывает разная: например, яблоня, ольха, дуб, вишня, можжевельник. Сочетание разной щепы придает рыбе свой вкус и определенный цветовой оттенок. При использовании ольхи, например, рыба приобретает приятный, легкий аромат дымка и темно-желтую корочку. При копчении рыбы яблоневой щепой продукт получает ярко выраженный золотой оттенок и сладковатый вкус с очень мягким ароматом. …Поэтому наши клиенты и покупатели справедливо отмечают: «Ваша рыбка всегда очень нежная и, самое главное, необычная и пикантная на вкус…»

- А нельзя ли раскрыть секреты этого маринада? - допытывался ведущий праздника Денис Табаков.

- Нельзя, - твердо отвечала представитель компании. - Вы же понимаете, что в основе любого успеха строго-настрого оберегаемая уникальная рецептура… У вас же есть семейные реликвии, которыми вы дорожите? И у нас есть свои маленькие тайны, которые и позволяют нам каждый раз слышать от покупателей: «Ваша рыбка и напитки уникальные, в городе других таких нет!»

- Соблазнили запахом и рассказами, - говорит 35-летняя жительница Кольцова Мария Седакова. - Ну бог с ними, с производственными секретами! Но копченая стерлядь - это просто произведение искусства… Специально захожу в магазины компании - здесь чувствуется неповторимый немецкий стиль, всегда отличное качество продукции. Потом вся семья от угощения не может оторваться… Это, знаете, настоящий праздник!

Вообще, надо отдать должное: участников и гостей обслуживали быстро, качественно, вызывая только положительные эмоции. Впрочем, такое встретишь не только на уличных мероприятиях, но и в фирменных магазинах Kruger Haus в Новосибирске.

Креативный директор ГК «Стрижи» Карен Мовсесян.

- Очень хорошо, что Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск сделало Фестиваль семейной рыбалки ежегодным, превратив его в знаковое событие не только для жителей Новосибирска, но и для наукограда Кольцово, - считает креативный директор компании Карен Мовсесян. - И конечно же, мы будем и впредь поддерживать подобные инициативы. Для всех желающих мы представляем проект жилого комплекса Онега, возведение которого идет полным ходом в экологически благополучном районе города. Уникальность комплекса состоит в его необычном проектном решении, когда любой материал для отделки и строительства «дышит» и не создает ощущение каменных джунглей. ЖК Онега будет располагаться в одном из лучших мест Новосибирска, где детей удобно записать в спортивные секции: девочек - на фигурное катание, мальчиков - на хоккей. Проектировщики Онеги позаботились и о детских площадках, магазинах, местах отдыха. Впрочем, если есть желание, вы всегда можете увидеть будущий комплекс своими глазами: запись на экскурсию - на сайте ГК «Стрижи» www.gk-strizhi.ru или по телефону (383) 383-33-68.

Окрошечный баттл

А в это время шел окрошечный баттл, ожесточенный кулинарный поединок. Овощи от «Садов Гиганта» резались и заливались квасом, минералкой, кефиром. Команды слегка волновались, но капитаны подбадривали своих участников. Кто-то, улучив момент, даже принялся писать стихи о том, как происходил непростой творческий процесс:

- Покрошить успели мы

Мясо, лук и огурцы.

Три яйца шинкуем тоже

И укроп - он всех дороже

С квасом. Может, и роднее…

Популярный ведущий и блогер Сева Мокин справедливо заметил: «Рыбалка под холодный суп - новая традиция нашего фестиваля!» Сказано - сделано. Нам на помощь пришли такие уважаемые производители, как «Сибирская продовольственная компания» и агрокомплекс «Сады Гиганта». Одни взяли на себя заботу обеспечить потенциальные команды хорошей, качественной мясной продукцией, другие - отменными сибирскими овощами. Ну какая окрошка без вкусной, аппетитной колбасы и огурцов, помидоров, богатой витаминами «зеленки»: петрушки, базилика, укропа, редиски? Ах да, забыли про квас. В этом нам помогла компания Kruger Haus, предоставив нашему фестивалю фирменный квас «Благодей».

Ведущий нашего конкурса Сева Мокин напомнил конкурсантам о том, что самую строгую оценку приготовленному «холодному супу» дадут именно рядовые участники нашего фестиваля. Конечно, старались все команды - Новосибирского отделения Российского Красного Креста, Агентства недвижимости «Жилфонд», ДИО и сборная команда «Крошка-окрошка». Но жюри выбрали лучших.

1-е место - Агентство недвижимости «Жилфонд»

2-е место - Красный Крест

3-е место - команда «Крошка-окрошка»

1-е место - Агентство недвижимости «Жилфонд»Фото: Кирилл НОВОПАШИН

2-е место заняла команда Красного Креста.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

3-е место - команда «Крошка-окрошка»Фото: Кирилл НОВОПАШИН

- Продукция СПК уже проверена временем - для приготовления окрошки, салатов, да и просто на завтрак я всегда предпочитаю вареную докторскую колбасу, - поделилась Наталья Сидорова, участница нашего окрошечного баттла. - Пробовала продукцию других производителей - но не судьба. Вернулась к нашим, родненьким… Когда ем, всегда понимаю, что это настоящая колбаса. А компанию от всей души хочу поздравить с 25-летием! Это настоящий сибирский бренд, за который испытываю гордость!

В разгар нашего праздника мы не заметили скучных лиц. Фестиваль тем и хорош, что каждый на берегу кольцовского озера обязательно находил себе занятие. Одни старательно впитывали наставления мастеров по копчению рыбы, другие сражались в окрошечном баттле.

Над площадкой тянулся приятный дымок, к полевой кухне выстраивалась очередь.

Полевая кухня.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

- Я с нетерпением жду, когда начнет работать полевая кухня, - говорит Лидия Неверова, участница фестиваля. - Такой приятный запах вокруг! Чувствую: гастрономический праздник будет в лучших традициях.

Каша, действительно, получилась не из топора. Из настоящей тушенки производства компании СПК!

Каша, действительно, получилась не из топора.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Продукция компании «Сады Гиганта» тоже в представлении не нуждается. Доморощенные огурчики, помидорчики круглый год на нашем столе, вне зависимости от погоды…

«Сады Гиганта» - современный тепличный комплекс, сконструированный с применением самых современных технологий. Есть еще один ответ на вопрос, почему овощи компании так любят сибиряки: подкормка растений производится с помощью капельной системы полива, что позволяет каждому овощу получить свою порцию витаминов и воды. Так что наслаждайтесь отменным вкусом!

Чем можно удивить современного человека? Скорость решает все! Проигрывают черепахи и плохая связь… Компания СДЭК, известная всем сибирякам, да чего уж там - всей России, доказала, что и на Фестивале семейной рыбалки может быть полезной и нужной… Фирменная зеленая палатка СДЭК привлекала к себе большое внимание. В чем же причина такой популярности?

- Мы не просто компания, которая предоставляет услуги по транспортировке бандеролей и посылок в различные регионы РФ, - гордятся представители компании, - нам даются всего одни сутки, чтобы доставить вашу бандероль к нужному адресату, к примеру, из Новосибирска в Москву…

- А в Калининград ваши сотрудники смогут доставить бандероль за одни сутки?

- Легко! Мы играем на временной разнице и ответственно заявляем: для нас эти сроки вполне реальны. Для клиентов существует гибкая тарифная политика, предоставляется масса всевозможных услуг по доставке ценных грузов как в российские регионы, так, к примеру, и в страны СНГ. Вы можете сами отследить путь вашей корреспонденции от начальной точки до конечной. Ну а чтобы не упрекать нас в голословности и, главное, понять, как это работает, вы можете воспользоваться купоном, на бесплатную доставку бандероли весом 1 килограмм. Срок действия купона - в течение трех месяцев…

И разлетелись «зеленые купоны» СДЭК как горячие пирожки среди участников и гостей Фестиваля семейной рыбалки! А мы на всякий случай сообщаем всем читателям контакты компании, которые помогут вам узнать все подробности и, что самое приятное, стать постоянным клиентом: www.cdek.ru; тел. для связи 8-800-250-04-05; неголосовой контакт-центр:8-800-250-14-05. СДЭК всегда под рукой!

Компания DIO помогала всем участникам и гостям нашего фестиваля справиться с жаждой. Бесплатно! А заодно и знакомила со своей уникальной продукцией. Кроме воды, минеральной и питьевой, это и разнообразные по составу напитки: тархун, знакомый с детства лимонад «Дюшес», газировки «Барбарис», «Исинди» и многие другие. Пьешь - как наслаждаешься!

- В компании есть масса предложений как для новых потребителей, так и для тех, кто является нашим постоянным клиентом, - прокомментировали представители компании. - Сейчас для новых клиентов, желающих иметь у себя дома свежую питьевую воду, мы проводим акцию. При покупке кулера - две 19-литровые бутыли воды в подарок. Кроме того, действуют и другие предложения - и для семей при рождении ребенка, и для детских учреждений. Подробно обо всех акциях и программах можно узнать на нашем сайте.

DIO не новичок на рынке - производством воды занимается с 2001 года.

Вся вода добывается на новом технологичном производстве «Диоген» в лесной зоне новосибирского Академгородка из трех артезианских скважин глубиной 105 метров. Артезианская вода проходит многоуровневую систему подготовки, которая включает в себя стадии очистки, обеззараживания и бонификации. Для нового производства была установлена линия розлива, отвечающая всем мировым требованиям.. Вода разливается в бутыли емкостью 5,5 и 19 литров и бесплатно доставляется по домам и офисам клиентов. Для удобства пользования 19-литровыми бутылями предлагается специальное оборудование: кулеры и помпы различных моделей. Задавайте ваши вопросы по телефонам: 8-913-788-99-00, (383) 347-99-00, (383) 333-99-00.

Озеро в Кольцово в субботний полдень превратилось в настоящее «поле битвы», в рядах рыбаков то и дело слышался шепот: «Клюет?», «Тяни блесну, ну! Кажется, сорвалось…» Переживания, накал страстей, желание не только участвовать в процессе, но и увидеть результат! А на главной площадке фестиваля, там, где вскоре и объявили победителя, у одной из палаток участники могли попробовать «Сибирский продукт». Кстати, на рынке молочной продукции эта компания не новичок - вот уже 18 лет работает в Сибири и Дальнем Востоке, имеет превосходную репутацию.

- Круглосуточно производим отгрузку и доставку молочной продукции более чем к 1500 покупателям, - отметил ведущий маркетолог компании Оксана Шишкина,- Круг потребителей очень широк. Это как частные лица и небольшие киоски, рынки, больницы, детские сады, воинские части, столовые, так и региональные, федеральные и международные торговые сети, находящиеся на территории Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей, а также Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай. Отдел оптовых продаж осуществляет отгрузку в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Отдел розничных продаж работает через интернет-магазин - с бесплатной доставкой на дом или в офис.

Подробнее об ассортименте, акциях, условиях покупки и доставки продукции вы можете узнать на сайте компании sibprod.info.

Мастер-классы от парильщика Александра.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Новосибирская производственная компания «Термы» - наш постоянный и испытанный временем партнер. Мобильные бани на любой вкус и кошелек, а еще и мастер-классы от парильщика Александра - все это участники фестиваля увидели своими глазами, и многие из них искренне стремились попасть в заботливые руки банщика.

- Вот это я понимаю - парилка на свежем воздухе! - восторгался разгоряченный участник.- Сначала было больно: я заметил на спине горшок, который втягивал мою кожу. А затем наступили блаженство и расслабление! Вы не поверите, как заново родился! Спина не болит и легкость по всему телу.

.

- Мобильные бани действительно доставят вам удовольствие, они очень быстро разбираются и собираются и, конечно же, просто незаменимы в рыбацком или туристическом походе. У нас большой выбор бань, которые любое мероприятие сделают запоминающимся, подарят массу отличных, здоровых эмоций и помогут вам снять усталость, - рекомендует генеральный директор компании «Терма» Дмитрий Воронин.

А уж насколько незаменима мобильная баня для любителей туристических походов, вообще говорить излишне. Вливайтесь в ряды! Узнавайте больше о возможностях новосибирской производственной компании «Терма» по тел. горячей линии 8-800-500-8252.

«Зеленые» были в специальных жилетах и увлеченно следили за удочками.Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Экологи - за рыбалку!

Среди сплоченных команд рыбаков заметили мы и представителей экологической партии. «Зеленые» были в специальных жилетах и увлеченно следили за удочками.

- Конечно же, этот фестиваль вносит в копилку экологических дел только позитивные новости: люди общаются с природой, получают настоящий заряд бодрости, позитивных эмоций и стараются привить детям уроки бережного отношения к окружающей среде, - подчеркнул куратор партии Денис Темников. - А еще участники фестиваля не оставили после себя мусора, многочисленных пакетов и пустые банки. Значит, наша работа тоже не прошла даром, и среди сибиряков все больше и больше сторонников экологического благополучия.

Пока мы разговаривали, на озере появились дикие утки. И таким гостям мы тоже были рады!

Директор парка Николай Илюхин и глава рабочего поселка Кольцово Николай Красников.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Глава рабочего поселка Кольцово Николай Красников, конечно же, не мог пройти мимо нашего праздника. И на торжественном закрытии фестиваля, когда награждались участники и партнеры фестиваля, заметил, что «комсомольское» мероприятие стало для поселка настоящим праздником:

- Мы уже знаем, что каждый год в июле на нашем озере в уютном кольцовском парке мы обязательно встретим увлеченных рыбаков, которые с семьями и друзьями сражаются за богатый улов. И мы рады, что именно Кольцово стало главным местом проведения фестиваля.

Детям скучать не пришлось.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Конечно же, такой праздник невозможен без нашего постоянного гостеприимного парка «Кольцово». Мы выражаем особую благодарность директору парка Николаю Илюхину и всем, кто помогает организовать этот особый и душевный праздник.

Маленькие участники фестиваля семейной рыбалки тоже не скучали. Специально для них была организована масса всевозможных программ, викторин. АНО «Грани» организовало для ребят специальные настольные игры, а волонтеры активно вовлекали детей в разнообразные конкурсы.

- Большое спасибо! Моему сыну и дочке понравилось буквально все, - благодарит Лидия Самохвалова, молодая мама. - Благодаря организаторам этого веселого праздника детства мы сами стали добрее и теперь с нетерпением будем ждать новых встреч.

Наш фестиваль продолжался. Представители Новосибирского отделения Российского Красного Креста показали мастер-класс по навыкам оказания первой медицинской помощи - все было достаточно наглядно и полезно. Сейчас лето, и важно, чтобы люди могли грамотно и своевременно оказывать первую медицинскую помощь при солнечных ударах, ожогах и т. д.

А мы решили вновь пройти вдоль берега озера и узнать, как проходит рыбалка.

- Мы представляем корпоративную команду строительной организации «Проспект», - улыбаются строители.- Для нас Кольцово - родные стены, и мы с радостью согласились принять участие в Фестивале семейной рыбалки. С одной стороны, наша компания, действительно, как большая семья, с другой - работаем в Кольцово, строим для наших жителей.

Кстати, мы заметили особенность: на нашем фестивале накануне Дня строителя было немало представителей этой мирной профессии. И это символично!

И еще одно важное замечание - охрану праздника обеспечивало АБ «Гвардия»

- Очень приятная обстановка: достаточно душевная атмосфера, все заняты делом и отдыхают с пользой, - поделились впечатлением сотрудники агентства.

Военно-патриотический клуб «Блиндаж» разместил на площадке фестиваля тир. Любой желающий мог проверить свою меткость - показать себя не только превосходным рыбаком, но и стрелком.

Удачливых рыбаков ждали разнообразные призы.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Подарки для рыбаков и их семей.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Победители в рыбалке:

В номинации «Корпоративная команда» - Агентство недвижимости «Жилфонд»

В номинации «Самая маленькая рыба» - Андрей Романцов

Победитель в номинации «Самая маленькая рыба» - Андрей Романцов.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

В номинации «Юный рыбак» - Ульяна Ланкова

«Самый юный рыбак» - Ульяна Ланкова.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

В номинации «Самая большая рыба»

1-е место - Сергей Пашин (1,85 кг)

2-е место - Захар Кудров

3-е место - Игорь Геннадьевич Загузин

Самую большую рыбу поймал Сергей Пашин (1,85 кг)Фото: Кирилл НОВОПАШИН

В номинации «Самый большой улов»

1-е место - семья Кудровых

2-е место - семья Пашиных

3-е место - семья Стригиных

1-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Кудровых.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

2-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Пашиных.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

3-е место в номинации «Самый большой улов» - семья Стригиных.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Порадовать победителей фестиваля своими призами нашли возможность магазины «Активный отдых» и «ОЛОНГРО». В рыболовном магазине «ОЛОНГРО» есть все для удачной рыбалки: и необходимые приманки, и многое другое.

В наличии ВСЕГДА свежая наживка по невысокой цене:

Мотыль Мощный, Мормыш Живучий, Опарыш Дерзкий, Червь Бескомпромиссный

Кроме того, «ОЛОНГРО» постоянно радует своих покупателей необычными акциями и розыгрышами.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ! Магазины «ОЛОНГРО» работают КРУГЛОСУТОЧНО!

Это первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МАГАЗИН В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ!

Ребята круглые сутки открыты и готовы помочь вам в выборе.

Адреса магазинов:

ул. Немировича-Данченко, 161, корп. 2 (район Областной больницы)

Бердское Шоссе, 451, корп. 8 (Нижняя Ельцовка)

Чтобы каждая рыбалка стала для вас незабываемой!!!

«ОЛОНГРО» постоянно радует своих покупателей необычными акциями и розыгрышами.Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Разнообразные поплавки, леска, спиннинги, кормушки, крючки - всего этого в «Галамарте» в избытке и, как всегда, по очень приятным ценам.

Победители соревнований получили подарки от Azor Fishing - у известной торговой марки постоянно обновляется товарная линейка, а в этом сезоне ожидаются и новинки: эксперты будут их тестировать в разных условиях в самых разнообразных уголках России.

Привлекательные как по цене, так и по качеству товары для рыбалки от компании Azor Fishing можно приобрести в ближайшем «Галамарте». Удочки, воблеры и другие товары от Azor Fishing протестированы специалистами и доставят истинное удовольствие рыбакам во время ловли.

Так что следите за новостями, и, конечно, всем удачной охоты на зубастых хищников вместе c Azor Fishing!

Рыбалка будет удачной вместе c Azor Fishing!Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Новосибирский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» выражает благодарность за помощь в проведении Фестиваля семейной рыбалки - 2019:

- Парку отдыха «Кольцово» в лице директора Сергея Николаевича Илюхина и главе рабочего поселка Кольцово Николаю Григорьевичу Красникову, руководителю Федерации рыболовного спорта Новосибирской области Ольге Чернавиной и судье 1-й категории рыболовного спорта Игорю Енаки, Новосибирскому отделению Российского Красного Креста, Молодежному активу «Драйв», а также компаниям: Kruger Haus, «СДЭК Глобал» , ГК «Стрижи», компаниям DIO, «Терма», «Сибирская продовольственная компания», «Сады Гиганта», «Сибирский продукт», рыболовному магазину «ОЛОНГРО», Агентству безопасности ГВАРДИЯ, АНО «Три грани», ТД «Дивинка», супермаркету «Галамарт», Спортивно-патриотическому комплексу «Блиндаж».

Наш информационный партнер:

«Навигатор Сибири»

www.navigatorvideo.ru и www.nav-rost.ru

• Видеопродакшн (производство видеорекламы)

• Газета «Навигатор Рыболова и Охотника» - ведущее российское печатное и интерактивное издание.

• Информационный портал, на котором вы всегда найдете: свежие новости, события, новинки, статьи и много другой информации о рыбалке и охоте.

• Организация мероприятий и соревнований.

• Участие в ведущих выставках России и СНГ.

В общем, Фестиваль семейной рыбалки удался на славу и, самое главное, никого не оставил равнодушным.

Мы говорим спасибо! И до новых встреч!

Еще больше фото:

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 1. Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 2. Интересно, весело и вкусно!

Фестиваль семейной рыбалки - 2019. Часть 3. Награждение.

Дети на Фестивале семейной рыбалки, организованном Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск 98,3 FM

Окрошечный баттл с «Комсомолкой»