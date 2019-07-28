Авиашоу в Мочище 2019: лучшие фото и видео

Авиашоу в Мочище 2019 – одно из самых ярких событии лета. Наши журналисты весь день работали для вас и подготовили «улетный» фоторепортаж. Лучшие фото и видео, самые яркие моменты – все это вы найдете в нашем материале. Наслаждайтесь!

Во время полета самолетов зрители могли сделать красивые кадры.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году авиашоу можно точно назвать рекордным: пришли его посмотреть почти 100 тысяч человек (для сравнения – в 2017 и 2018 годах зрителей было в два раза меньше). Причем приехали зрители со всех уголков Сибири.

Посмотреть шоу пришли почти 100 тысяч человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто-то ставил палатки еще с вечера, чтобы успеть занять хорошее место, а кому-то пришлось вставать с первыми лучами солнца, чтобы попасть на авиашоу.

- Мы сами из Кемерово. Утром встали рано и приехали. 4 год уже приезжаем сюда ради этой красоты, - поделилась семейная пара с Кузбасса.

Многие приехали на аэродром с вечера и ночевали в палатках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сам авиационный праздник был посвящён 105-ой годовщине Войск Противовоздушной обороны Сухопутных Войск Российской Федерации и 90-летней годовщине гражданской авиации Сибири.

Поднималась в воздух и ретро-техника.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Количество воздушных судов, которые поднялись в небо, было почти символичным – чуть более 90. Причем была как современная, так и ретротехника.

Вертолет пролетел над полем с флагом Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одним из первых сибиряки увидели «патриотичный» вертолет, который пролетел над аэродромом с флагом Новосибирской области. Все-таки само шоу - это придумка сибиряков.

Парашютисты раскрыли в небе российский флаг.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парашютисты тоже прыгнули с флагом, но уже российским. А еще показали красивый трюк - сцепились в воздухе.

- Мы все боимся высоты, - смеются парашютисты. - Но страшно сделать именно первый шаг, а потом уже проще.

Многие с удовольствием фотографировались с участниками шоу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одним из главных подарков зрителям стало выступление авиационной группы «Барсы» из города Сургута. Они продемонстрировали Як-18, Як-52, Як-55. Выступила на авиашоу и авиационная пилотажная группа «Соколы России» из Липецка: они на истребителях СУ-35 заставили зрителей поволноваться, выполняя умопомрачительные трюки.

Во время некоторых трюков истребителей становилось страшно за пилотов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А пилоты из группы вязьменской группы «Русь» пролетели на истребителе Л-39. И стали одной из красивых завершающих точек шоу.