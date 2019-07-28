2019-07-28T05:16:19+03:00
Общество

Авиашоу в Мочище 2019: прямая онлайн-трансляция

Хотите увидеть все самые яркие моменты авиашоу в Мочище 2019? Наша прямая онлайн-трансляция для вас
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
Поделиться:
Авиашоу в Мочище приходят посмотреть тысячи горожан.Авиашоу в Мочище приходят посмотреть тысячи горожан.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Не получается попасть на авиашоу в Мочище 2019 и посмотреть на истребители, воздушные шары и парашютистов прямо на аэродроме? Тогда обязательно смотрите нашу онлайн-трансляцию!

Наши корреспонденты уже находятся на аэродроме, и мы расскажем обо всех самых интересных моментах праздника.

А то, что там будет на что посмотреть, сомнений нет. Главным раритетом на авиашоу будет самолет Douglas 1947 года выпуска. А еще По-2 (на таком тихоходном бомбадировщике знаменитые «ночные ведьмы»).

Современные истребители СУ-35 продемонстрирует авиационная пилотажная группа «Соколы России». Пилоты из группы вязьменской группы«Русь» пролетят на истребителе Л-39. А еще зрители увидят воздушные шары, мотопарапланы и выступление авиамоделистов. Так что не пропустите нашу трансляцию!

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАСмотрю авиашоу вместе с вами
Надувные матрасы тоже пригодились зрителям. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Надувные матрасы тоже пригодились зрителям.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пошли в ход и надувные матрасы: а что, лежишь и смотришь в небо. Релакс!

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Смотреть шоу многие новосибирцы решили с комфортом. Фото: Анна ПАШАГИНА

Смотреть шоу многие новосибирцы решили с комфортом.Фото: Анна ПАШАГИНА

Авиашоу продлится до двух часов, так что многие решили устроиться поудобнее. Кто-то даже взял с собой пледы и палатки и ночевал на аэродроме. Зато лучшие места - их, и шоу они посмотрят с комфортом.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Воздушных змеев запускают в небо. Фото: Анна ПАШАГИНА

Воздушных змеев запускают в небо.Фото: Анна ПАШАГИНА

Когда смотришь на такую красоту, сразу вспоминается детство!

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАСмотрю авиашоу вместе с вами

Авиашоу в Мочище 2019: полет воздушных змеев и парапланеристов.Анна ПАШАГИНА

В небе над аэродромом - парапланеристы и воздушные змеи. Очень красиво!

Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНАСмотрю авиашоу вместе с вами
Людям пришлось идти пешком. Фото: Анна ПАШАГИНА

Людям пришлось идти пешком.Фото: Анна ПАШАГИНА

Люди предпочитают идти пешком, чтобы как можно быстрее добраться до места. Многие побросали машины и пошли с детьми колясками: добираться так до аэродрома им 3 километра.

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Машины стоят в пробке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Машины стоят в пробке.Фото: Анна ПАШАГИНА

На подъезде к аэродрому - километровая пробка. Так что быстро попасть на шоу не получится!

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Доброе утро! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убийца таксистки устроил массовый побег из ИВС: следователь рассказал о деталях громких новосибирских дел
25 июля - День сотрудника органов следствия. КП-Новосибирск поздравляет правоохранителей с праздником. А читателям мы предлагаем подборку фактов, которые связаны с громкими делами, но об этих деталях вы не знали
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 28 июля будет жарко
Стала известна судьба туристов, таинственно пропавших во время перелета в Анталию
Это вам не шансон: водитель автобуса читает стихи пассажирам
Часть кузова просто разорвало: в Новосибирске микроавтобус зажало между фурами
Муж выбежал за ней, но не догнал: в Новосибирске девушка пропала после семейной ссоры
Пастухи видели все: девушки станцевали с коровами для Егора Крида
Стоял на краю моста: росгвардейцы спасли сибиряка, который пытался покончить с собой
Говоришь по мобильнику - 20 тысяч штрафа: эксперты предложили, как наказывать водителей-нарушителей
Погода на день в Новосибирске: 27 июля будет плюс 25 градусов
«Я не вернусь в газовую камеру»: многодетная мама не хочет лететь в Новосибирск из-за смога
Режим черного неба 2019: сколько продлится в Новосибирске?
Стало известно, что случилось с самолетом, во время полета на котором исчезли новосибирцы
Красивая ведьмочка: сибирячка устроила «колдовскую» фотосессию
Смог в Новосибирске 2019: почему нечем дышать в городе
Сильно испугалась: новосибирские спасатели вызволили из ямы собаку
Автоэкспедиция «Комсомолки»: почему Томск называют «сибирским Петербургом»