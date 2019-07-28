Авиашоу в Мочище 2019: прямая онлайн-трансляция

Не получается попасть на авиашоу в Мочище 2019 и посмотреть на истребители, воздушные шары и парашютистов прямо на аэродроме? Тогда обязательно смотрите нашу онлайн-трансляцию!

Наши корреспонденты уже находятся на аэродроме, и мы расскажем обо всех самых интересных моментах праздника.

А то, что там будет на что посмотреть, сомнений нет. Главным раритетом на авиашоу будет самолет Douglas 1947 года выпуска. А еще По-2 (на таком тихоходном бомбадировщике знаменитые «ночные ведьмы»).

Современные истребители СУ-35 продемонстрирует авиационная пилотажная группа «Соколы России». Пилоты из группы вязьменской группы«Русь» пролетят на истребителе Л-39. А еще зрители увидят воздушные шары, мотопарапланы и выступление авиамоделистов. Так что не пропустите нашу трансляцию!