Авиашоу в Мочище 2019: прямая онлайн-трансляция

Надувные матрасы тоже пригодились зрителям.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пошли в ход и надувные матрасы: а что, лежишь и смотришь в небо. Релакс!
Смотреть шоу многие новосибирцы решили с комфортом.Фото: Анна ПАШАГИНА
Авиашоу продлится до двух часов, так что многие решили устроиться поудобнее. Кто-то даже взял с собой пледы и палатки и ночевал на аэродроме. Зато лучшие места - их, и шоу они посмотрят с комфортом.
Воздушных змеев запускают в небо.Фото: Анна ПАШАГИНА
Когда смотришь на такую красоту, сразу вспоминается детство!
Авиашоу в Мочище 2019: полет воздушных змеев и парапланеристов.Анна ПАШАГИНА
В небе над аэродромом - парапланеристы и воздушные змеи. Очень красиво!
Людям пришлось идти пешком.Фото: Анна ПАШАГИНА
Люди предпочитают идти пешком, чтобы как можно быстрее добраться до места. Многие побросали машины и пошли с детьми колясками: добираться так до аэродрома им 3 километра.
Машины стоят в пробке.Фото: Анна ПАШАГИНА
На подъезде к аэродрому - километровая пробка. Так что быстро попасть на шоу не получится!
Доброе утро! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию!