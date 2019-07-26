Автоэкспедиция «Комсомолки»: почему Томск называют «сибирским Петербургом»

Кто такой старец Федор Кузьмич и какое он имеет отношение к императорской фамилии, где в Сибири растут самые большие пальмы и хранятся древние минералы, кто такой декабрист Гавриил Батеньков и где в Сибири строят огромные корабли. Интриги, загадки истории... Мы надеемся получить ответы на все вопросы и раскрыть читателям тайны прошлого, а также рассказать о настоящем Томска.

Экспедиция будет проходить с 29 по 30 июля. Маршрут Новосибирск - Томск - Новосибирск

В Томске наша команда увидит, как строятся корабли, узнает секреты пивоварения, оценит неповторимость местной архитектуры - деревянных кружев и узнает о загадках императорской фамилии. Словом, будет интересно и познавательно!

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И не забудьте включать Радио «Комсомольская правда» по будням, 29 и 30 июля, в 9.50 и в 16.30 (следите за объявлениями в эфире!). Вас ждут прямые включения с места событий и репортажи наших путешественников.

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