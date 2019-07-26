2019-07-26T09:03:20+03:00
Общество

ЭКО и суррогатное материнство: стоит ли бездетным бороться за то, чтоб стать родителями?

Свое мнение на этот счет высказал протоиерей Андрей Федоров
Ульяна ДЖАНКОВА
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Стоит ли делать верующим ЭКО?Стоит ли делать верующим ЭКО?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЭКО и суррогатное материнство – казалось бы, это настоящее чудо: человечество придумало, как помочь женщинам, которые лишены радости материнства. Но так ли все тут однозначно? Порой желание родить малыша превращается в маниакальное желание, во что бы то ни стало воплотить мечту в жизнь. Не всегда семья может допустить мысль о том, что отсутствие возможности стать родителями именно в эту минуту дана неслучайно. Возможно, люди еще не готовы, а может, их предназначение – дарить любовь кому-то другому. Современному человеку бывает сложно принять и понять подобные ситуации в своей жизни. А надо ли? Может стоить быть упрямым в своем намерении и мужественно идти к достижению цели? Как церковь воспринимает современную находку медицины?

Протоирей Андрей Федоров ответил на вопрос, чем в духовном плане ЭКО отличается от суррогатного материнства, воспринимает ли церковь это как грех и как лучше поступить?

ЭКО и суррогатное материнство: стоит ли бездетным бороться за то, чтоб стать родителями?.

В нашем совместном с Новосибирской Митрополией проекте «Батюшка отвечает» мы касаемся вопросов житейских, семейных, христианских, тех, что касаются нашего душевного благополучия, помогают понять ближних, определиться с важным решением.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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