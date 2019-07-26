ЭКО и суррогатное материнство – казалось бы, это настоящее чудо: человечество придумало, как помочь женщинам, которые лишены радости материнства. Но так ли все тут однозначно? Порой желание родить малыша превращается в маниакальное желание, во что бы то ни стало воплотить мечту в жизнь. Не всегда семья может допустить мысль о том, что отсутствие возможности стать родителями именно в эту минуту дана неслучайно. Возможно, люди еще не готовы, а может, их предназначение – дарить любовь кому-то другому. Современному человеку бывает сложно принять и понять подобные ситуации в своей жизни. А надо ли? Может стоить быть упрямым в своем намерении и мужественно идти к достижению цели? Как церковь воспринимает современную находку медицины?

Протоирей Андрей Федоров ответил на вопрос, чем в духовном плане ЭКО отличается от суррогатного материнства, воспринимает ли церковь это как грех и как лучше поступить?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722386" frameborder="0"></iframe> ЭКО и суррогатное материнство: стоит ли бездетным бороться за то, чтоб стать родителями?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».