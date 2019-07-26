В честь Победы – по Обскому морю: подростки на шлюпках доплыли до Камня-на-Оби

24 июля на водно-спортивной базе «Виктория» встречали юных путешественников: домой из трехнедельного похода по Обскому морю вернулись кадеты. Ребята дошли на парусно-гребневых шлюпках до Камня-на-Оби и вернуться обратно. Шлюпочный поход состоялся при поддержке Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Это уже 23 наш поход подобного формата. Сама идея зародилась еще в 90-х годах, мы отточили механизм проведения и теперь шлюпочный поход «Победа» - ежегодное мероприятие, - рассказал Андрей Некрасов, президент некоммерческого партнерства «Мужество, Героизм и Воля», директор центра дополнительного образования Сибирского кадетского корпуса. – Такое времяпрепровождение очень важно для современных подростков. Ведь мы стараемся делать упор не только на тренировку походных навыков на воде, но и на патриотический уклон таких походов.

В плавание в этом году ушло рекордное количество шлюпок Ял-6 – в походе участвовали семь экипажей, примерно по 7-10 ребят от 12 до 17 лет и двое сопровождающих взрослых. Юные моряки находились на борту своего небольшого судна практически весь день, спускаясь на берег только для того, чтобы поучаствовать в вечерней программе и переночевать.

- В этом походе мы уделяли много внимания воспитанию ребят, задействовали их в разных мероприятиях во время высадки на берег: походы в музеи, патриотические митинги, посещение памятников героям ВОВ, - пояснил Андрей Некрасов. – По вечерам, совместно с местной активной молодежью собирались у костра, чтобы спеть военные песни. Ведь сейчас их мало кто из ребят их знает.

Несмотря на трудность походной жизни - ребятам приходилось посменно грести весь день, если не было возможности идти под парусом - организаторы постарались сделать это плавание максимально безопасным.

- Безопасность у нас всегда была на первом месте, - утверждает Андрей Некрасов. - Чтобы выйти в море, даже уже хорошо подготовленным ребятам нужно было пройти специальный допуск, состоящий из нескольких упражнений, которые выполняются всем экипажем. К тому же, шлюпки находились под постоянным контролем МЧС, а в плавании присутствовал прекрасный врач.

На берегу ребят встречали их взволнованные родители. Ведь три недели в таких непростых условиях – это не шутки.

- У меня в походе был сын, - рассказала Александра Андрюшина, мама 14-летнего Вовы, участника похода на шлюпках. – Он учится в Новосибирском кадетском корпусе, идею принять участие в таком необычном мероприятии ему подал офицер-воспитатель. Вове это показалось интересным, и он согласился. Звонил мне оттуда каждый вечер, рассказывал, как проходят их дни, чем они занимаются. Голос был уставший, но довольный.

А сами юные моряки с удовольствием вспоминают свои приключения в походе:

- У меня это был первый такой поход, предложили попробовать себя в этом одноклассники, - рассказала Кристина Колесникова, участница летних сборов «Казачья Застава». – Эти несколько недель оставили мне очень много хороших воспоминаний, несмотря на все трудности, на все мозоли на руках.

К слову, во время плавания, экипаж девушки успел попасть в шторм: ребятам даже пришлось укрываться от града свернутым парусом. А еще этот же парус юным морякам приходилось штопать вручную специальными нитками.

- Я был старшиной в этом походе, несмотря на то, что вышел в море на такое дальнее расстояние в первый раз, - рассказал 17-летний Максим, член некоммерческого партнерства «Мужество, Героизм и Воля». – За время всего плавания, больше всего мне запомнился случай, произошедший рядом с селом «Крутиха» в Новосибирской области. Наша шлюпка подходила к берегу одной из последних, когда внезапно села на мель.

Только представьте: ребята подошли к этому селу, когда было уже почти одиннадцать часов вечера, видимость вокруг была плохая. Рядом с «Крутихой» много много мелей, так увернуться шлюпке не удалось.

- А когда нам удалось справиться и с этим, то экипаж очень долго не могу найти возможности хоть где-нибудь поставить шлюпку. Нам казалось, что кругом только заросли камышей. Конечно, когда мы вернулись туда утром, все было не так плохо, - рассказывает Максим.

Но, несмотря на все сложности, с которыми пришлось встретиться в своем походе ребятам, многие из них не прочь повторять такое путешествие по воде в следующем году.

- Сейчас у нас в планах крупный проект, - рассказал Андрей Некрасов, президент некоммерческого партнерства «Мужество, Героизм и Воля». – Мы хотим организовать поход на шлюпках до Москвы. Надеемся, что в ближайшие годы нам удастся осуществить такую грандиозную задумку.

А нам остается пожелать ребятам семь футов под килем! Ведь уже 25 июля подростки-патриоты отправились во второй этап шлюпочного похода!