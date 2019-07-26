ГК «Расцветай» готовит к сдаче новый объект

Работы на объекте идут полным ходом. Уже закончено возведение железобетонного 17-этажного каркаса. Сейчас застройщик приступил к внутренней отделке, монтажу окон, устройству канализации, водопровода и электропроводки.

Одно из главных достоинств Дома на Республиканской - рационально скомпонованные квартиры с учетом интересов всех членов семьи. Предусмотрены:

• гардеробные,

• места для шкафа-купе,

• зонирование квартир на общие и приватные зоны,

• квадратные комнаты.

Особого внимания в новом жилом объекте заслуживает остекление. При стандартной высоте окон в многоквартирных домах 1,5 метра в Доме на Республиканской она 1,64 метра, благодаря чему комнаты всегда будут наполнены солнечным светом.

Любителям ощущения простора и современных интерьерных решений застройщик предлагает трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением.

Огороженный двор без машин, домофон, детские игровые и workout-комплексы -все это обеспечит новоселам Дома на Республиканской комфортную жизнь.

Изюминка планировок некоторых квартир Дома на Республиканской - окно в ванной комнате. Такое решение выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дополнительному освещению и дает возможность наслаждаться уличными пейзажами, даже принимая ванну.

Дом на Республиканской расположен в Дзержинском районе Новосибирска, в месте, сочетающем в себе преимущества развитой инфраструктуры с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым объектом находятся две остановки общественного транспорта: «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов Новосибирск-Восточный, благодаря чему новоселы смогут добираться до центра города всего за 15 - 20 минут.

На стройплощадке Дома на Республиканской работы идут полным ходом.

Через дорогу от Дома на Республиканской располагается парковая зона, инициатором благоустройства которой стала ГК «Расцветай». Сквер появится в конце этого года.

В настоящее время уже выполнен большой комплекс работ по благоустройству:

• высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника,

• проложены дорожки с асфальтовым покрытием.

Чуть позже будут установлены скамейки.

Проводить свободное время в новом «зеленом оазисе» смогут не только будущие новоселы, но и все желающие.

В Доме на Республиканской застройщик приступил к внутренней отделке.

Подробную информацию об объектах ГК «Расцветай» можно узнать у менеджеров отделов продаж:

• по тел. (383) 255-88-22

• в офисах продаж: ул. 25 лет Октября, 1/1 (офис на стройплощадке); ул. Фрунзе, 228, офис № 1 (головной офис ГК «Расцветай»)

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской»

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф