2019-07-26T05:47:25+03:00
Недвижимость

ГК «Расцветай» готовит к сдаче новый объект

ГК «Расцветай» предлагает жилье тем, кто хочет переехать в новую квартиру уже в этом году
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Сдача Дома на Республиканской намечена декабрь 2019-го.Сдача Дома на Республиканской намечена декабрь 2019-го.
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Работы на объекте идут полным ходом. Уже закончено возведение железобетонного 17-этажного каркаса. Сейчас застройщик приступил к внутренней отделке, монтажу окон, устройству канализации, водопровода и электропроводки.

Одно из главных достоинств Дома на Республиканской - рационально скомпонованные квартиры с учетом интересов всех членов семьи. Предусмотрены:

• гардеробные,

• места для шкафа-купе,

• зонирование квартир на общие и приватные зоны,

• квадратные комнаты.

Особого внимания в новом жилом объекте заслуживает остекление. При стандартной высоте окон в многоквартирных домах 1,5 метра в Доме на Республиканской она 1,64 метра, благодаря чему комнаты всегда будут наполнены солнечным светом.

Любителям ощущения простора и современных интерьерных решений застройщик предлагает трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением.

Огороженный двор без машин, домофон, детские игровые и workout-комплексы -все это обеспечит новоселам Дома на Республиканской комфортную жизнь.

Огороженный двор без машин, домофон, детские игровые и workout-комплексы -все это обеспечит новоселам Дома на Республиканской комфортную жизнь.

Изюминка планировок некоторых квартир Дома на Республиканской - окно в ванной комнате. Такое решение выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дополнительному освещению и дает возможность наслаждаться уличными пейзажами, даже принимая ванну.

Дом на Республиканской расположен в Дзержинском районе Новосибирска, в месте, сочетающем в себе преимущества развитой инфраструктуры с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым объектом находятся две остановки общественного транспорта: «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов Новосибирск-Восточный, благодаря чему новоселы смогут добираться до центра города всего за 15 - 20 минут.

На стройплощадке Дома на Республиканской работы идут полным ходом.

На стройплощадке Дома на Республиканской работы идут полным ходом.

Через дорогу от Дома на Республиканской располагается парковая зона, инициатором благоустройства которой стала ГК «Расцветай». Сквер появится в конце этого года.

В настоящее время уже выполнен большой комплекс работ по благоустройству:

• высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника,

• проложены дорожки с асфальтовым покрытием.

Чуть позже будут установлены скамейки.

Проводить свободное время в новом «зеленом оазисе» смогут не только будущие новоселы, но и все желающие.

В Доме на Республиканской застройщик приступил к внутренней отделке.

В Доме на Республиканской застройщик приступил к внутренней отделке.

Подробную информацию об объектах ГК «Расцветай» можно узнать у менеджеров отделов продаж:

• по тел. (383) 255-88-22

• в офисах продаж: ул. 25 лет Октября, 1/1 (офис на стройплощадке); ул. Фрунзе, 228, офис № 1 (головной офис ГК «Расцветай»)

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской»

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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