2019-07-25T11:15:36+03:00
Общество

Православные люди и гаджеты - совместимы?

Протоиерей Андрей Федоров отвечает на вопрос: как церковь относится к интернету и социальным сетям, можно ли батюшкам вести блог
Ульяна ДЖАНКОВА
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Насколько соцсети могут повлиять на верующих людей, объяснил батюшка.Насколько соцсети могут повлиять на верующих людей, объяснил батюшка.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Современный человек не мыслит свою жизнь без цифровых помощников. Еще несколько лет назад сотовый телефон в умах большинства был технологией будущего.

Сейчас не только мобильный телефон стал атрибутом современного человека. Ряд портативных гаджетов, таких как: ноутбук, нетбук, планшет, умные часы гармонично заполняют нашу жизнь. Сегодня мы по уши в виртуальной реальности.

Кругом одно и тоже: люди, погруженные в экраны своих гаджетов. Там они ведут переписку, проверяют электронную почту или попросту «убивают» свободное время в соцсетях. Почему так произошло, и превращается ли использование гаджетов в современную пагубную привычку, рассказывает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров.

Православные люди и гаджеты - совместимы?.

Свои вопросы можно присылать к нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».

«Православная инициатива 2018-2019»

«Православная инициатива 2018-2019»

ИСТОЧНИК KP.RU

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