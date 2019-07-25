Православные люди и гаджеты - совместимы?
Современный человек не мыслит свою жизнь без цифровых помощников. Еще несколько лет назад сотовый телефон в умах большинства был технологией будущего.
Сейчас не только мобильный телефон стал атрибутом современного человека. Ряд портативных гаджетов, таких как: ноутбук, нетбук, планшет, умные часы гармонично заполняют нашу жизнь. Сегодня мы по уши в виртуальной реальности.
Кругом одно и тоже: люди, погруженные в экраны своих гаджетов. Там они ведут переписку, проверяют электронную почту или попросту «убивают» свободное время в соцсетях. Почему так произошло, и превращается ли использование гаджетов в современную пагубную привычку, рассказывает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров.
Православные люди и гаджеты - совместимы?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».
«Православная инициатива 2018-2019»
ИСТОЧНИК KP.RU