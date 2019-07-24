«Не горящие палатки? Таких не бывает!»: почему дети погибли в лагере «Холдоми»

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» унес жизни четырех ребятишек. Материал, из которого были сделаны палатки, по мнению директор лагеря, стал причиной жутких травм у детей. «Комсомолка» дозвонилась до «ОРТ палатки» - фирмы-изготовителя, на которую поступались обвинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

На своем сайте и в соцсетях компания позиционирует себя как крупный поставщик, а свои палатки называют «надежными» и «легендарными». Главные покупатели — армия и МЧС. Полтора месяца назад они даже презентовали продукцию на выставке «Комплексная безопасность 2019». Но насколько она безопасна в действительности? Об этом и не только мы спросили менеджера компаний, но под видом не журналистов, а клиентов.

От палаток в лагере ничего не осталось. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровксому краю.

— Сейчас палаток «Памир» (именно в таких размещали детей и вожатых — Ред.) нет в наличии, все раскупили, срок изготовления 20 рабочих дней. Они популярны из-за своей модели — наклонные боковые стенки хорошо защищают от ветра. Цена зависит от размера, утепленности и комплектации, например, есть там внутренний пол и тент или нет. Вы откройте наш сайт, посмотрите, — советует менеджер.

В каждой палатке было 8 кроватей.

Вожатые жили в утепленной зимней палатке «Памир-10», сайт выдает ценник от поставщика — 75300 рублей. Детей селили в более просторные — «Памир-30», насколько они были утеплены — вопрос. Раз дети использовали обогреватели, скорее всего, это был эконом-вариант за 96300 рублей.

Три важных вопроса о безопасности детского отдыха после пожара в лагере под Хабаровском 00:00 00:00

— Сэкономить около 10 тысяч рублей можно и на материале, самый дорогой — брезент, это старый материал, который еще при царе был. Но с ним много мороки — при первом использовании брезентовые палатки могут промокать, плюс там требуется полная просушка перед хранением, — говорит менеджер. — А ПВХ и дешевле, и легче в использовании, это герметичная влагонепроницаемая ткань.

Палатки «Памир»: наклонные боковые стенки хорошо защищают от ветра.

— Так если ПВХ лучше, почему брезент дороже?

— Он для нас более трудоемкий по изготовлению, на палатке из брезента больше швов, а значит, и больше работы людям.

Дети жили именно в ПВХ-палатках, может именно в этом дело? И проверенный старичок-брезент не вспыхнул бы как спичка?

Те самые палатки, в которых жили дети. Фото: соцсети.

— Не горящие палатки? Да таких не бывает! — заверяет менеджер, отвергая эту версию. — Чем-то специальным для огнестойкости мы ткань не обрабатываем. Да этого и не требует закон. И брезент, и ПВХ мы уже 20 лет используем и никаких проблем не было! Нужно просто правильно палатку эксплуатировать, тогда она и будет безопасна. К палатке предъявляются определенные требования — она должна иметь ветровую нагрузку, снеговую, дождевую, понимаете, она не должна выдерживать пожар? Но эти палатки пригодны для использования печей, если искра попадет, то материл такой, что он дальше гореть не будет, но если что-то более крупное загорится, то ткань, конечно, будет гореть!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721771" frameborder="0"></iframe> Осмотр места пожара в детском лагере в Хабаровском крае.

— А обогреватель внутри можно включать?

— У нас предусмотрены в палатках рукава для тепловой пушки, которая ставится снаружи палатки. Что касается обогревателя, то главное - его использовать правильно, если не вешать на него ничего, то чисто теоретически можно (есть версия, что пожар случился из-за того, что дети сушили на обогревателе вещи - Ред.).

В 4:46 огонь был полностью ликвидирован. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровксому краю.

ОФИЦИАЛЬНО

«НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ СЕРТИФИКАТОВ НЕГОРЮЧЕСТИ ПАЛАТОК!»

Дарья Клименкова, генеральный директор «ОРТ Палатки»:

— Производство палаток не является лицензированным видом деятельности, не требует обязательной сертификации. На территории России не существует сертификатов негорючести палаток, и такой документ не мог быть передан покупателю (хотя в интервью "КП" директор палаточного лагеря Максим Кузнецов заявил, что все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести - Ред.) — Палатки были разработаны на нашем предприятий для временного проживания людей во все времена года в соответствии с рекомендациями по эксплуатации, хранении, транспортировке и соблюдению мер безопасности. Для обогрева палаток рекомендовано использовать два способа отопления: дровяная печь «буржуйка» или тепловая пушка. Так как, в результате отопления возможно попадание искр на ткани палатки, материал должен не возгораться от искр, т.е. быть слабогорючим. При наличии открытого пламени внутри палатки даже специальные технические огнеупорные ткани сдерживают пламя не более 30 тридцати секунд в соответствии с ГОСТ 15530-93. Более безопасная в использовании для отопления палатки является тепловая пушка, которая устанавливается снаружи на расстоянии 1 метр. Руководством по эксплуатации на палатку каркасную «Памир-30» регламентировано, что за установленными палатками требуется постоянное наблюдение и уход. Сотрудниками детского лагеря, исходя из фотографий, опубликованных в СМИ, нарушены обязательные требования установленные руководством по эксплуатации, а также инструкции по сборке и установке палаток. В частности, не были установлены 3 и 5 метровые веревочные оттяжки, которые обеспечивают безопасное расстояние между палатками.

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