«Нам запретили использовать печи, а дети мерзнут»: может ли в новосибирских лагерях повториться трагедия «Холдоми»?

Страшный пожар в хабаровском лагере «Холдоми» унес жизни четверых детей. 10-летняя София Валова погибла сразу же. 12-летнюю Веронику Стрыпину, 12-летнюю Елизавету Безрукову и 10-летнего Алексея Мартыненко успели привезти в больницу, но врачам спасти их не удалось…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

Подобные палаточные лагеря есть по всей стране: в Новосибирской области их пять. Два - в Новосибирском районе, и по одному - в Бердске, Сузунском и Купинском районах. Насколько безопасно находиться в них детям, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

ПРОВЕРОК НЕ БУДЕТ

В ГУ МЧС по Новосибирской области заверяют: все палаточные лагеря перед началом летнего сезона прошли проверку.

- Палатки в лагерях оборудованы огнетушителями: один находится внутри, другой - на выходе, - объяснила Елена Дутикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Также в палаточных лагерях есть специальные краны, чтобы в случае ЧП пожарным было где брать воду для тушения.

Три важных вопроса о безопасности детского отдыха после пожара в лагере под Хабаровском 00:00 00:00

- Будут ли проводиться какие-то проверки в новосибирских палаточных лагерях после трагедии в «Холдоми»?

- Нет, от правительства Новосибирской области или федеральных властей пока никакого распоряжения на этот счет не поступало…

«НАШИ ПАЛАТКИ ГОРЮЧИЕ, МОГУТ ВСПЫХНУТЬ ЗА СЕКУНДУ»

Получается, ответственность за безопасность детей сейчас целиком и полностью лежит на сотрудниках лагерей. Мы дозвонились в один из старейших новосибирских лагерей - «Казачья застава». Он существует уже 21 год, а организует его протоиерей Дмитрий Полушин.

- Разумеется, я знаю о трагедии в «Холдоми», - говорит Дмитрий. - И знаете, что я вам скажу: причина - в самоустранении властей от организации детского отдыха. Например, есть современные палатки с калориферами, которые МЧС демонстрирует на выставках. Но они не продаются, поскольку изготавливаются по спецзаказу. И они лежат в МЧС. Поэтому коммерсанты, которым отдан на откуп детский отдых, вынуждены покупать более дешевые аналоги. Хотя государство могло бы обязать МЧС предоставлять на время сборов современные палатки, не ограничивая свою функцию только наказаниями и запрещениями проведения мероприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721771" frameborder="0"></iframe> Осмотр места пожара в детском лагере в Хабаровском крае.

- Какие палатки используются в вашем лагере?

- Армейские, из брезента. Да, они могут вспыхнуть за считанные секунды. Но наши палатки рассчитаны на 20 человек, и вместе с детьми постоянно находятся двое взрослых, которые в случае ЧП организуют эвакуацию. Еще в этом году пожарные, принимавшие лагерь, запретили использовать в палатках печки. Но нужно понимать, что в условиях сибирского лета отопление в палатках все же необходимо. Наши дети ночами мерзли, хорошо, что никто не заболел. Приходилось чаще топить баню и создавать условия для просушки одежды.

- Но есть же специальные огнеупорные составы, которыми можно обработать палатки?

- Есть. Но нетоксичные средства, предназначенные для обработки тканей, смываются первым же дождем. А стойкие средства токсичны, и их запрещено использовать в жилых помещениях. Получается замкнутый круг, из которого надо как-то выбираться…

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Директор лагеря уже заявил: все палатки были из негорючего материала (почему же тогда они полыхали, как факелы?), в администрации также уверяют: не разрешали детям сушить вещи на тепловых пушках (по одной из версий администрации – пушек и вовсе не было, или стояли далеко не везде). (подробности)

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