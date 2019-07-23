Как власти и общественникам найти общий язык?

В областном правительстве прошло расширенное пленарное заседание Общественной палаты Новосибирской области. Общественники и представители власти собрались, чтобы обсудить нацпроекты, определить пути, как сделать работу максимально эффективной. О том, какие решения были приняты, читайте в материале КП-Новосибирск.

12 ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

Начнем с того, что нацпроекты охватывают разные сферы жизни - здравоохранение, образование, строительство, дороги. Всего таких программ 12, и их главная цель - повысить качество жизни новосибирцев. И здесь очень важна не только инициатива власти, но и поддержка, и работа каждого жителя.

И это не просто слова - участники встречи едины во мнении: эффективно реализовать нацпроекты невозможно без участия самих сибиряков, чью жизнь полезные программы должны улучшить. Партнерство сторон имеет здесь исключительную роль.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с этим абсолютно согласен. Он заявил, что власти нужна обратная связь от общественности:

- Взаимодействие с лидерами общественного мнения и рядовыми жителями - важная составляющая реализации нацпроектов. С каждым годом объем работ по дорожному строительству и ремонту, по вводу объектов образования, детских садов, школ, по закупкам оборудования для медицинской сферы будет только увеличиваться. Мы очень надеемся на конструктивную деятельность общественных организаций в части сопровождения этой работы - для того чтобы получать обратную связь, своевременно корректировать наши усилия и проведение мероприятий. В том числе для того, чтобы информировать население о целях и результатах национальных проектов.

Андрей Травников отметил, что контролировать стало модно, но не стоит создавать допнагрузку на ведомства.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОНТРОЛИРОВАТЬ МОДНО, НО НУЖНА РАБОТА!

Но такое сотрудничество не должно сводиться только к контролю.

- Контролировать нынче модно, но речь все-таки в большей степени идет о конструктивной работе, которая не должна становиться дополнительной нагрузкой на ведомства, - считает Андрей Травников.

Высказался об эффективности участия общественников в обсуждении и о контроле за исполнением ведомственных программ и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Он отметил, что есть множество примеров, когда чем «зубастее», чем принципиальнее общественность, тем объективнее и точнее решения власти.

- Встречи с руководителями общественных некоммерческих организаций проходят далеко не в формальной, протокольной обстановке. Они позволяют выявить важные проблемы, определить пути их решения. Их, без преувеличения, можно объединить в один запрос - запрос на справедливость. Жители готовы обсуждать даже непопулярные экономические меры - важно, чтоб они были понятны и справедливы, - убежден спикер Заксобрания.

Андрей Шимкив отметил, что чем «зубастее» общественники, тем лучше работает власть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но на деле все не так просто: власть и общество, понимая всю необходимость взаимодействия, пока так и не могут достигнуть консенсуса, хотя отдельные положительные примеры диалога есть. О них рассказала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

- Общественная палата является основной площадкой для общественно-государственного диалога. Ведомственным программам на самом деле не хватает живой мысли - нельзя ориентироваться только на сухие цифры и графики из отчетов. Проектам необходима общественная экспертиза, и в этом вопросе мы - надежные партнеры. Некоммерческий сектор становится профессиональнее, мы не ограничиваемся только контролем. Мы выдвигаем интересные инициативы, реализуем важные социальные проекты. В городе и области активно работают ресурсные центры. Развивается территориально-общественное самоуправление. Профильная комиссия Общественной палаты курирует это направление. Наш регион положительно характеризуется с точки зрения развития и активности некоммерческого сектора, - подчеркнула Галина Гриднева. - Новое дыхание получили добровольческие движения, активно проявляет себя молодежь - сформирован молодежный парламент, молодежное правительство. Есть практика совместных мероприятий с профильными министерствами, комитетами Заксобрания и Совета депутатов города новосибирска. Хороший пример - визит председателя Общественной палаты РФ Игоря Шпектора в Новосибирск в марте этого года. Тогда он инспектировал объекты ЖКХ, строительства и дороги. После состоялась рабочая встреча с губернатором Андреем Травниковым. Но это все точечные моменты. Сегодня для нас главная задача - создание в регионе содержательной технологии общественного участия в реализации нацпроектов.

Галина Гриднева убеждена: нельзя ориентироваться только на сухие цифры - программам нужна живая мысль.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПОЧЕМУ НЕТ СТЫКОВКИ?

При всем положительном опыте есть над чем работать. Важно понять причины, почему не происходит «стыковка», убежден член Общественной палаты РФ Игорь Галл-Савальский:

- Только 7% жителей страны имеют представление о содержании программ. По словам Валентины Матвиенко, менее половины россиян вообще слышали о нацпроектах. Сложно говорить о каком-либо включении общества в работу над программами, если люди о них ничего не знают. Вот тут и нужны институты гражданского общества - чтобы донести информацию. Они являются мостиками между гражданами и органами власти.

Также среди причин общественник указал на недоверие людей ко всем проводимым изменениям: народ не привык к добрым переменам. И главная причина - неумение обеих сторон преодолеть этот барьер.

- Однако есть уже и положительные примеры взаимодействия власти и общества - это программа «Комфортная городская среда», в рамках которой люди легко включались в общее дело, в планирование важных дел, - отметил Игорь Галл-Савальский. - Лучшее решение - договариваться о совместной деятельности еще на этапе проектирования, ведь многие виды работ и услуг, которые планируется сформировать в рамках нацпроектов, уже успешно выполняются некоммерческим сектором, - важно этот блок умело интегрировать, а оставшееся реализовывать силами ведомств.