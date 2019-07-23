Унижаться - проще, чем работать: почему эти люди за едой ходят к мусорке

В новогодних фильмах есть такой классический эпизод: ребятня сбегается к елке и разбирает коробки с подарками. Это видео прям напомнило. Тоже – гурьбой, тоже – коробки, тоже – азарт от находок внутри. Правда, не Новый год, не ребятня. Новосибирск, мусорка. И это не игровое кино, а документальное. Минутное видео сняла местная жительница Елена Зубова. Проходила мимо контейнеров и застала разбор «угощений» рядом с ними.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721729" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске люди разбирают выброшенные продукты.

От просроченных (либо списанных по каким-то еще причинам) продуктов избавилась «Лента». Женщина в юбке обхватывает коробку с батонами, но тут же отставляет ее в сторону (найдется что-нибудь существенней), девушка в сережках прижимает к груди бананы. На земле рассыпаны кукурузные палочки…

«Позорище, довели страну!»

«Сплошь и рядом такое, люди собирают, есть нечего».

«Довели людей, суки!!!»

Это – комментарии из «Фейсбука». Нищенствующий народ, который, несомненно, страдает из-за зажравшихся чинуш – тема благодатная.

Заодно приглашаю промыть кости и мне. Для спичей о продажном журналисте, или что там вам еще придумается, есть место внизу, в комментариях. Я готов. Ибо мои слова – не о бедном, страдающем народе, а о лени и халяве.

Правда. Надо быть или инвалидом без рук и ног, или фантастическим лоботрясом, чтобы не заработать на хлеб и бананы.

«Люди ходят по помойкам, собирают еду» - в Новосибирске некоторые промышляют просроченными продуктами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Пересматриваю видео: руки есть, ноги есть. Пасутся близ контейнеров даже не старики, а люди вполне трудоспособного возраста. Одеты нормально: юбочки, колготочки, джинсы, кожаная куртка, очочки, подкрашенные волосы… Это женщины. Мужички как-то уступают по одежке, но они, кстати, и ведут себя робче у этой дармовой кормушки.

Скажите, что мешает охотникам за просрочкой заработать на эти самые бананы? Что, кроме собственной лени?

Нет работы? Да лаааадно… Вбейте в интернете слово «вакансии» с названием города, и будет вам ассортимент на любой вкус. От уборщицы до генерального директора. Врач, учитель, продавец, сторож, дворник, менеджер… Найдутся варианты даже для тех, кто ничего не умеет и уметь не хочет. На худой конец - рекламные бумажки около метро раздавать, объявления расклеивать.

Я знаю студентов, которые фотографируют за деньги, школьников, которые получают за набор текста на компьютере… Но если совсем честно, то промышлять рядом с мусоркой – все-таки проще.

Ну, серьезно. Если работать – тебе сперва надо что-то сделать, а потом в магазин за товаром прийти. А здесь – товар сразу, без промежуточного, так сказать, этапа. Унизительно? Да как сказать… В контейнер вонючий нырять не требуется, коробки стоят рядом. Вот только что в магазине были, теперь - на улице. Разницы-то…

Бесплатно, и в чем-то - даже современно. Ты же не просто банан из контейнера съел, а, по сути, в акции поучаствовал. Перформанс под названием «довели страну, суки».