Унижаться - проще, чем работать: почему эти люди за едой ходят к мусорке
В новогодних фильмах есть такой классический эпизод: ребятня сбегается к елке и разбирает коробки с подарками. Это видео прям напомнило. Тоже – гурьбой, тоже – коробки, тоже – азарт от находок внутри. Правда, не Новый год, не ребятня. Новосибирск, мусорка. И это не игровое кино, а документальное. Минутное видео сняла местная жительница Елена Зубова. Проходила мимо контейнеров и застала разбор «угощений» рядом с ними.
В Новосибирске люди разбирают выброшенные продукты.
От просроченных (либо списанных по каким-то еще причинам) продуктов избавилась «Лента». Женщина в юбке обхватывает коробку с батонами, но тут же отставляет ее в сторону (найдется что-нибудь существенней), девушка в сережках прижимает к груди бананы. На земле рассыпаны кукурузные палочки…
«Позорище, довели страну!»
«Сплошь и рядом такое, люди собирают, есть нечего».
«Довели людей, суки!!!»
Это – комментарии из «Фейсбука». Нищенствующий народ, который, несомненно, страдает из-за зажравшихся чинуш – тема благодатная.
Заодно приглашаю промыть кости и мне. Для спичей о продажном журналисте, или что там вам еще придумается, есть место внизу, в комментариях. Я готов. Ибо мои слова – не о бедном, страдающем народе, а о лени и халяве.
Правда. Надо быть или инвалидом без рук и ног, или фантастическим лоботрясом, чтобы не заработать на хлеб и бананы.
«Люди ходят по помойкам, собирают еду» - в Новосибирске некоторые промышляют просроченными продуктами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Пересматриваю видео: руки есть, ноги есть. Пасутся близ контейнеров даже не старики, а люди вполне трудоспособного возраста. Одеты нормально: юбочки, колготочки, джинсы, кожаная куртка, очочки, подкрашенные волосы… Это женщины. Мужички как-то уступают по одежке, но они, кстати, и ведут себя робче у этой дармовой кормушки.
Скажите, что мешает охотникам за просрочкой заработать на эти самые бананы? Что, кроме собственной лени?
Нет работы? Да лаааадно… Вбейте в интернете слово «вакансии» с названием города, и будет вам ассортимент на любой вкус. От уборщицы до генерального директора. Врач, учитель, продавец, сторож, дворник, менеджер… Найдутся варианты даже для тех, кто ничего не умеет и уметь не хочет. На худой конец - рекламные бумажки около метро раздавать, объявления расклеивать.
Я знаю студентов, которые фотографируют за деньги, школьников, которые получают за набор текста на компьютере… Но если совсем честно, то промышлять рядом с мусоркой – все-таки проще.
Ну, серьезно. Если работать – тебе сперва надо что-то сделать, а потом в магазин за товаром прийти. А здесь – товар сразу, без промежуточного, так сказать, этапа. Унизительно? Да как сказать… В контейнер вонючий нырять не требуется, коробки стоят рядом. Вот только что в магазине были, теперь - на улице. Разницы-то…
Бесплатно, и в чем-то - даже современно. Ты же не просто банан из контейнера съел, а, по сути, в акции поучаствовал. Перформанс под названием «довели страну, суки».
ИСТОЧНИК KP.RU