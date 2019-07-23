«Это не бомжи, а приличные бабушки»: сибирячка сняла людей, которые кормятся отходами

Первомайский район, гипермаркет «Лента». За ним - мусорные баки, рядом - коробки со списанными товарами. Торговать ими уже нельзя, сотрудники избавились от некондиции. Ее, как новогодних подарков, как раз ждали горожане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721729" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске люди разбирают выброшенные продукты.

УХВАТИТЬ ЖАРЕНЫЕ НОГИ

Человек 10 обступили «подарки» и принялись распихивать еду по авоськам. Деловито, уверенно - похоже, что не впервой. В этот раз «дегустация» попала на видео. Местная жительница Елена Зубова проходила мимо и, увидев, включила кнопку записи на мобильном.

- Меня все это повергло в шок! Я слышала, что люди ходят по помойкам и собирают еду, но увидеть - это ужасно! Не бомжи, не пьяницы, не асоциальные элементы. Вполне себе приличные бабушки стояли с заранее заготовленными пакетами. Видимо, это происходит часто. Видела молодую пару - мужа с женой, которые также копались во всем этом. Вполне нормальные люди! - объяснила Елена КП-Новосибирск. - Их не смущало, что я снимаю. Главное было - ухватить товары. Стояли, разгребали. Там жареные куриные ноги были, хлеб, бананы. Возможно, для них это средство выживания - принести ребенку банан.

Может, не стоило это на видео снимать? Зубова категорична: надо! Мол, как закрывать глаза на такое?!

- После вашего видео не будет у них этой просрочки, - рассуждаем мы.

- И пусть они на меня обижаются, но, как минимум, отравления избегут, - парирует Елена. - Просроченные продукты выставляются у баков, куда люди выкидывают мусор, где, возможно, есть крысы. Это антисанитарные условия! А мы своих соотечественников толкаем к помойке!

Автор видео выложила минутный ролик в Facebook. Кто-то, посмотрев, испытывает шок, а кто-то называет адреса таких же «столовых» из некондиции. Можно целую карту составить новосибирских точек, где каждый день - дармовая еда. Непригодная для продажи, но дармовая.

- Видимо, безысходность толкает брать просроченный товар и нести его домой. Не все сейчас могут найти достойную работу. Посмотрите, какие тарифы ЖКХ, сколько стоит содержать ребенка, - сочувствует Елена. - А что мешает супермаркетам выделить какой-нибудь уголок и, когда заканчивается срок годности, выложить те же бананы, имеющие товарный вид? Можно даже уценить на 90%.

«Люди ходят по помойкам, собирают еду» - в Новосибирске некоторые промышляют просроченными продуктами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ - ИДУТ ПОБИРАТЬСЯ»

Депутат областного Заксобрания Вадим Агеенко заподозрил, что видео - фейк. А если и подлинное - считает, что люди с авоськами сами виноваты. Говорит, возглавляя ТСЖ, близко познакомился с человеческой ленью.

- У нас проблема - найти дворников или уборщиц. Принял беженку. 10 тысяч рублей. Нужно мыть четыре подъезда, каждый - раз в неделю. У нее - молодой муж, ребенок. «Согласна?» - «Согласна». - «А муж куда?» - «А муж устроится слесарем». Я - такой сердобольный парень - похлопотал, чтобы в нашем доме ей квартиру за нормальную цену сдали, приносил женщине какое-то питание. А потом стало понятно, что она каждую неделю не моет, что муж никуда устраиваться не стал, а просто лежит на диване. Они работать-то и не хотели в принципе. Взял другую, тоже беженку. До сих пор работает, - привел пример Агеенко.

Дискутировать о выброшенной просрочке, считает, бессмысленно. Все законно. Люди сами выбрали себе такой способ пропитания:

- Если человек не хочет работать - он и не будет. Найдет пути, как прожить. Одни идут грабить, другие - побираться. Но это настолько низко! Для меня это позорное явление!

ОГРАБЛЕНИЕ СО ВЗЛОМОМ

Большим начальникам из «Ленты» шумиха, вероятно, не понравилась. Сеть поспешила откреститься от конфузной ситуации. И людей с авоськами чуть ли не обвинили в разграблении мусорки.

- «Лента» передает продукцию с истекшим сроком годности лицензированной компании, которая осуществляет ее перевозку и утилизацию. До передачи на утилизацию продукция хранится в специальных баках в закрытых помещениях, к которым нет свободного доступа (бокс закрыт на замок). Продукция с истекшим сроком годности может быть небезопасна для здоровья. В Новосибирске контейнер с баками был взломан, - объяснилась пиарщик сети Мария Филиппова.

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