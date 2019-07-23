Традиции - бережно сохраняем, а инновации - активно внедряем!

Где найти профи?

Эксперты уверены: через пять лет наша страна остро ощутит проблему дефицита кадров. Причина в том, что в определенный момент жизни многие образовательные учреждения утратили связь с предприятиями. Выпускники приобретали абстрактные навыки для абстрактного будущего, часто - из давно ушедшего прошлого. В результате, поступив на работу, вынуждены были переучиваться: дипломы, оценки и разряды - так называемые «дипломированность» и «сертификация» не подтверждались. На несовершенство системы подготовки кадров обратили внимание и руководители учебных заведений. В Новосибирске одно из первых образовательных учреждений, решившее пойти по пути инноваций, - колледж печати и информационных технологий.

Принтер широкоформатной печати.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Старейший колледж на новый лад

Новосибирский колледж печати и информационных технологий открыли в 1923 году - через четыре года учебное заведение отметит 100-летний юбилей.

За это время колледж накопил богатейший опыт в подготовке высококвалифицированных специалистов полиграфического производства, издательского дела и графического дизайна.

Студенты технических специальностей колледжа осваивают все виды печатного оборудования, до- и послепечатные процессы, современные технологии организации производства.

Студенты гуманитарного профиля учатся выпускать книжно-журнальную продукцию: выполняют сложные дизайнерские работы, начиная с подготовки текста до верстки и оформления издания, а еще создают самую современную рекламную продукцию.

Для того чтобы полученные знания учащиеся могли оттачивать на практике, в колледже работают современные лаборатории и мастерские, оснащенные новейшим оборудованием, например тренажером «Синапс», машинами для широкоформатной текстурной и 3D-печати. Кроме того, учебное заведение предлагает свыше 20 программ дополнительного профессионального образования вместе со стажировкой на современном оборудовании.

Призеры WorldSkills Russia 2018 - 2019 годов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как показало время, покидая стены учебного заведения, выпускники колледжа печати становятся успешными сотрудниками издательско-полиграфической отрасли не только города Новосибирска, но и страны в целом. Стоит отметить, что отличительная особенность выпускников колледжа печати и информационных технологий заключается в том, что они обладают именно практическими навыками - все мы знаем, как этого не хватает начинающему специалисту в начале профессионального пути. То, что образовательное учреждение делает акцент именно на практической стороне образования, видно невооруженным глазом в прямом смысле слова.

Когда впервые идешь по коридорам колледжа печати, не сразу понимаешь, что ты в учебном заведении - атмосфера наполнена свободным творчеством. На стенах красуются авторские работы начинающих дизайнеров, которые можно рассматривать часами, настолько многогранны и глубоки идеи студентов. А лаборатории с огромными печатными машинами впечатляют грандиозностью, причем вся эта железная и электронная мощь позволяет ребятам творить настоящие произведения искусства. За примерами далеко ходить не надо. В тот момент, когда мы заглянули в лабораторию, мастера вместе со студентами как раз трудились над созданием необычного объемного стенда. Когда работа будет окончена, стенд установят на входе в колледж.

Здесь учатся не из-под палки, ведь иначе не работает вдохновение, не генерируются неординарные идеи, не формируется творческое мышление и не растет будущий осознанный профессионал.

Что же помогло колледжу печати занять свою нишу на рынке образовательных услуг региона, стать привлекательным для современных ребят, которым так важны самореализация и самовыражение, дать рынку услуг качественных специалистов?

Руководство и преподаватели учебного заведения убеждены, что успех заключается прежде всего в уважении к традициям и их умелом сочетании с тем, что диктует современность, - с инновациями.

Колледж печати не только следует трендам современного образования - он их сам создает. Мы на конкретных примерах расскажем о том, как старейшему образовательному учреждению удается эффективно выполнять свои задачи в условиях цифровой эпохи.

К Светлане Олейниковой работодатели пришли сами и предложили выполнить заказы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Следуем за инновациями

Одна из главных инноваций, которую колледж печати внедрил у себя, - образовательное учреждение одним из первых примкнуло к движению WorldSkills Russia. Это международный проект, который оказывает влияние на рост профессионального образования во всем мире. Миссия проекта звучит так: «От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг».

Изменения на рынке труда и развитие технологий сформировали новые вызовы. Автоматизация и переход к цифровой экономике создали потребность в рабочих кадрах нового типа, способности которых измеряются компетенциями, а не дипломами и грамотами.

Директор колледжа печати Татьяна Звягина отмечает, что сегодня необходимо готовить не просто конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать на высокотехнологичном оборудовании, постоянно расширять свои знания.

В колледже убеждены: войдя в сообщество масштабного образовательного проекта, они сделали огромный рывок в развитии.

- Для того чтобы стать частью инновационного проекта, необходимо было соответствовать двум параметрам: современная материально-техническая база и высококвалифицированный преподавательский состав, ведь без человека умные машины превращаются в обычное железо. Студентам нужны мастера, способные вырастить из них профессионалов. Поэтому наставник обязан и сам владеть компетенциями. Преподаватели колледжа печати ежегодно проходят обучение в академии WorldSkills Russia. Они не просто слушают лекции или посещают мастер-классы, а на практике, как и студенты, подтверждают свой уровень владения современными навыками. Более того, сегодня колледж печати и сам является одной из двух базовых площадок в России, где обучают преподавателей, которые потом готовят конкурсантов к состязаниям. Именно особая методика подготовки молодых профессионалов является самым сложным и ключевым в соревновании WorldSkills Russia. Одно из главных наших преимуществ - все преподаватели - практики. Многие либо ранее работали на полиграфических предприятиях, либо до сих пор там трудятся, совмещая работу с преподавательской деятельностью, - отмечает Татьяна Звягина.

Директор Татьяна Звягина говорит, что у них специалисты обучаются по мировым стандартам подготовки кадров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Благодаря сильному профессиональному коллективу, который понимает, каковы тенденции развития современного рынка услуг, владению современными методиками преподавания колледж печати сразу показал высокие результаты на национальном чемпионате. Настоящее мастерство заключается еще и в том, чтобы результат был стабилен. Из года в год студенты образовательного учреждения завоевывают призовые места на национальном чемпионате WorldSkills Russia, имеют возможность войти в состав национальной сборной, их приглашают на работу в Москву, Санкт-Петербург. Вот наглядные примеры.

В этом году Александра Овчарова, обучающаяся по специальности «графический дизайн», привезла с национального чемпионата медаль за профессионализм. По словам студентки, конкуренция на соревнованиях высокая, но благодаря тщательной подготовке она смогла показать высокий результат.

- Чтобы попасть на национальный чемпионат, я готовилась каждый будний день в течение года. Меня, можно сказать, растила целая команда преподавателей. Подготовка к чемпионату и участие в самом конкурсе стали отправной точкой моего профессионального роста: такого не даст ни одна стандартная программа обучения. Я получила бесценный опыт, - признается Александра.

Александра Овчарова работает над творческим проектом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 2018 году Светлана Олейникова, также студентка специальности «графический дизайн», завоевала бронзу. Более того, ее конкурсную работу - макет компаса - выставили в музее WorldSkills Russia - настолько качественно девушка справилась с заданием.

Светлана рассказывает, что подготовка к чемпионату и сам конкурс - это колоссальный труд: испытания проходят в течение трех дней, и в это время приходится сидеть за рабочим столом по шесть-семь часов. Но это приводит к такой мощной трансформации, что, безусловно, все усилия стоят того. Сегодня новосибирские работодатели сами приходят к Светлане Олейниковой с выгодными предложениями.

- На целый год я отказалась от свободного времени и развлечений не из-за амбиций: мне важна была профессиональная прокачка, которую я получила, пройдя все испытания чемпионата. После конкурса я стала получать первые настоящие заказы. И тут для меня началась новая практика - общение с живыми заказчиками. Одно дело, когда ты с листа бумаги читаешь техническое задание и выполняешь, совсем иное - когда надо понять человека, - рассуждает Светлана. - WorldSkills Russia - это отличный шанс для студента, чтобы раскрыть свой потенциал, о котором ты, возможно, даже не подозревал. Я приобрела новые профессиональные качества, которые сегодня позволяют мне увереннее себя чувствовать, не бояться сделать следующий шаг, например, взять очередной заказ и выполнить его. Сейчас я не испытываю страха, волнения и сомнений. Я благодарна преподавателям за те знания и опыт, которые они мне передали.

Андрею Латушкину на чемпионате пришлось за полчаса изучить новое оборудование.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также успешны студенты других компетенций. Андрей Латушкин, студент отделения «печатное дело», - бронзовый призер национального чемпионата.

- Надо было натренировать себя до автоматизма, чтобы не допускать серьезных ошибок, ведь главный соперник - время. Конкурсанты допускали ошибки из-за давления груза ответственности и нервов, многие не выдерживали эмоционально. Оказалось, что свои работы мы будем делать на новом оборудовании, а не на том, на котором проходили подготовку. На знакомство с машинами дали всего полчаса. Этого очень мало. Но в стрессовой ситуации начинаешь вспоминать все, что когда-то читал, мельком видел и так далее. Зато поработал и изучил оборудование, которого у нас в городе еще нет. А знакомство с другими печатниками-конкурсантами - тоже плюс к практическим знаниям, ведь у каждого своя методика работы, так что берешь у всех по чуть-чуть, и получается что-то новое.

К конкурсу Андрея Латушкина готовила опытный преподаватель - мастер производственного обучения Наталья Леонова. Она отмечает, что колледж активно сотрудничал с ведущими полиграфическими предприятиями: у студента была возможность стажироваться на разном оборудовании, при этом значительно расширить горизонт своих знаний, умений и навыков. В самый волнительный момент конкурса, когда оказалось, что придется работать на оборудовании другой марки, Андрей не растерялся.

Все без исключения участники твердят одно: на чемпионате приходится выполнять сложные задачи, максимально приближенные к реальности. Студенты особо подчеркивают, что для них это бесценный опыт. Работы конкурсантов оценивают независимые эксперты от отраслевых предприятий, которые знакомы с реальными требованиями на производстве или в офисе. Так международный проект решает свою главную задачу - наладить двусторонний контакт между учебными заведениями и компаниями.

Выставка творческого проекта «Тематические карты».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Создаем тренды

Помимо того, что колледж печати следует современным тенденциям, он является также и двигателем прогресса, инициатором инновационных проектов в Новосибирске.

Сегодня колледж приступил к реализации специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, утвержденной распоряжением Правительства РФ. Новосибирцы возрастной категории 50+ за счет средств федерального бюджета смогут освоить новую компетенцию «графический дизайн» или повысить свою профессиональную квалификацию, так сказать, совершить перезагрузку карьеры.

Другой проект рассчитан на школьников. В этом году в школе № 128 будет открыт профильный социально-гуманитарный класс. Уже со школьной скамьи можно будет овладеть основами журналистики, стилистики русского языка, социологии и менеджмента, ораторского искусства, верстки печатных и электронных изданий. Вести уроки будут преподаватели колледжа. После окончания курса ребята наряду с аттестатом получат свидетельство о получении профессии «исполнитель художественных оформительских работ».

Графические работы студентов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ждем ребят!

Колледж печати и информационных технологий открыт для выпускников 9-х и 11-х классов, которые мечтают стать высококвалифицированными специалистами, а также быть востребованными и заниматься по-настоящему любимым делом, от которого каждый день получаешь удовольствие и удовлетворение.

Кстати, и в приемной комиссии вас встретят такие же ребята, как и вы, но уже чуточку опытнее. Они сами расскажут о насыщенной интересными событиями студенческой жизни и благоприятной дружеской атмосфере.

НА ЗАМЕТКУ

• Телефон приемной комиссии (383) 363-79-37

• Подать заявление на обучение по очной форме нужно до 15 августа, по заочной - до 1 октября, на творческие специальности - до 8 августа.

• Творческий конкурс состоится 9 августа.