«Хотите, чтобы умирала в мучениях? Это дорогой ритуал» - как современные экстрасенсы снимают порчу по WhatsApp
В Новосибирске судят… мага. Обладательница сверхспособностей давала в газетах объявления, обещала предсказания и исцеление. Ей позвонила женщина из Новосибирска:
- Помогите, болен сын.
«МОНАШКА» НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
Ольга Васильевна – так представлялась чародейка – сказала, что исцелит. На расстоянии. Сама, мол, в монастыре в Подмосковье, но готова провести нужный ритуал. Только нужны деньги на реквизит. И дала реквизиты банковской карты.
15 тысяч улетело целительнице, и она пропала. Нашли ее оперативники МВД. Барышня – отнюдь не монашка.
- Ею оказалась 53-летняя жительница Саратовской области, временно проживающая в Новосибирске. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - отрапортовала пресс-служба областного управления МВД.
Прямо сейчас с Ольги Васильевны снимают венец несудимости. На «очистку кармы» может уйти до пяти лет. Исцеляться будет не в монастыре, но аскеза гарантирована.
А ведь на рынке чародейства и волшебства таких, как эта Васильевна – целый легион. Открой интернет, и пожалуйста: привороты-отвороты, чакры-шмакры, кундалини-мундалини… Мы в редакции КП-Новосибирск решили выяснить, на что еще способны современные экстрасенсы.
Ольга Васильевна предлагает клиентам широкий сервис. Фото: Instagram.
«В КОНЦЕ МЕСЯЦА – БЕСПЛАТНО»
О! В сети как раз есть Ольга Васильевна. Прям, как в нашей уголовной истории. На фото – круглолицая брюнетка с томным взором и перстнями на крепких пальцах. Услуги: «любовная магия, помощь в бизнесе, сглаз, порча и решение проблем».
- Да, алло, - отвечает маг на телефонный звонок.
- Ольга Васильевна, мне бы порчу снять, карму почистить… А то невезуха полная, денег нет, коллекторы тиранят, на работу не берут.
- Я посмотрю, посмотрю, - успокаивает брюнетка. – У вас WhatsApp, Viber есть? Пришлите мне ваше имя, фотографию и дату рождения.
Отправил. Звоню на следующий день.
- Надо было сразу перезванивать! Вы что, хотите, чтобы я снова вас диагностировала? – Возмущается Ольга Васильевна.
- А что, вы уже диагностировали, но забыли?
- У меня слишком много людей, чтобы помнить, - рубит собеседница. Уверен, раньше она была участковым врачом. - Тем более, я смотрела вас бесплатно. Сегодня консультация платная. Стоит тысячу рублей.
- А будет еще бесплатная? – Не теряю я надежды.
- Будет! В конце месяца.
Как вам услуга – «приворот на продуктах»? Фото с официального сайта Анастасии.
ПРИВОРОТ ТЕБЕ В РОТ!
Ходить с грязными чарками до конца месяца? Ну, уж нет!
Мой следующий спаситель – Анастасия. У нее на сайте красуются копии грамот, сертификата и диплома.
«Прошла стажировку по направлению «Бионэнергокоррекция и старорусское целительство». Подписано не абы кем – целым академиком ясновидения!
«Заняла IIIместо в проекте «Битва Экстрасенсов онлайн – 5». Для тех, кто не верит – тоже печать и подпись. Чья – не написано.
Старорусская целительница в лучших традициях современности просит мой снимок на мессенджер.
- Надо на WhatsApp фотографию, фамилию, имя, отчество и дату рождения. И чтобы хорошо было видно глаза. Это будет стоить тысячу рублей, - называет Анастасия цену.
- А что вы мне сделаете за тысячу?
- Диагностику, гадание.
- А если мне результат не понравится, сможете поправить?
- Могу все! Я и лечу, и убираю все.
Я не стал уточнять, что именно убирает собеседница, пообещал подумать. А сам продолжил изучать сайт собеседницы. Вот это сервис! Кроме классического исцеления – защита от воров, малоизвестные способы гадания и приворот на продуктах. Так и представляю невест, которые идут к Анастасии с гамбургерами и замороженными пельменями.
Обладатель такого сертификата точно не подведет, правда? Фото с официального сайта Анастасии.
ПРЫЩИ И ПОНОС ЗА 9 ТЫСЯЧ
Мой следующий спаситель – ясновидящая Нина Ивановна. Вот ей – поклон и благодарность, нашла у меня порчу через WhatsApp совершенно бесплатно. Приняла снимок и через полчаса сама отзвонилась.
- Недопонимание, деньги у ходят у вас из рук. Это на вас лежит порча, - поставила диагноз Нина Ивановна. - Порча сделана женщиной пожилого возраста, среднего телосложения, волосы седоватые…
«Вам бы в уголовном розыске служить», - подумал я, но вслух подыграл:
- Да, я знаю, кто это! Вы все точно описали!
- Ну, что вижу, то и говорю, - заскромничала собеседница. - Это у вас надо немедленно снять. Вы - волеустремленный человек. У вас все должно быть, все должно получаться! Но эта женщина перекрыла у вас все судьбенные нити, все перерезала!
- Давайте ей перекроем в ответочку, - продолжаю я свою роль.
- Пожалуйста. Но вам для начала надо снять с себя это все. Это будет стоить 8 600 рублей.
- А на нее перекинуть – сколько? - строю я из себя магического мстителя.
- 5 600, - выдает цену Нина Ивановна.
«Хотите, чтобы она умирала в мучениях?» - как «ясновидящие» реагируют на звонки подставного клиента. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
- А можно, чтобы ей еще сильнее досталось?
- Вы чем хотите ее наградить? Чтобы умирала в мучениях, правильно я понимаю? Это по черной магии надо делать. Это дорой ритуал, – вошла в азарт целительница.
- Не, чтобы умирала не надо. Надо аллергию на кошек, понос, игроманию и прыщи, например, - предлагаю я. Чистая импровизация. Первое, что пришло в голову.
- Это можно и по белой. Такой ритуал будет стоить 8 900 рублей.
- А может, мне с ней по-хорошему попробовать? – Строю я из себя гуманиста.
- Да это бесполезно! – По-моему напугалась ясновидящая. - Сейчас она с вас уже не снимет!
Обещаю подумать и при случае взять кредит на борьбу с седовласой чертовкой.
А сам начинаю собственный ритуал: записываю телефоны собеседниц, а сверху печатаю заклинание: «Начальнику Главного управления МВД России по Новосибирской области…». Сплюну трижды через плечо и отправляю магическую весточку борцам с темными силами. Как думаете, победят?
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«Я говорила ей, что это опасно для жизни» - последовательница секты заморила себя голодом и умерла. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Байкова была недовольна вниманием журналистов к этой истории и подала на КП-Новосибирск в суд, однако проиграла (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU