В Новосибирске рынок недвижимости всегда был очень активным: кроме горожан жилье здесь покупают жители северных регионов, соседнего Казахстана и расположенных рядом небольших городов. Какие квартиры предпочитают сибиряки, где взять ипотеку под 4,9% годовых и куда стоит вкладываться, чтобы получить доход до 30%, рассказали эксперты рынка.

Рост цен на новостройки

Сейчас в Новосибирске примерно 70% рынка занимают сделки с вторичным жильем и 30% - со строящимся. Ведущий специалист по недвижимости АН «НИАН» Елена Голованова отмечает высокую активность на первичном рынке - застройщики говорят открыто, что цены повысятся:

- Сейчас надо успеть приобрести квартиру еще по Федеральному закону о долевом строительстве. Что будет потом, никто не знает. Цены уже выросли, и понижения точно не будет. Если застройщик снизит цены, то начнут расторгать договоры те, кто купил жилье по более высокой цене. Это не выгодно ни банкам, ни застройщикам. Расходы у застройщиков вырастут, потому что они будут строить в кредит и платить проценты банку - это отразится на себестоимости.

Новостройки тянут за собой вторичку, поэтому ждать снижения цен здесь тоже не стоит. Особенно в «свежих» домах.

По мнению экспертов, люди покупают новостройки через агентства недвижимости, потому что им трудно самостоятельно оценить надежность застройщика. Кроме того, у тех агентств недвижимости, которые на рынке давно, есть история развития практически всех крупных строительных компаний Новосибирска. Только риелтор может дать аналитику и объективную оценку рынка.

- Мы не работаем с застройщиками, которым не доверяем. Юристы проверяют все документы: на какие средства строит компания, как быстро, какие объекты уже построены, - говорит Елена Голованова.

У АН со стажем есть история развития практически всех крупных застройщиков Новосибирска.

Выбирая первое жилье, молодые люди обычно стоят перед выбором: купить однокомнатную хрущевку в старенькой пятиэтажке или студию в новом комфортном доме. Большинство выбирают студии, потому что хотят красивый дом, удобные площадки, парковки. Эксперты сходятся во мнении, что сейчас человек покупает не конкретную квартиру, а образ жизни. Поэтому популярностью пользуются жилые комплексы со своей атмосферой и микроинфраструктурой.

Риелторы АН «НИАН» расскажут вам о самых интересных и выгодных предложениях на вторичном рынке недвижимости.

Зона комфорта

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев считает, что цены на вторичное жилье сильно зависят от демографии:

- Если пять лет назад было много одиноких людей 18 - 27 лет, то сейчас растет доля семейных молодых пар. Поскольку большую квартиру они позволить себе не могут, то покупают однокомнатную, «двушку»-студию или небольшую двухкомнатную квартиру. Первичное и вторичное жилье - это в некотором смысле сообщающиеся сосуды: новые квартиры плавно перетекают во вторичный фонд, поэтому тренды здесь одинаковые.

Специалист по недвижимости АН «НИАН» Ирина Янковская говорит, что новосибирцы привязываются к месту, особенно в спальных районах (таких как Родники, МЖК):

- Там свой микроклимат, инфраструктура: работа, садики, школы. Большинство людей предпочитают покупать жилье в своей зоне комфорта. Они, наоборот, хотят остаться в прежней локации, где у них гараж, садик и так далее. Исключение - ситуации, когда дети съезжаются с родителями.

Самым большим спросом на вторичном рынке пользуются Заельцовский и Октябрьский районы: здесь квартиры дешевле, чем в центре, но в то же время это правый берег, здесь много вузов и есть метро. Заельцовский район любят еще и из-за того, что он зеленый: там есть зоопарк, дендропарк, лес. Для комфорт-класса важны близость к метро, транспортная доступность и красивая, современная архитектура дома.

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Снижение ставок

Сейчас в Новосибирске до 80% сделок проходит с привлечением ипотеки. Ипотечный брокер АН «НИАН» Ирина Марко объясняет, почему горожане предпочитают обращаться в агентство:

- Мы можем оказать комплексную услугу в режиме одного окна: человек пришел в агентство один раз, ему отсканировали все документы и отправили заявки в несколько банков. У нас договоры с 13 банками, мы получаем несколько кредитных решений, а потом он выбирает, что ему выгодно.

Основные критерии при выборе банка - процентная ставка и размер первоначального взноса. Бывают сложные ситуации, когда клиент сам не может получить кредитное решение в банке, а мы это решение получим. Специалисты агентства полностью владеют информацией обо всех ипотечных программах. Например, мало кто знает, что есть семейные кредиты под 4,9%.

Эксперты ожидают небольшое снижение ставок по ипотеке до конца года. Однако замечают, что те, кому надо решить вопрос с жильем, не обращают внимания на процентную ставку и не ждут снижения.

Свежий воздух и парковки

Сейчас в Новосибирске строится много коттеджных поселков. Ведущий специалист по недвижимости АН «НИАН» Ирина Овсяникова заметила тенденцию, что люди стали продавать свои квартиры и объединяться с родителями. От этого выигрывают все: люди в возрасте живут на природе, разводят огороды и возятся с внуками. Дети спокойны за родителей: не надо никуда ехать, чтобы навестить их, и младшее поколение под присмотром». На левом берегу самые популярные места для коттеджей - ОбьГЭС, по правому берегу - Каменка и Новолуговое.

В отношении приобретения дач новосибирцев больше всего привлекают Красный Яр, поселок Рыбачий и Советское шоссе. Понятие дачи сейчас очень относительно: есть варианты от 500 тысяч до 15 миллионов рублей. Кто-то ищет шесть соток для огорода и маленький домик, а для других обязательно наличие отопления, сауны, зоны барбекю и т. д.

Продать или купить загородную недвижимость - дело непростое. Высокий профессионализм экспертов АН «НИАН» и полная база данных позволяют быстро и выгодно провести сделку любой сложности.

Выгодные инвестиции

Самую привлекательную квартиру для инвестиций эксперты описывают так: первый дом в новом комплексе на этапе котлована. В этом случае квартира может подорожать больше чем на 30%. Чаще всего для инвестиций покупают студии и однокомнатные квартиры.

Сергей Николаев рекомендует:

- Если вы хотите выгодно продать, то не нужно покупать маленькие квартиры на окраинах. Маленькие квартиры будут ликвидны там, где много вузов. Также легко продать большую однешку, «двушку»-студию или небольшую «трешку»-студию. А если вы купите большую квартиру там, где нет инфраструктуры, то потом ее будет трудно продать семьям с детьми. Уровень жилья должен быть не ниже «комфорт плюс»: обратите внимание на благоустройство придомовой территории - наиболее привлекательными считаются участки, где строятся три-четыре дома и есть какое-то организованное общественное пространство.

Специалисты АН «НИАН» всегда рады помочь в выборе недвижимости - они с легкостью подберут лучший вариант для каждого клиента.

НАША СПРАВКА

Агентство недвижимости «НИАН» оказывает полный спектр услуг на рынке недвижимости Новосибирска. За 18 лет накоплены опыт и компетенции, чтобы работать на высокопрофессиональном уровне с любыми видами объектов - готовая квартира, новостройка, загородный дом или коттедж, таунхаус, коммерческая недвижимость. Специалисты АН в курсе всех тенденций рынка, постоянно проходят обучение и всегда готовы найти оптимальное решение для клиента.

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