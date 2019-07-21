2019-07-21T10:16:03+03:00
Общество

Грибы в Новосибирске 2019: за маслятами – в Караканский бор, за лисичками – в Кудряши

Где можно отыскать грибы в Новосибирске 2019 – читайте в нашем материале
Анна ПАШАГИНА
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Первые грибы уже можно собирать в лесах Новосибирска.Первые грибы уже можно собирать в лесах Новосибирска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Неделя выдалась теплая, но дождливая - самое время собирать грибы в Новосибирске 2019. Грибные места в Новосибирской области - Караканский бор, Кудряши, поселок Кольцово. Откуда в этом году можно с одной поляны унести полную корзинку, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

ЕЩЕ НЕ СЕЗОН

Александр Никитин - грибник-любитель. Делится информацией о своих поисках.

- Недавно ездил на одно из своих любимых мест в березовых околках ближе к Гусиному Броду. Нашел там несколько лисичек, пару штук белых грибов, - рассказывает Александр.

Мужчина уверен: для грибов еще не сезон. Грибочки совсем маленькие, только начинают проклевываться. Сибиряк ждет не дождется августа.

- Я люблю ездить в Раздольное, Жеребцово и Плотниково. Иногда в Спирино могу зарулить. Там чаще всего нахожу подберезовик, можно много опят собрать, и подосиновики глаз радуют, - делится своими любимыми местами грибник.

У каждого новосибирца есть собственные отметки на карте, но ни один настоящий грибник их не раскроет. Но ориентир задан, а далее уже придется самому постараться.

Редкие грибы радуют людей ближе к Гусиному Броду. Фото: Александр НИКИТИН.

Редкие грибы радуют людей ближе к Гусиному Броду. Фото: Александр НИКИТИН.

ДОЖДЬ ХОРОШО ПОРАБОТАЛ

Если вы любите гулять в лесу, тогда берите курс в сосновые боры Новосибирской области, оттуда уже сейчас можно вынести не одну корзину «урожая». Так, например, сделала Наталья Ковязина. Сразу после дождей выехала на одно из своих любимых мест и собрала несколько ведер сыроежек.

- Меня интересуют только сосновые боры: не люблю траву и клещей, - говорит Наталья.

По словам женщины, дождь очень хорошо промочил землю, и на следующей неделе стоит ждать наплыв благородных грибов. Советует выезжать в Караканский бор и Кудряши.

- В таких местах всегда много маслят, боровиков, рыжиков, волнушек. Есть, конечно, и другие грибы, но они менее интересны, - добавляет женщина.

В социальных сетях сибиряки активно интересуются разными грибными местами и хвастаются первыми трофеями. В группе «Грибы и грибные места Новосибирска» люди с охотой рассказывают, что нашли после дождей:

Грибники из Кудряшей выносят первый урожай сыроежек. Наталья КОВЯЗИНА

Грибники из Кудряшей выносят первый урожай сыроежек. Наталья КОВЯЗИНА

- Были сегодня в Каракане со стороны Завьялово. Нашли немного сыроежек и один сумасшедший подосиновик!

- В Кудряшовском бору набрали пару литров лисичек. Видели зеленые волнушки. Других грибов нет. Проехали до Вьюнов - там сухо, есть только красные сыроежки, и все червивые.

- Сегодня утром возле Северного объезда проверял свои места - думал: раз дождь, то грибы пойдут. Но нет. Вообще нет грибов. Всего один масленок часа за три поисков нашел, а так ни дождевиков, ни поганок, ни сыроежек нет вообще. На следующей неделе, надеюсь, пойдут.

Кто ищет, тот всегда найдет.Фото: Денис СТЕПАНОВ.

Кто ищет, тот всегда найдет.Фото: Денис СТЕПАНОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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