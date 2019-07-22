«Это теперь ядовитая губка!»: дым лесных пожаров отравил грибы в Новосибирской области

…«Дышать реально тяжело, и запахи очень странные», «У меня глаза чувствительные, и их режет ужасно», «Голова болит второй день», «Сын начал кашлять»… Соцсети превратились в настоящую книгу жалоб сибиряков, которые уже три дня подряд задыхаются от смога из-за пожаров в Красноярском крае. И это не все неприятные последствия, которыми грозит серая пелена. Что еще нужно знать о дымовой завесе, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

Так выглядят сибирские пожары из космоса. Фото: rcpod.ru

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ГРИБОВ!

Кажется, звучит странно, но ученые-микологи с вами бы поспорили.

- Грибы - это губки: они впитывают все вещества, которые растворяются в воде. Как-то даже проводили исследования: проверяли грибы, которые растут возле дорог. Так вот содержание ртути в них было превышено в 100 раз, - рассказала КП-Новосибирск доктор биологических наук, профессор Тамара Теплякова. - А мы ведь сейчас точно не знаем, какие именно вредные примеси, тяжелые металлы содержатся в этой дымке. И все это впитают грибы…

Из-за смога многим сейчас тяжело дышать. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

- Но сейчас же как раз грибной сезон начинается. Как быть сибирякам?

- Я бы не рекомендовала во время такого смога собирать грибы. Есть их может быть вредно для здоровья. Дождитесь, пока спадет дымка и пройдет хотя бы немного времени.

Обь из-за дымки приобрела необычный цвет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВИНОВАТ ЦИКЛОН!

Завеса над Новосибирском - это последствия пожаров в Красноярском крае. Смог к нам пришел из-за циклона, который движется слишком медленно. Соответственно в воздухе накапливается дым.

- Вместо циклона, который господствовал над территорией Южной Сибири в последние дни, сейчас формируется новый циклон. Он будет определять погоду в ближайшее время, но и этот циклон смещается так же медленно, - объяснили в Новосибирском гидрометцентре. - При этом мы прогнозируем сильный восточный и северо-восточный ветер, который снова принесет в Новосибирск дым от пожаров из соседнего Красноярского края. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Новосибирская набережная затянута смогом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

И хотя 24 и 25 июля возможны дожди и грозы, от смога это не спасет.

- Вы посмотрите, на снимках из космоса видно, насколько плотная пелена накрыла всю Южную Сибирь! Она дошла не только до Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, но и до Северного Казахстана, - говорят метеорологи.

Инстаграмщикам дымка пришлась по душе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СИДЕТЬ ДОМА - НЕ ВЫХОД

Врачи успокаивают сибиряков: никакого скачка заболеваний и участившихся обращений к врачам нет.

- Сколько вызовов было до смога - ровно столько и сейчас, - заверила корреспондентов КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач «Скорой помощи». - Обострений сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний верхних дыхательных путей мы не наблюдаем.

От смога спрятаться в закрытой квартире не получится. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Развенчивают медики миф и о том, что в смог нужно как можно больше времени находиться в помещении: мол, так безопаснее.

- Воздух в квартире и воздух на улице не так сильно различается: мельчайшие частицы проникают повсюду, так что закрытые окна вас не защитят, - утверждают врачи.

А вот примеру китайцев, которые в смог надевают на улице маски, можно последовать: маски действительно способствуют тому, что вдыхается меньше вредных веществ.

Солнце над Новосибирском сейчас кажется красным.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Под Новосибирском нашли редкий гриб

Ученые сделали удивительную находку на месте лесного пожара под Новосибирском: там обнаружили гриб Pyropyxis rubra. Особенность его в том, что растет он только там, где полыхали серьезные пожары. Причем появляется в первый год после ЧП. Есть красный пиропиксис нельзя: ну, если не хочешь отравиться.

К слову, впервые грибы, похожие на пиропиксис, заметили еще в августе 2006 года в Пироговском бору Академгородка: в начале лета в том году как раз горел лес. Однако образцов, позволивших бы подтвердить принадлежность находки к этому виду, не сохранилось.