Убил, испугавшись полиции: педофил задушил 15-летнюю школьницу

Село Лебедевка находится всего в 40 километрах от Новосибирска. Там живут более 2 тысяч человек, есть школа на 250 ребятишек и местный детский сад. В этом кажущемся благополучном уголке случилась трагедия: убили 15-летнюю Ксюшу (имена героев публикации изменены. - Прим. авт.). Тело девочки нашли в лесополосе на окраине села. Школьница стала жертвой педофила: он ее изнасиловал и убил… Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили жуткие подробности этой истории.

ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

О том, что Ксюша пропала, многие узнали из ориентировки, которую волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разместили в соцсетях.

- Рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, темные волосы, челка, - перечисляли приметы школьницы поисковики. - Есть татуировка на левом запястье…

Была еще одна приписка: о местоположении Ксюши ничего неизвестно с 29 июня. На календаре было 11 июля. С момента исчезновения девочки тогда прошло 12 дней…

- Ксюша поругалась тогда с родными... Семья надеялась, что девочка где-то у друзей и скоро вернется, - рассказывают местные жители.

Увы, этому не суждено было сбыться: тело школьницы нашли на окраине села.

ПИЛА СО СВОИМ УБИЙЦЕЙ

Оказалось, что в ночь с 6 на 7 июля Ксюша находилась дома у 34-летнего мужчины, жившего здесь же, в Лебедевке. Андрей был в разводе: жена ушла от него и забрала двоих детей. Говорят, что он ее бил, потому женщина его и бросила.

- Ксения и Андрей выпивали, а потом мужчина надругался над девочкой, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - После случившегося она сказала, что заявит на насильника в полицию…

Эти слова стала для Ксюши роковыми. Педофил испугался, предложил отвезти девочку и якобы поговорить. Почему школьница села к нему в машину, остается только гадать. Убийца отвез ее на окраину села и задушил…

ТАЙНУ ХРАНИЛА… ДРУГАЯ ЖЕРТВА?

Целый месяц никто не мог вычислить преступника. Причем страшную тайну хранила другая его жертва, еще одна 15-летняя девочка, Маша. Следователи говорят, Андрей и ее насиловал, но намного дольше, в течение трех месяцев. Важный момент - девочки знали друг друга.

- Маша с Ксюшей даже дружили, - говорят правоохранители.

Знала ли Ксюша о том, что Андрей надругался над ее подружкой? До сих пор непонятно. Есть версия, что в злополучный вечер выпивала вместе вся троица. Вот только Маша почему-то долгое время об этом молчала.

Выйти на преступника помогли очевидцы: они сообщили, что видели Ксюшу в машине Андрея. Опера стали допрашивать педофила, и он сознался в убийстве. Даже показал место, где было зарыто тело девочки…

Дело педофила передано в суд, преступнику грозит до 20 лет лишения свободы или и вовсе пожизненный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди плакали, когда слышали»: отставной пограничник пять лет насиловал собственную крестницу и других детей

- Очень добрый, простой человек. Сам из многодетной семьи. Собственными руками дом построил. Мы все о нем только хорошее знали, - потрясена Валентина, давняя знакомая педофила. - А однажды его жена пришла домой и детское белье нашла (подробности)…

Серийный маньяк обязан выплатить потерпевшим 4 миллиона рублей

Минувшей весной Верховный суд признал виновным экс-милиционера Евгения Чуплинского. Его судили за серию убийств, которая началась еще в 1998 году.

Как расследовали дело новосибирского маньяка 00:00 00:00

По данным следствия, Чуплинский вступал в связь с новосибирскими проститутками. Затем убивал их и обезглавливал. Всего - 19 жертв. Сыщики собирали доказательства с помощью давних свидетелей, геномных экспертиз и даже архивов Роскосмоса.

«Вы сознаетесь хоть в убийстве Винни-Пуха» - Евгений Чуплинский настаивает на своей невиновности 00:00 00:00

В итоге - пожизненный срок и требование выплатить по 1 миллиону рублей четырем потерпевшим (именно столько человек заявили иски). Сам осужденный виновным себя не признает (подробности).