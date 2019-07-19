Сначала косметика, потом искусственные ресницы, ногти, круговая подтяжка лица… Куда может завести человека любовь к пластической хирургии? Да и надо ли вообще верующему человеку заниматься собственным украшательством? Этот вопрос мы задали настоятелю храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерею Андрею Федорову.

- Ухаживать за собой внешне необходимо, но важно соблюдать меру: человек должен каждое утро умыться, почистить зубы, причесаться - привести себя в порядок, прежде чем выйти на улицу. Без этого мы не мыслим свою жизнь, окружение сразу скажет, что ты неряха. Чрезмерное увлечение своей внешностью приводит сначала к завышенной, а потом к заниженной самооценке, к депрессии. Когда человек пытается кардинально себя исправить, это говорит о том, что у него есть внутренние проблемы, причем он может и не осознавать этого - главное загоняется внутрь.

Не надо забывать, что все-таки человек определяется не внешним содержанием, а внутренним. Не так уж и важно, как выглядит твой нос, уши, все остальное, важнее душа.

Полный ответ на вопрос смотрите в видеоролике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720945" frameborder="0"></iframe> Можно ли христианину делать пластические операции.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».