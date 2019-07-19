Тест-драйв от шоуменов Новосибирска
Известные шоумены Денис Метелев и Леонид Шумов провели тест-драйв нового ЖК Золотая Нива [видео]
Молодые люди оценили масштабы стройки.
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На улице Кошурникова быстрыми темпами растет новый ЖК Золотая Нива. В июле строительная компания «Сибирьинвест» начала экскурсии на строительную площадку. Одними из первых на объекте оказались известные новосибирские шоумены Денис Метелев и Леонид Шумов. Молодые люди прошлись по демоэтажу, оценили масштабы стройки и зарядились идеей проводить тест-драйв объекта ежемесячно. Смотрите, что из этого вышло.
Известные шоумены Денис Метелев и Леонид Шумов провели тест-драйв нового ЖК Золотая Нива .Экскурсия по стройке ЖК Золотая Нива в Новосибирске, июль 2019 года. Застройщик ООО "СибирьИнвест".
ИСТОЧНИК KP.RU