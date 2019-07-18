Яблони спилили, грядки закатали: новосибирских дачников выгоняют с огородов

Карьер Мочище, садовое общество «Горняк». На его территории находится больше 600 дачных участков. До недавнего времени жители считали, что это их земля, а сейчас их гонят с огородов. Кто и зачем потребовал освободить участки, разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721005" frameborder="0"></iframe> Новосибирских дачников выгоняют с огородов.Алена МАРТЫНОВА

ОПАСНАЯ ЗОНА

Валентина Иннокентьевна Полякова уже больше 40 лет выращивает на своем участке урожай. Помнит, как в 1950-е годы получила свои шесть соток. Она работала учительницей начальных классов, школе, как подшефной организации, щебеночный завод выдал участки. В этом году, жалуется Валентина Иннокентьевна, груша не уродилась. А своими лилиями она гордится.

- Вы посмотрите, какие они! Сорвала недавно одну, называется Стоцветник. Стебель у лилии толще пальца. Насчитала на стволе 55 цветков, представляете? - хвастается своим садом Валентина Иннокентьевна, но в голосе тревога. Участок Валентины Иннокентьевны попадает под снос. И не только ее.

Дачникам остается только смириться с происходящим.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дело в том, что у земли появился собственник, который гонит людей с участков.

Не надо думать, что дачники просто клювом прощелкали - первые попытки приватизации они предприняли еще во время перестройки. Но их развернули: дома находились в опасной зоне, рядом с щебеночным заводом, а значит, земля вообще не могла стать чьей-то собственностью.

Когда щебеночный завод закрылся, дачники предприняли вторую попытку, а вот тут - сюрприз, кто-то успел их опередить. Сейчас земля в собственности у другого - бетонного завода.

Некоторые дома стоят еще с советских времен.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Нас о сносе никто не предупреждал. Просто пришли и поставили перед фактом, что в этом году снимаем урожай и можем уходить отсюда, - жалуется пенсионерка. - Срок поставили до осени 2019 года. Но в сентябре же самый урожай! Капуста пойдет, а огурцы с помидорами - самые вкусные именно в это время года!

Как рассказала нам Валентина Иннокентьевна, раньше сроки ставили другие. Якобы завод брал эту землю в аренду до января 2020 года. Сегодня на поверхность всплывают другие даты и требования.

Некоторые дачники забросили свои участки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

Работы по уничтожению дач в самом разгаре. Вдалеке видно, как техника рушит первые дома. Другим дачникам приходится жить среди гор песка и отходов. С огородов люди не уходят, лишь считают деньки, когда к их забору бульдозер подъедет.

- Вон к моей соседке рабочие залезли и спилили все яблони, пока она в городе была. Я подкараулила этих наглецов и запретила им вообще к моему участку приближаться! - рассказывает Валентина Иннокентьевна.

Жителям садового общества «Горняк» засыпают дорогу к их участкам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Никакой компенсации или альтернативных дачных участков директор бетонного завода не предлагает. Да и не рассказывает, зачем ему понадобился такой большой пласт земли.

Мы прогулялись по дачному поселку, чтобы поговорить с местными жителями.

- Земля эта заводская. Их предупредили, чтобы собирали урожай и готовились съезжать. Прежде чем снести дом, всегда проверяют, заброшен или нет, - говорит хозяин одного из приватизированных участков, который находится в той местности, куда не дошла призаводская зона.

Главное - указать, что участок приватизирован.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он уверяет: дачников предупредили еще два года назад осенью. Владелец провел все геодезические работы, поставил метки и сказал, что домики снесут.

Улицы старые, без названий, но для местных это родной кусок земли. Понятно, что кто-то явно подсуетился в данной ситуации. Ради чего? Скоро узнаем, что появится на месте выкорчеванных лилий и спиленных яблонь...