Красная отрава: оцениваем советы по выбору арбузов

Арбузный сезон на носу, в Сети полно советов, как выбрать самый правильный, сладкий и полезный экземпляр. Но все ли советы достойны внимания? Мы решили подвергнуть «бабушкины» методы критике и отправились на рынок вместе с экспертом - директором Сибирского федерального центра оздоровительного питания врачом-диетологом Яковом Новоселовым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720923" frameborder="0"></iframe> Как выбрать самый правильный, сладкий и полезный арбуз.

Он нам рассказал, имеет ли значение «пол» арбуза и стоит ли искать на зеленом боку ягоды желтое пятно. Итак, разбираем мифы о вкусе и пользе.

«Мальчиков» и «девочек» различают по «попкам».Фото: Алена МАРТЫНОВА

1. «ДАМЫ» СЛАЩЕ, ЧЕМ «ПАРНИ»

Торговцы на рынках привыкли делить арбузы по гендерному признаку. Внешне «пол» определяют так: у «девочек» «попка» намного больше, чем у «мальчиков». При этом продавец обычно продвигает «девчонок»: говорят, они слаще… Но это миф.

- Данная версия не имеет никакого научного биологического подкрепления. Это придумали сами люди или торговцы, чтобы завлекать покупателей, - утверждает Яков Новоселов.

Эксперт отдает предпочтение рынкам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

2. СУПЕРМАРКЕТ БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ РЫНОК

На форумах в интернете идет бурное обсуждение, где лучше покупать арбуз. По нашим ощущениям, большинство людей уверены: большего доверия заслуживают все-таки магазины - закрытое помещение, все под учетом. Но эксперт советует обратное:

- За арбузом рекомендую идти на рынок. Супермаркеты чаще закупают дешевый товар и продают с большей накруткой в цене. И не факт, что в магазине товары свежие. На рынке же накрутка обычно меньше, к тому же продавцы, как правило, знают, откуда и когда привезен товар. А если сомневаетесь в словах торговца, то всегда можете спросить декларацию о соответствии и убедиться в его честности.

Хвостик сухой? Берем!Фото: Алена МАРТЫНОВА

3. ХВОСТИК ДОЛЖЕН БЫТЬ СУХИМ

По этому признаку судят о спелости арбуза большинство покупателей. По примете, хвостик должен быть сухим, ведь это значит, что урожай собран вовремя, а не раньше времени. И этот признак верный.

- Если хвостик зеленый - значит, арбуз еще незрелый. Есть его не рекомендуется, - соглашается специалист.

Земляное пятно должно быть меньше и желтого цвета.Фото: Алена МАРТЫНОВА

4. ЧЕМ ПЯТНО ЖЕЛТЕЕ, ТЕМ АРБУЗ СПЕЛЕЕ

«Чем больше и ярче пятно на арбузе, тем он лучше», - считают новосибирцы. Нет! Эти земляные пятна не должны быть большими. Лучше выбрать арбуз с маленькой желтоватой отметкой. Такая отметина показывает, что ягода спела под солнышком с соблюдением всех норм выращивания.

- Большое пятно, да еще и белое в придачу, это указывает на незрелость арбуза. Ягоде не хватало солнца. Арбуз спел где-то в дороге: на корабле или вагоне. И если такой арбуз окажется сладким, значит, в него качнули какую-то химию, - делится знаниями Яков Новоселов.

Арбуз можно попробовать сжать. Услышали треск - берите.Фото: Алена МАРТЫНОВА

5. ЗВОНКИЙ АРБУЗ СЛАДКИЙ НА ВКУС

В арбузный сезон можно увидеть людей, которые ходят, стучат и слушают арбузы. Так они проверяют зрелость ягоды. Если арбуз спелый, то он будет звенеть. Эти люди поступают верно. Еще лучше попробовать сжать арбуз руками и послушать звук, который он издает. Если трещит, то смело берите его.

- В спелом арбузе мякоть наполняется соком, объем расширяется, появляются «воздушные пустоты». Именно они обеспечивают хорошую проводимость звука - так называемую звонкость, - рассказал эксперт.

Небольшой лайфхак: как проверить арбуз на спелость дома. Наберите ванну и положите его в воду. Арбуз утонул - значит, спелый, плавает на поверхности - лучше не есть.

Карябать арбуз тоже можно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

6. ЕСЛИ КОРОЧКУ МОЖНО СКОВЫРНУТЬ НОГТЕМ - ЗНАЧИТ, АРБУЗ ПОСПЕЛ

Кто-то стучит по арбузам, а самые смелые, не боясь испортить ногти, царапают кожуру. За такой подход тоже пятерка. Действительно, у спелой ягоды кожура будет сниматься легко и беспрепятственно.

- Кожуру легко поцарапать, когда она свежая и не успела загрубеть. Если же она грубая, значит, арбуз либо очень быстро рос под влиянием химических стимуляторов, либо долго хранился в непонятном месте, - объяснил Яков Борисович.

Внимательно смотрите на желтизну и «прожилки».Фото: Алена МАРТЫНОВА

7. ЖЕЛТАЯ КОРОЧКА - ПРИЗНАК ПЕСТИЦИДОВ

Говорят, что ранние арбузы есть опасно: их накачивают химикатами и пестицидами для быстрого роста. Определить, есть ли в продукте вредная химия, можно по внутреннему ободку арбузной корочки. Если есть желтый цвет, значит, внутри коварный пестицид! Это утверждение поддерживает наш эксперт. Если арбуз накачали нитратами, то корочка с внутренней стороны будет желтая, так же как и «прожилки».

- Все дело в окислении. Нитраты под воздействием кислорода очень быстро превращается в ядовитые нитриты. Именно эти ядовитые продукты и окрашивают «прожилки» и «кайму» в желтый или коричневый цвет, - говорит Яков Новоселов и дает еще один совет: - Если хотите проверить арбуз на красители, опустите мякоть в стакан с холодной водой и подождите пару минут. Вода окрасилась в розовый цвет? Арбуз полон вредных веществ, и лучше в пищу его не употреблять.

Р. S.

Мы с экспертом долго ходили по рынку, выбирая самый сочный арбуз. Как бы эта сахарная ягода ни манила ее съесть, лучше еще подождать. Яков Борисович объяснил нам, что еще для арбузов сезон еще не наступил. Сейчас на прилавках в основном лежат хранилища пестицидов и нитратов. Если хотите сохранить свое здоровье, придется набраться терпения до конца августа. Только тогда можно выбрать самый сочный, спелый и полезный арбуз.