Люди предали ее: собака, оставшаяся без лап, научилась радоваться жизни

Рута - аляскинский маламут. Это те собаки, мордахи которых постоянно улыбаются. Она не унывает и с радостью встречает гостей - пытается обнять, облизать с ног до головы. Ее вера в человека кажется невероятной, ведь именно из-за людей собака потеряла лапы…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720707" frameborder="0"></iframe> Собака, оставшаяся без лап, научилась радоваться жизни.

СВЯЗАЛИ И ВЫБРОСИЛИ НА ТРАССЕ

Рута жила в Якутии, у нее был хозяин, работавший на вахте. Уедет на смену - попросит соседей присмотреть за пушистым добрым зверем. Никто огромного шерстяного облака не боялся: известно же, что маламут даже вора «расцелует», а агрессия у представителей этой ездовой породы - генетический брак. И вот однажды, пока хозяин был в отлучке, кто-то решил выкрасть пса. Поймали, связали лапы, тащили за хвост. Может, съесть хотели, может, продать, однако дело не закончили. Нет, собаку не отпустили, просто бросили замерзать возле трассы.

Якутия… Холод, снег, редкие машины и одинокая связанная собака. Рута так и не поняла, что произошло, куда делись эти странные люди.

Кто-то предлагал ее усыпить, чтобы не страдала. Сейчас на мордочке собаки страданий не видно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Когда Руту заметили и подобрали, ее конечности были обморожены, хвост поврежден. Волонтеры сначала отправили животное в ветеринарный пункт города Мирный, а уже потом транспортировали к нам в клинику, - рассказала директор ветеринарного центра «Ноев ковчег» Наталья Паскаль.

Так маламут оказалась в Новосибирске. На ногах гангрена, врачам экстренно пришлось ампутировать собаке передние и задние лапы: от них осталось чуть меньше половины. Хвост тоже пришлось купировать.

Руте ампутировали четыре лапки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СНАЧАЛА ПОПОЛЗЛА

Советов усыпить собаку и не мучить было множество. Но ветеринары все-таки решили сохранить ей жизнь. Хоть и хлопот на горизонте ожидалось множество. После операции нужно было заново научить Руту ходить. Но как и на чем? Решили пробовать.

- Мы начали проводить поддерживающую терапию, чтобы мышцы не атрофировались: делали все возможные массажи, растяжки, купили для Руты специальный матрас, - вспоминает директор клиники.

Для Руты эта борьба была тяжелой, мучительной. Для ездовой собаки бег - смысл жизни. У обездвиженного маламута начали гаснуть глаза. Врачи помогали ходить Руте в туалет, приносили катетер. Но природа сыграла свою роль: не может пес «ходить в уборную» там, где спит. Рута пыталась найти в себе силы, чтобы отползти в угол.

Увидев нового гостя, собака радостно его приветствует.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первая прогулка состоялась в марте. Собаку вывезли из клиники на каталке. И тут случилось невероятное: Рута соскочила с переноски и начала, как щенок, радоваться снегу и пытаться играть. Это были первые искренние эмоции со времени тяжелой операции.

Нельзя сказать, что после этого собака просто встала и пошла - первые шаги на культях собака делала несмело. Руте было сложно вставать на остатки лап, поэтому она медленно ползала. Но вскоре животному стало удаваться приподниматься на передние конечности. Однако каждый шаг давался через боль.

- Наши сотрудники шили Руте небольшие сапожки, покупали ей детские колготки, напихивая туда мех. Мы поняли, что, когда лапки защищены, наша подопечная становится активнее, - говорит Наталья. - Спустя некоторое время Рута начала передвигаться уже самостоятельно.

Руте очень нравится, когда «мама» чешет ей живот.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПУШИСТЫЙ ПСИХОЛОГ

Рута живет в клинике «Ноев ковчег». Каждый сотрудник для нее как родной, но из всего штата она выбрала себе одну «маму» - Кристину. Теперь день маламута начинается с объятий, прогулок и вкусняшек.

- Каждая моя смена начинается с посещения Руты, - поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Кристина Точай. - Я ее и мою, и все обработки провожу. Когда ее к нам привезли, плакать хотелось. Но Рута смогла найти в себе силы, чтобы начать жизнь заново.

Маламут стал психологом для сотрудников клиники.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Портрет маламута висит на Доске почета среди других сотрудников клиники. Она для них - пушистый психолог. Питомец всегда выслушает, в любой ситуации сможет поддержать просто своим присутствием.

Стоит только обнять или погладить Руту - и стресс как рукой снимает. Потому что всем своим видом собака говорит: «Друг, твои проблемы - ерунда. Посмотри на меня - живу и радуюсь!»