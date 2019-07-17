Все в воде: квартиры, бары, автомобили тонут в Новосибирске

Вечерний ливень оказался, может, и не самым сильным за последние годы, но однозначно суперразрушительным. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, за один день в Новосибирске выпала двухнедельная норма осадков. Если обычно в месяц выпадает 61 миллиметр воды, то за прошлые сутки показатель - 32 миллиметра. Мы собрали самые атмосферные и устрашающие кадры, которые сибиряки успели сделать мокрыми руками.

Новосибирск затопило из-за сильного ливня.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Дороги, естественно, попали на первое место в топ неприятностей. По сообщениям местных пабликов, затопленными оказались улицы Троллейная, Ипподромская, Забалуева и площадь Труда. По этим улицам ни пройти, ни проехать, автомобили просто глохнут.

Некоторым автомобилям понадобится ремонт двигателя.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На улице Троллейной недавно был ремонт дорог, но после ливня лужи остались на месте. Некоторые люди, переходя дорогу, закатывали штаны выше колен. Автомобили не ехали - плыли, словно косяки уток.

Все, что «украли» лужи.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В гигантских лужах многие сибиряки потеряли автомобильные номера - когда уровень воды на дорогах спал, железки остались лежать на асфальте, на газоне. Добрые люди начали выкладывать фото с номерами в социальных сетях. Вдруг хозяин найдется? Поискать свои номера можно по этой ссылке.

Еще одна проблема - отключение света. На телефон единой диспетчерской службы с вечера начали поступать звонки от жителей - жаловались на отсутствие электроэнергии и протекание крыш. Сегодня городские службы устраняют последствия:

— Также вчера, около половины одиннадцатого вечера, диспетчеру поступил звонок о затоплении подвала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория». Приехавшие на место спасатели откачали воду. Кроме того, вчера было зафиксировано 19 протеканий кровель — информация по всем объектам передана в управляющие организации, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На улице Российской не дорога - река. Фото: Мария БОГАЕВА.

Это фото сделали жители многоэтажки в Академгородке.

- По адресу: улица Российская, 21, опять потоп - как в каждый сильный дождь. Объезжайте, пожалуйста, не стоит рисковать, - пишут в соцсетях.

Местные жители посмеиваются над ситуацией:

- Секрет ливневой канализации, известный еще древним римлянам, похоже, утерян навсегда.

- Когда я жила в доме № 17 на улице Российской - лет 15 тому назад, - это явление называлось: «Российская вышла из берегов».

Вода заполнила все помещение.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Не только дороги пострадали в этот день. В центре Новосибирска, по адресу: улица Ленина, 20, затопило один из баров в цокольном этаже.

- Рядом с нами идет капремонт дороги. Рабочие прорыли неглубокую траншею, ее размыло, набралась вода, потом она хлынула к нам вниз, - говорят сотрудники бара КП-Новосибирск. - Уровень воды составил почти метр, вчера ее откачивали. Уже вызвали экспертов для оценки ущерба.

Двухэтажка на улице Грибоедова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Крышу дома № 127 на улице Грибоедова чинят с 15 мая. Верхний слой сняли, и во время дождя вода потекла в квартиры. Жители говорят, обращались в ЖУЭ, но их отправили к подрядчику. До подрядчика не добрались, пришли к прорабу на крышу - просили хотя бы пленкой накрыть. Тот их некультурно послал по квартирам.

Жильцы черпают воду ведрами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В результате вся вода протекла в квартиры. Ее вычерпывали ведрами, как на тонущей лодке. Вместе с водой в квартире попала жидкость для противопожарной обработки. Теперь все пахнет химикатами, на мебели белые пятна. Жильцы ждут из управляющей компании комиссию, чтобы специалисты оценили ущерб и можно было получить выплаты. Подробности о потопе в жилом доме читайте в ближайшее время на сайте.