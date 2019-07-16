«Она просила срочно ее забрать! Мы не успели...»: сибиряк обвинил инфекционную больницу в смерти двух своих бабушек

Новосибирский бизнесмен Владимир Золотов за две недели похоронил двух своих бабушек. Обе женщины скончались скоропостижно, обе лежали в Новосибирской инфекционной больнице, а от чего умерли - для родных загадка. Владимир пишет заявления в прокуратуру и Следственный комитет: он уверен, что врачи что-то скрывают, недоговаривают и виновны в семейном трауре.

- Две мои бабушки трагически умерли в реанимации Новосибирской инфекционной больницы практически на одной неделе, - рассказал КП-Новосибирск Владимир. - Первая - Нина Ивановна - попала туда на «Скорой». Было подозрение на инфекционное заболевание - рожа. Сейчас это лечится антибиотиками. 6 мая ее перевели в стационар, а 7 мая пытались избавиться от нее под предлогом, что на праздники не хватает медсестер, но бабушка все-таки осталась в больнице. 9 мая она звонила родне и знакомым (и второй бабушке тоже) и просила срочно ее забрать. Но когда за ней приехали, она вдруг опять оказалась в реанимации. Уже без сознания. Больше живой первую бабушку никто из родных не видел - 21 мая нам сообщили, что она умерла.

Владимир был в это время в командировке за границей. Говорит, как узнал от родных о беде, сразу вылетел в Новосибирск. Тем более что в этой же больнице оказалась и его вторая бабушка - Любовь Борисовна.

- Мама приехала домой к Любови Борисовне навестить ее - и увидела, что она лежит на полу, не может пошевелиться. Вызвала «Скорую». Врачи сказали: отравление. Но я так не думаю: бабуля следила за собой, была модницей. В последнее время она сидела на какой-то диете, сказала мне по телефону, что килограммов семь скинула. Думаю, дело было не в отравлении, а как раз в том, что она недоедала. Но ее почему-то отвезли в инфекционку, это было 19 мая. 3 июня она умерла. Она два года ждала меня из командировки, а врачи так и не дали ей шанса меня увидеть, даже перед смертью. Хотя в это время уже был принят закон, что медики должны допускать родственников к больным в реанимацию.

Нина Ивановна держит внука на руках. Фото: личный архив героя публикации.

Тонкость была в том, что федеральный закон, который открывал двери реанимационных отделений для родственников пациентов, вступил в силу 9 июня. Видимо, поэтому медики и отказывали Владимиру во встречах с лежачей пенсионеркой, ссылаясь на внутренний правила и указ главврача.

- Даже не пустили вечером накануне смерти, - возмущается Владимир. - И ничего конкретного мы от врачей не могли добиться. «Общее заражение, состояние тяжелое»... В разных сменах врачи говорили разное: то почки отказывают, то легкие, то сердце слабое. Один раз мы издалека увидели бабушку, через стекло двери - это мама со слезами на глазах все-таки уговорила врача... И это был последний раз, когда мы ее видели. Я тогда через стекло заметил, что у бабушки периодически сильно раздувалось горло - врач успокоил, что это просто принудительная вентиляция легких, что все нормально... К сожалению, только сейчас от медика из платной клиники я узнал, что раздувающееся горло - признак того, что трубка принудительной вентиляции вставлена не полностью и легкие не продувались...

Родные говорят, что даже после смерти пациентки врачи не пошли на контакт. Уже после похорон на посмертных фотографиях, родственники заметили странное, что у бабушки отсохла кисть руки...

- За две недели реанимации кисть руки сгнила или была съедена язвой - непонятно. Но врачи молчали об этом, я думаю, пытались скрыть. В официальном заключении написали, что она скончалась от «полиорганной недостаточности», об инфекции в документе ни слова. Медики отказались предоставлять мне информацию по истории болезни и методах лечения, сказав, что внук - не близкий родственник. Сказали, что говорить будут только с моими родителями. Но когда пришли мать и отец, то и им отказались предоставить информацию: мол, «пишите заявление, и мы вам ответим в течение 30 дней», - продолжает Владимир.

Архивное фото: Любовь Борисовна, ее мать, ее дочь и маленький внук. Владимир Золотов до сих пор переживает, что так и не успел попрощаться с любимой бабушкой... Фото: личный архив героя публикации.

Заявление было написано. В итоге матери Владимира из больницы пришел ответ:

- Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, допускается с письменного согласия гражданина <...> В настоящее время, в связи с тем, что каких-либо документов, подтверждающих согласие Рензяевой Любови Борисовны на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, Вами предоставлено не было, в предоставлении запрашиваемой Вами информации мы вынуждены отказать.

То есть врачи натурально потребовали от мертвой женщины расписку, что она не против, чтобы родственникам сообщили ее посмертный диагноз.

- Мне страшно думать, что творится в реанимации этой больницы, - волнуется Владимир. - Я подал заявления в прокуратуру и Следственный комитет. Но отовсюду приходят отписки, что нарушений не выявили, а если не согласны, то «идите в суд»...

Напомним, это не первый случай, когда родные пациентов обвиняют врачей в плохой работе. Недавно в селе Толмачево под Новосибирском скончалась мать двоих детей. 34-летней женщине стало плохо, она вызвала «Скорую», но прибывший врач успокоила: «Ничего смертельного, межреберная невралгия» и уехала. Через час сибирячка скончалась. Родные теперь добиваются возбуждения уголовного дела по этому факту, чтобы наказать медика, проглядевшего серьезную болезнь.