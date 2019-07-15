«Нас разлучил наместник Кришны»: сибиряк пытается спасти детей от переезда в Индию с мамой-сектанткой

Денис и Екатерина Живины* были женаты 19 лет. Он - новосибирский предприниматель, она - адвокат. У пары трое детей, младшему всего четыре годика. Денис уверен: брак был счастливым - в доме всегда достаток, громких ссор не было. Пока в семью не вторгся третий лишний - Кришна. Екатерина открыла для себя новую веру и ушла в нее с головой. Соблюдает все каноны, не ест мясо и мечтает увезти сына и двух дочек в Индию. На днях суд развел супругов. Впереди - тяжба за детей.

ПУТЬ К КРИШНЕ ЛЕЖАЛ ЧЕРЕЗ ЕДУ

Денис до сих пор с каким-то трепетом вспоминает, как встретил жену.

- Мы познакомились случайно. На пляже. Она была такая активная, добрая, - мужчина уверяет, что любовь вспыхнула с первого взгляда.

В семье обязанности распределялись классическим образом. Он - добытчик, она - хранительница домашнего очага. С деньгами никогда проблем не было, у Дениса свой бизнес. Супруга долгое время была домохозяйкой, а потом муж устроил юристом в одну из крупных компаний. Работа была непыльная, свободного времени хватало. Екатерина тратила его на самопознание.

- Все время занималась то йогой, то астрологией - искала смысл жизни, - рассказал КП-Новосибирск Денис. - Любила ходить на различные курсы, мастер-классы. Я все оплачивал, никогда не ограничивал в этом.

Пару лет назад Екатерина по совету подружки записалась на кулинарные курсы. Супруг даже обрадовался: будет баловать семью интересными блюдами. Но получилось наоборот. Из холодильника исчезло мясо.

- Мы теперь его не едим, - заявила Катя. Оказалось, кулинарный мастер-класс - лишь ширма, на этих курсах кришнаиты искали новых сподвижников.

Женщина хочет увезти детей в Индию, но муж собирается побороться за них в суде. Фото: личный архив.

- Жена начала носить длинные юбки, жечь какие-то благовония, развешивать цветные портреты их богов. Вслед за мясом из холодильника исчезла и рыба, - вспоминает Денис. - Начала детям промывать мозги, что есть мясо - это проявление жестокости. И так далее. В итоге старшая дочь пошла по ее стопам. Ну а последней каплей стало, когда маленький сын сказал, что видел во сне чудище голубого цвета с черными волосами. «Это Кришна», - обрадовалась жена. Наверное, в тот момент я и понял, что это конец нашей семьи. Что я, взрослый адекватный мужик, не могу принять всю эту ересь и бесовщину. Это была уже не моя жена. Я стал понимать, что деньги из семейного бюджета уходят в пустоту. Она начала делать пожертвования на строительство храмов кришнаитам в Бердске и Новосибирске, покупать продукты в эту секту, а не домой. Да и возвращалась поздно - часов в 10 вечера.

ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК-РАЗЛУЧНИК

Когда Денис начал пытаться вытащить бывшую жену из рук сектантов, было уже поздно. У Кати начались отношения со своим сподвижником - Виктором*. Он позиционирует себя ни много ни мало как «наместник Кришны в Новосибирской области». Род занятий - сетевой бизнес, продает бытовые комбайны, а также молоко и сыр кришнаитам. Эта еда у сектантов не под запретом.

- Все, что мне удалось узнать про Виктора, - это то, что он переехал из Санкт-Петербурга. Продает продукты непонятного происхождения, технику. У нас полный дом всего этого. Он, видимо, всем в секте это втюхивает. Начал ей писать любовные послания, смайлики, сердечки, фразочки типа «Я буду за тебя молиться», - описывает Денис. - Как-то встретил их «случайно прогуливавшимися» по Заельцовскому парку. Терпение тогда лопнуло - стукнул его... Они в ответ заявление написали...

И не одно. А четыре! Катя завалила полицию и суды жалобами, что муж - тиран и что она просит развода. «Муж попал под влияние экстремистских материалов, стал негативно относиться к моему вероучению, стал вести себя неадекватно, агрессивно, несмотря на походы к семейному психологу», - писала в своих жалобах Катя.

- Когда она подала первое заявление на развод, суд закончился мировым соглашением. Нам дали немного времени подумать. Мы съездили всей семьей в Сочи, все вроде бы шло на лад. Но потом я узнал, что она возобновила общение с Виктором, - продолжает Денис.

В итоге суд развел супругов. Но это еще не конец. Впереди - ключевая для супругов тяжба. Екатерина заявила, что собирается забрать детей и увезти их в Индию. Новоиспеченная кришнаитка уверена в своей победе. Мужу удалось достать дневники бывшей, в которых та описывает будущее.

Екатерина пишет, что подумывает выйти замуж за сетевика Виктора, который тоже верен Кришне. Фото: соцсети.

ДНЕВНИК СЕКТАНТКИ

«Второй день 11 дней чудес... Сегодня я читала 1 час Б.Г., готовила прасад, рисовала центральную часть Шри-Янтры под руководством Вайшнава Прана прабху. Ура! Наконец-то я завела дневник и сделала первую запись. Как чудесно!!!» - говорится в самом начале толстой тетрадки, в которой 400 листов. Человеку, далекому от кришнаизма, ничего не понять. Нужен отдельный перевод. Например, Б.Г. - Бхагавадгита - священная книга, прасад - еда-подношение божеству, Шри-Янтра - геометрический символ для медитации в школах йоги и тантризма. Почти все записи Екатерины перенасыщены различной кришна-терминологией. И сплошным восхищением с кучей восклицательных знаков. Сначала даже сложно поверить, что автор всей этой писанины не 16-летняя девчонка, а женщина с юридическим образованием. И что один и тот же человек может вести серьезные дела в арбитраже и прыгать на улице, распевая «Харе Кришна».

«Вчера вечером Кирилл* (четырехлетний сын. - Прим. ред.), когда мылся, сообщил мне, что, если бы он рисовал, он нарисовал бы бога голубого цвета! С черными волосами!!! Кришна! Не иначе. Еще мы 40 минут посмотрели с ним перед сном мультфильм «Маленький Кришна».

«Общая лекция. Акцент на обращении с преданными (в противном случае с кем общаешься, тем и становишься). Под Киртан Индрадьюмны Свами преданные плясали в полном экстазе, очень энтузиастично все прошло. Правда, мне немного помешал кашель и я покидала алтарную из-за приступа, так как в зале оказалось очень душно и я была без воды», - пишет Катя.

В своем дневнике она не только описывает события из жизни, но и конспектирует лекции, которые сектантам читают различные гуру. Вербовщики не жалеют благовоний, затуманенная запахами и речами Катя сама признается - ее мучают приступы кашля. Но она все равно внимает каждому слову. «Тема лекции «Уровни сознания». Тема интересная, я в очередной раз записала главное. Но! Самое главное за сегодня - это цель!!! Я хочу стать улучшенной моделью самой себя! Когда и где? Осенью 2019 года мне 40 лет. Впереди 1,5 года изменений и трансформации. Нужно прописать 100 целей, которые мне необходимо осуществлять для улучшения себя. Для этого нужно завести отдельную тетрадку под цели и конкретные шаги для их выполнения! Очень важный день!!!».

Заявление Екатерины о расторжении брака. В нем она говорит, что муж выступает против ее религии и даже поднимает на нее рукуФото: Даба ДАБАЕВ

Отдельную тетрадку Катя заводит. В ней расписала планы и на два года, и на пять лет вперед. Интересно, что записи сделаны еще до развода и каких-то серьезных проблем в семье. Вся писанина - в будущем времени, такой дневник-желаний получается. Итак, читаем: «Я занимаюсь практикой, продвигаюсь в защите преданных общества сознания Кришны и ИСККОН (ИСККОН (ISKCON) - Международное общество сознания Кришны. - Прим. ред.), становлюсь правой рукой главного юриста ИСККОН. Через год на Алтайфесте я получаю инициацию у БЧС. Оформляю все необходимые визы и документы для проживания в Маяпуре (место паломничества сектантов в Индии), Кирилла* отдаю в Гурукул (сектантские пансионаты для детей, с которыми были связаны несколько скандалов, когда выяснялось, что воспитатели детей ничему не учили, а только избивали и даже насиловали их. - Прим. ред.). Ему там безумно нравится! Мы договариваемся с Денисом цивилизованно воспитывать детей, он помогает нам финансово, и мы живем отдельно», - мечтает Катя.

Затем в этом же дневнике она задает себе вопрос: кем я хочу себя видеть через 5 лет?

«- Я проповедую СК (сознание Кришны), даю лекции и семинары.

- Я финансово обеспеченный человек.

- Я один из главных юристов ИСККОН.

- Я свободно говорю на английском языке, начинаю изучать второй язык.

- Кирилл учится в Гурукуле, Лена* - в международной школе в Маяпуре.

- Я выхожу замуж за члена сознания Кришны - Виктора!??!»

- В той тетрадке восторгов уже поменьше, там действует чистый расчет, - считает адвокат Дмитрий Смышляев, который представлял интересы Дениса. - Она пишет, что выйдет замуж, увезет детей в школу в Индии. Но самое интересное - бывший муж будет их содержать!.. Мы будем подавать иск, чтобы дети остались с отцом. К сожалению, самая старшая дочь - совершеннолетняя, и она тоже в секте. За нее никто решать не может. Но маленького мальчика и его сестру-школьницу, которая очень скептически настроена по поводу маминых религиозных увлечений, спасать надо! Надеемся, что суд с нами согласится.

Журналисты КП-Новосибирск попытались взять интервью и у другой стороны - Екатерины. Но та отказалась от общения.

*Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Кришнаиты играют на старой любви советского народа к индийским фильмам»

Александр Новопашин, глава Центра по противодействию сектантству, настоятель собора во имя благоверного князя Александра Невского в Новосибирске:

- Движение кришнаитов не запрещено законом. Эта секта была создана в США. Никакого отношения к классическому индуизму не имеет, хотя многие как раз воспринимают ее как часть классической культуры Индии. На этом играют и сами сектанты - на старой любви советского народа к индийским фильмам. Они не имеют ничего общего с индийской культурой, кроме атрибутики - сари, своих «чакалак-стукалак», песен и танцев. В истории этой сектантской структуры неоднократно случались скандалы - похищение людей, торговля оружием, наркотиками, убийства. Детей начинают воспитывать в этих религиозных взглядах. Есть воспоминания молодого человека, что с ним происходило в Гурукуле (интернат, куда верующие в Кришну отдают своих детей и куда собирается отдать четырехлетнего сына наша героиня. - Прим. ред.). В этом письме описано все - и как воспитатели издевались над мальчиками, насиловали их, били и т. д. Нужно об этом знать. А вообще, это тоталитарная секта, несущая угрозу на уровне личности, семьи, общества и государства. О чем неоднократно говорилось на разных международных конференциях. Люди не раз обращались к нам за помощью, когда один из супругов с головой уходил в эту веру. К сожалению, чаще всего семьи распадаются, а детей вовлекают в сектантство. Кришнаиты весьма активны в Новосибирске, регулярно проводят массовые мероприятия. А совсем недавно были оштрафованы за незаконную миссионерскую деятельность.

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Дело было в январе возле остановки «Метро «Площадь Маркса». У любителей петь был повод - день ухода местного святого Шрила Лочана дас Тхакур. Прохожим раздавали еду и пытались привить любовь к Кришне. Книжка с трудновыговариваемым названием «Шри Ишопанишад» и стала главным вещдоком на суде.По закону миссионерскую деятельность можно вести на строго определенных участках: в храмах, в местах паломничества, на кладбище и так далее. Но вот улицы или остановки общественного транспорта в этом перечне нет (подробности).