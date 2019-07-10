2019-07-10T17:27:02+03:00
Общество

«Пятерочка» стала зеленой: что изменилось в популярном супермаркете

В Новосибирске презентовали обновленный дизайн магазина, это касается не только цвета
Елизавета СОНИНА
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Мультиформатная продуктовая розничная компания X5 Retail Group тестирует элементы новой концепции магазинов «Пятерочка». Привычный доминирующий красный цвет, меняется на зеленый, но это далеко не все новшества. Мы побывали в первом обновленном магазине в Новосибирске по адресу улица Ипподромская, 54 и оценили все перемены во внешности и содержании. Прокомментировала обновлённый дизайн директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятерочка» Юлия Тюленева.

Директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятерочка» Юлия Тюленева

Директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятерочка» Юлия Тюленева

ЦВЕТ И СВЕТ

Первое что бросается в глаза еще на подходе к магазину – новый цвет. Зеленый козырек, это такой намек – свежесть продуктов всегда в приоритете. По-настоящему существенные изменения произошли внутри. Обращаем внимание на то, как оформлена подсветка: ярки лампы направлены именно на товары, это позволяет избавиться от лишних акцентов. Кстати от цветных стен в новом магазине тоже решили отказаться, теперь они серые, выполняют функцию фона. Надо признать это дает свои плюсы – ориентироваться легче, а выбирать продукты приятнее.

Радует, что «Пятерочка» не отказалась от крупных ценников. Кроме желтых – выгодных предложений - появились указатели «акция», они яркие и большие, мимо них точно не пройдешь.

Еще бросается в глаза крупный указатель «Уточните цену здесь». Для тех, кто не смог сориентироваться, сколько стоит товар, в магазине установлены считыватели штрих-кодов. Найти их проще простого, и не надо звать консультанта на помощь.

КЕТЧУП СТАЛ БЛИЖЕ К МАКАРОНАМ

Полки с хлебом в супермаркете расположены напротив входа, а не как всегда и везде принято – в самом дальнем углу магазина. Это был известный ход: пришел человек в магазин за булкой, и набрал много всего незапланированного. Отказ от этой идеи – говорит о честности и открытости.

- Мы активно привлекаем к обновлению наших посетителей, общаемся с ними, спрашиваем рекомендации, проводим опросы. Узнаем, что им нравится, что нет, - рассказывает о том, как происходит тестирование концепта Юлия Тюленева. – Обновления будут внедряться и дальше, то, что видим сегодня, это еще не окончательный вариант. В целом мы настроены на то, чтобы быть просторными, с удобной маршрутизацией, с достойным уровнем сервиса. В приоритете стоит чистота, вкус продуктов, забота о людях и практичный подход.

Как и прежде «Пятерочка» делает акцент на свежесть – продукты «фреш» категории составляют не менее 25% от всего ассортимента, категория местных продуктов тоже широко представлена, порядка 30% продуктов на полках - от сибирских производителей.

Другие видимые перемены – по новому выглядят холодильники с заморозкой, они сменили цвет и стали удобнее для покупателей. Также вся молочка теперь стоит за стеклянными дверьми. Это и энергосбережение для продавца, и комфорт для покупателя. Еще можно отметить удобство маршрутизации. Ряды с товарами сейчас не напоминают запутанный лабиринт, это ровные четко выделенные проходы. К тому же продукты, которые мы привыкли употреблять вместе, сейчас находятся по соседству. К примеру, если нужны макароны, не надо будет бежать в другой конец магазина за кетчупом, вот он – под рукой, в зоне видимости.

СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСЫ

X5 retail group стремится идти в ногу со временем, поэтому внедрение современных новинок здесь практикуют и готовы к экспериментам.

- Мы внедряем постоматы (терминал с ячейками для выдачи посылок – прим. ред. ) в магазины «Пятерочка». В Сибири уже стоит порядка 80-ти устройств, - рассказывает Юлия Тюленева.

Еще одно развивающееся направление – категория готовых к употреблению продуктов. Удобные контейнеры с салатами, вторыми блюдами, можно просто взять с собой и съесть все дома или в офисе.

Но и это не весь запас идей – вполне возможно, что в будущем в некоторых «Пятерочках» появится зона кафе. Еще одно новшество, которое уже применяется в других регионах – биоразлагающиеся пакеты. А в Новосибирске уже сейчас можно приобрести многоразовую сумку. Это не только избавит от необходимости постоянно покупать пакеты, но и внесёт вклад в защиту окружающей среды

Постепенно все новосибирские «Пятерочки» придут к новому дизайну. Полностью новая концепция будет представлена к концу этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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