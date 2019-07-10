«Все нормально и не смертельно», - сказали ей: сибирячка умерла через час после приезда «Скорой»

Юлии Феденко было 34 года, у нее остались двое детей. Женщина умерла через час после того, как у нее дома побывал врач. Семья Юлии во всем винит невнимательных докторов, которые сумели лишь измерить давление. Родственники умершей называют фельдшера коновалом и хотят добиться его увольнения, но для начала требуют от полиции объяснить, почему Юлии не стало. Акт о вскрытии и результаты медэкспертизы семье показывать не хотят.

«ЭТО НЕВРАЛГИЯ»

Все случилось 22 мая в селе Толмачево рядом с Новосибирском. Юлия Феденко была дома, в 7 часов утра она почувствовала себя плохо.

- Стало жечь в груди. Это жжение с болью отдавало в руку и плечо, тут же вызвали «Скорую», - рассказала КП-Новосибирск Светлана Тараканова, сестра Юлии. - Врачи приехали быстро, минут через 15. Фельдшер измерила давление, сказала: «В пределах нормы, не смертельно». Спросили, в чем причина болей, нам ответили - межреберная невралгия.

По словам родственников, Юле вкололи обезболивающее, и все. В больницу ехать не предлагали. Юля уснула минут на 15, улучшений не почувствовала, а в начале девятого часа ей резко стало хуже: женщина посинела, у нее изо рта пошла пена… Раз - и нет человека. Снова «Скорая», та же бригада.

- Та же самая фельдшер зашла в квартиру. У нее был очень удивленный вид. «Как же так», - все, что она сказала. Бригада провела медосвидетельствование без лишних комментариев, а мы тогда не хотели и не могли ничего спрашивать… - продолжает Светлана.

Но прошло немного времени, и родные стали искать ответы на вопросы. Сестра считает, что Юле могли бы сделать кардиограмму, так как обычно бригада возит в машине кардиограф, или могли предложить отправиться в больницу. Ничего этого сделано не было.

- Если сомневаешься в правильности диагноза, то позвони коллегам, уточни, проверь себя! Но тут, видимо, врач торопилась домой, ведь с 8 до 9 часов утра у них как раз пересменка… - предполагают родственники. - Это коновалы, а не врачи. Мы не хотим, чтобы они работали в медицинской сфере.

Сыновьям Юлии сейчас 6 и 12 лет. Их мама была домохозяйкой, проблем с сердцем не испытывала. У Юли пару раз подскакивало давление после смерти ее собственной матери, на этом все.

У Юлии остались муж и двое детей. Фото: личный архив.

ЗАШИФРОВАННЫЙ ДИАГНОЗ

Родственники решили выйти на тропу войны, наказать виновных. Только вот противников никак найти не могут. Причина смерти до сих пор неизвестна. Сначала Светлана с мужем Юлии обратились в полицию, там возбуждать дело отказались. Официальный отказ - это единственная бумажка, где хоть что-то написано. Но и там значатся лишь странные буквы «ПСВН» - это диагноз из акта о вскрытии, на основании которого принято решение не возбуждать дело.

- Из отдела полиции нас отправили в прокуратуру, сказали, все документы там. В прокуратуре то же самое: «У нас ничего нет и быть не может, все в полиции». Я ходила к заведующей станции скорой помощи, спрашивала причину смерти и у нее. Мне ответили, что это и не их дело - все в полиции и у судмедэксперта. Я показала бумагу с отметкой «ПСВН», заведующая долго на нее смотрела и не смогла расшифровать. Говорит, нет такого диагноза, - передает чужие слова Светлана.

Женщина также позвонила на горячую линию управления МВД, там сказали, обязательно все передадут начальнику, проверка состоится в ближайшее время. Но прошло несколько дней, и ничего не происходит.

Семья пытается найти хоть какую-то информацию о причинах смерти, опасаясь, что затягивание дела идет кому-то на руку.

КП-Новосибирск обращается в ГУ МВД по Новосибирской области за разъяснением информации.