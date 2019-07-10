Эх, яблочко, да сбоку черное: беременным женщинам предложили съесть подгнившие фрукты

Говорят, у беременных нестандартные пристрастия в еде. То им огурчика соленого подавай, то мяса жирного… Но от угощения в Ставропольском перинатальном центре отказались даже самые смелые гурманки. Будущим мамам вынесли коробку подгнивших яблок.

В роддоме будущим мамочкам дали гнилые яблоки и невкусный суп.

- Ставропольский край славится яблоками. Здесь рекордные урожаи… И когда приносят прошлогоднее гнилье, возникает много вопросов, - шокирована Катерина Кольчурина.

Женщина переехала из Новосибирска, где климат такой, что местные яблочки ешь не часто. Но здесь-то - юг.

Фрукты полагались на полдник. Многие пациентки в это время спали. Персонал не стал будить женщин, а просто вынес «сюрприз» в коробке. Проснутся - возьмут. Но - по одному в руки!

Катерина говорит, что и повседневный рацион не вызывает аппетита:

- Достают огурец размером с кабачок, рубят его на части и выдают. Там одни семечки!.. Макароны, казалось бы, самый простой продукт. Но ощущение такое, что они были в каком-то большом мешке, поэтому переломались. Беременные здесь идут в столовую со словами: «Интересно, какой ужас ждет нас сегодня?» Конечно, сначала это воспринимается с юмором, а потом…

Каша выглядит неаппетитно, но, может, для будущих мам она полезна? Фото: Катерина КОЛЬЧУРИНА.

Наша собеседница прислала фотографии блюд, которыми кормят в центре. Выглядит еда действительно не очень… Мы показали снимки эксперту - новосибирскому врачу-диетологу Якову Новоселову. Он считает: не аппетитно, но полезно.

- Конечно, выглядит это все не очень красиво - жиденький супчик, разваренная каша… Но так положено. Каша обволакивает слизистую оболочку желудка, кишечника, щадит стенки и защищает от воспаления. Понимаю, выглядит менее вкусно, чем домашняя еда. Однако полезная, а тем более лечебная диета редко бывает аппетитной, - оценил Новоселов.

Правда, вид несвежих яблок разрушил лояльность нашего эксперта.

- Такие яблоки недопустимы к реализации, и уж тем более они не подходят для питания пациентов, - однозначно сказал диетолог.

Звоним в Ставропольский краевой перинатальный центр. Исполняющий обязанности главврача Олег Лебедев не верит в претензии пациенток.

- Если бы еда вызывала у них нарекания, выписываясь, они не откладывали бы визит домой ради визита в столовую. А у нас сначала идут пообедать, а только потом - домой, - привел аргумент собеседник.

«Интересно, какой ужас нас ждет сегодня?» - пациентки перинатального центра пожаловались на питание. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- А можем мы еще раз поговорить после того, как пришлем вам фотографии? - предлагаем доктору.

- Присылайте, звоните.

Спустя полчаса Лебедев приносит извинения.

- Спасибо. Я не ожидал этого, у меня было другое представление, - признается доктор. - Я вам обещаю: это было в первый и последний раз.

Кстати, он не стал оправдывать не только яблоки, но и другие невзрачные блюда. Сказал, что проведет разбор полетов, а будущих мам ожидает приятное удивление. Проверим.