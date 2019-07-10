2019-07-10T12:24:22+03:00
Недвижимость

ГК «Расцветай» укрепила лидирующие позиции на рынке новостроек Новосибирска

ГК «Расцветай», по данным ГК «ЁЛКА девелопмент», заняла 7-ю позицию в рейтинге топ-10 лидеров по объему продаж по ДДУ в Новосибирске за период с января по май 2019 года
Поделиться:
Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя».Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя».
Изменить размер текста:

ГК «Расцветай» строит жилье, максимально отвечающее запросам рынка. Один из факторов, гарантирующих успешность проектов, - это комплексный экспертный подход, который девелоперская компания применяет в своей деятельности. Глубокий анализ происходит на всех этапах разработки и проектирования объектов. Составляется антропологическая карта жителя будущей локации, оценивается уровень спроса потенциальных потребителей за последние три года, детально прорабатываются планировочные решения, анализируется вторичный рынок жилья, а также от потенциальных покупателей в режиме online принимаются пожелания, которые по возможности учитываются в будущих объектах.

.

.

Совокупность этих характеристик делает жилье ГК «Расцветай» не только комфортным для жизни, но и привлекательным с точки зрения удачного инвестирования. Результат - строительная компания всего за год почти в 2,5 раза увеличила долю своего присутствия на рынке недвижимости Новосибирска: с 1,95 до 5,34% (на основании данных информационного сервиса «ДЕКАРТ.онлайн»).

.

.

Надежность застройщика - один из важнейших критериев при выборе новостроек. ГК «Расцветай» соблюдает сроки строительства, сотрудничает с крупнейшими российскими банками, запускает продажи уже на этапе устройства фундамента - все это является лучшей гарантией добросовестности строительной компании. Изменение законодательства с 1 июля не повлияло на деятельность застройщика, команда ГК «Расцветай» заблаговременно провела тщательную подготовку и учла все детали для эффективной работы с эскроу-счетами.

На сегодняшний день ГК «Расцветай» ведет строительство шести жилых комплексов в Новосибирске и Московской области общей площадью 107 306 квадратных метров.

Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В планах ГК «Расцветай» наращивание объемов строительства, а также увеличение собственного банка земельных участков и портфеля девелоперских проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Блондинку-моржиху признали самой красивой девушкой Евразии
Экскурсия на шоколадную фабрику и ярмарка: в Новосибирской области начались недели торговли
Встретил с трубой в руках: новосибирец получил срок за обещание проломить голову приставам
«Они просто его завалили, даже не пытались сбежать»: новосибирцы выступили против митинга в поддержку сестер Хачатурян
Взятка — карта на заправку: работников «Горводоканала» судят за мошенничество с ремонтом труб
«Детей унесло течением»: спасатели сняли с острова Коровий трех школьников
«Соня Шишкина»: ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом
Не поделили перекресток: «Фольксваген» и машина ДПС столкнулись возле «Сибирского Молла»
Дорогу, мы рожаем: полицейские довезли беременную сибирячку до больницы
Мишка-летяга: фотограф сделал смешной кадр за секунду до «плюха»
Две недели без вестей: волонтеры ищут глухонемого новосибирца в серой бейсболке
Погода на день в Новосибирске: 10 июля будет дождь, гроза
Плуталов заплутал: мужчина с хвостом до пояса пропал в Новосибирске
Наказал блондинку за парковку: в Новосибирске прохожий облил краской Porsche Cayenne
«Им купить обувь не на что?»: босоногих девушек, проехавшихся в метро, осудили в соцсетях
«Питается радугой»: парень в костюме единорога рассмешил пассажиров метро