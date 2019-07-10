«Моя мама их боится»: сибиряк устроил в квартире змеиное логово, чтобы избавиться от своей фобии

В районе метро «Золотая нива» в Новосибирске в девятиэтажке есть необычная квартира. Живут в ней домашние питомцы, соседство с которыми воспринял бы как угрозу любой человек, но только не Владимир Синкин. Хозяин зверинца сюсюкается со своими малышами, дает им нежные клички, тискает и балует. Его питомцы - змеи, причем часть из них - тигровые питоны.

Владимир перешел на змей с пауков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Желание завести экзотическое животное появилось у Владимира в студенческие годы.

- У меня была фобия - я боялся пауков. Избавиться от страха решил кардинальным методом - завел паука. Переборол страх, а потом перешел на змей. Это было еще в общежитии. Все собирались в нашей маленькой комнатке, чтобы посмотреть на них, погладить. Я ими девчонок пугал. А моя девушка сразу змей полюбила. На этой почве у нас конфликтов не было. А вот мама… она их боится, - признается Володя.

Больше всех питомцев Володи боится его мама.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Протестов и требований избавиться от змей не было, мама даже посмеивалась, правда, немного нервно.

- Не надо запрещать детям заводить животных, иначе во взрослом возрасте это может вылиться вот во что, - дает наставление другим родителям мама Володи.

Тигровые питоны - самые большие питомцы в квартире. Их у Владимира пять.

Хозяин уверен: змеи не опасны. На воле они могут и задушить, но домашние питомцы не способны на такое коварство.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Они не опасны. Даже если укусит, то не отравит - может только задушить. Мои - воспитанные, они с детства социализированы, поэтому не опасны, - успокаивает журналистов питоновод. - Живя с человеком, они к нему привыкают. Воспринимают меня как мебель - без интереса. Я для них просто внешний раздражитель, который не несет угрозы.

А вот сам парень к змеям неравнодушен - он их гладит, обращается с ними нежно и трепетно. Один из питонов получил кличку Зефирка. Не Пушистик и ладно. Другие клички - Василиса, Арчибальд, Астрид. Тигровый питон получил нежное имя из-за того, что в детстве, сворачиваясь на ладошке, был похож на зефирку в шоколаде. Когда-то полуметровый, теперь самец достигает трех метров и продолжает расти.

Питонов зовут Зефир, Астрид, Арчибальд, Василиса.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Соседи квартиры со змеями не боятся, иногда приводят детей посмотреть. Ребятня дядю Володю знает, иногда просят:

- Где змея? Покажи!

Сибиряк периодически отпускает питомцев на квесты. Пройдя испытание, участники должны сунуть руку в ящик со змеей и достать оттуда какой-то предмет. Подрабатывают только самые спокойные, неопасные особи.

Дети часто приходят в эту квартиру, они тут как на экскурсии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Маленькие змеи раз в неделю едят мышей, крупные - раз в месяц - куриц. Выходит не накладно - по 50 рублей в неделю или по 200 рублей за курицу. Дешевле, чем кошку прокормить.

Девочка на снимках - Катя, сестренка девушки Владимира. Она змей не боится, но и особого интереса к ним не испытывает. Ребенку дороже котята - они хоть за фантиками на веревочке бегают. Змея же лежит без движения в своем террариуме часами.

Катя змей немного побаивается, в то же время ей интересно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще в квартире у новосибирца живет редкая ящерица - аргентинский черно-белый тегу. И сова. Все питомцы уживаются вместе, но почти не контактируют. Иногда немного шипят друг на дружку.

Это не рисунок на футболке - это черно-белый тегу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Характеры у сожителей разные, и Владимир сумел найти подход к каждому. Змеи могут быть ручными. Для этого достаточно уделять время их воспитанию. Некоторые виды имеют больше шансов привыкнуть к человеку, чем другие. Одни из них не прячутся и едят из рук, но никогда не позволяют себя гладить. Одни будут терпеть тисканье в обмен на вкусную еду, другие относятся ко всему с ненавистью.

Уютнее всего питомцы чувствуют себя в террариуме.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 1 января 2020 года в силу вступит закон, запрещающий россиянам заводить определенные виды животных. В этот перечень попадают некоторые змеи и черепахи, ядовитые пауки, ящерицы и так далее. Но тем, у кого подобные любимцы уже живут, можно их оставить.

В коллекции есть и малыши.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Продаю некоторых змей, потому что хочу перейти на более крупных. Есть еще целый год, пока закон не вступит в силу. Надеюсь, все еще изменится в лучшую сторону для заводчиков. Подождем - увидим, - говорит Владимир, ласково глядя на Зефирку.