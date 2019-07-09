Загадочная гибель пчел под Новосибирском: почему вымерли более 20 миллионов насекомых

Массовый мор пчел прокатился по всей стране: пострадали пасеки в семи районах Алтайского края, а также в Саратовской, Липецкой, Свердловской, Орловской, Тульской областях. А в Курской области, где и вовсе погибло более миллиарда насекомых, пчеловоды собираются митинговать. Досталось и Новосибирской области: мор пчел начался в Черепановском районе. Корреспонденты «КП» - Новосибирск» попытались разобраться в причинах экологического ЧП.

На территории Черепановского района погибли более 20 миллионов пчел. Фото: личный архив.

«ПЧЕЛ ВЫВОЗИЛИ С ПАСЕКИ МЕШКАМИ»

- К нам официально уже поступило 10 обращений от пчеловодов Черепановского района, - начинает рассказ Юрий Шмидт, представитель Управления ветеринарии Новосибирской области. - Мы взяли все необходимые пробы: в течение недели станут известны результаты. На данный момент рассматриваем два варианта: инфекция или отравление пестицидами (Фосфоросодержащие вещества, которыми обрабатывают поля от вредителей. - Прим. ред.).

- В Алтайском крае уже заявили: виноваты именно те яды, которыми обрабатывают поля. Могли ли новосибирские пчелы пострадать именно из-за полей соседнего региона? Могли ли они туда залетать?

- Нет! Анатомия пчелы предполагает, что она может пролететь максимум 5 километров. Нектар пчелы собирают с медоносных растений, например, с гречихи, рапса. Поэтому пострадать из-за алтайских полей новосибирские пчелы не могли…

А ветеринары из Черепановского района говорят уже не о 10, а о 14 обращениях: несколько фермеров написали заявления именно сегодня, в область их еще не успели передать. Всего в этом районе Новосибирской области погибли 289 пчелосемей, в каждой из которых минимум 70 тысяч насекомых. Значит, по самым скромным подсчетам, вымерли 20,23 миллиона пчел…

- Да такого не было как минимум 60 лет, - возмущается Анатолий Семенович Наумкин, пчеловод с 63-летним стажем. - Я держал пасеку на 50 пчелиных семей, а теперь вымерли 95% насекомых - 45 пчелосемей. У некоторых погибли все пчелосемьи… На это было страшно смотреть: мертвых пчел с пасеки вывозили мешками. Выживших сейчас переселяю в другие ульи…

Пчеловоды уверяют: такого в Черепановском районе не было 60 лет.

«ТРАВИЛИ ЗА 350 МЕТРОВ ОТ СЕЛА»

Пострадавшие пчеловоды уверены: виноваты алтайские фермеры, которые взяли в аренду землю в Черепановском районе.

- Они используют яды третьего поколения, работать с которыми можно минимум за 3 километра от села. И при этом они обязаны за пять дней до процедуры в письменном виде предупредить всех пчеловодов о предстоящих работах, - говорит Анатолий Семенович. - Но ничего этого не было сделано! Работали они - выращивали гречиху на полях - всего в 350 метрах от села!

В Управлении ветеринарии Новосибирской области подчеркивают: фермерам обязательно нужно требовать компенсацию по возмещению ущерба.

- Мы предоставим все необходимые данные экспертиз, когда фермеры подадут в суд на виновника случившегося, - заверяет Юрий Шмидт.

Не намерены сдаваться и сами пчеловоды: они будут подавать в суд на Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции, которому принадлежат арендованные алтайскими фермерами территории.

- И пусть они уже взыскивают ущерб со своих арендаторов, - считает Анатолий Семенович Наумкин. - Я понес убытки - полмиллиона рублей! Да и мед, который получу позже, продавать не буду. Вдруг он опасен?

В НИИ отказались оперативно прокомментировать ситуацию: сослались на то, что директора в течение дня на месте не будет. Хотя что тут еще скажешь?..

Пчеловоды винят в гибели пчел алтайских фермеров. Фото: личный архив.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Мед выживших пчел вреден?

Мы обратились с таким вопросом к Якову Новоселову, директору Ассоциации экспертов, члену рабочей группы по противодействию фальсификатам Общественной палаты РФ.

- Выжившие пчелы ничуть не изменились после случившегося, а вот к их меду вопросы есть. Нектар и пыльцу насекомые собирали на обработанных химикатами полях, поэтому примеси вредных веществ в меде обязательно будут. И я бы поостерегся такой мед покупать и употреблять в пищу. Либо как минимум проверил бы его в лаборатории. Стоимость такого анализа 4 - 6 тысяч рублей.

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