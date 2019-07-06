Между «Бумером» и «Калиной красной»: Захар Прилепин снялся в одном фильме с реальными зэками

На НТВ выходит фильм, в котором главную роль сыграл Захар Прилепин. Создатели не обещают веселья во время просмотра. «Гайлер» - тяжелая картина, но жизненная, основанная на реальных событиях. Главный герой, который привык жить мирной жизнью, вынужден мстить за своих родителей, которые погибли в мучениях. Он приезжает в домой, в сибирский городок, где не был 15 лет. Это оборачивается для него возвращением в суровое прошлое и превращением из «тихой овцы» в волка.

Захар Прилепин снялся в одном фильме с реальными заключенными .

Прилепин говорит, что сам написал бы повесть по такому сюжету, если бы узнал его раньше.

- Петр Дикарев замечательный, очень одаренный режиссер предложил мне прочитать сценарий. Я прочитал и пришел в восторг. Это те человеческие типажи, по которым ностальгия сейчас ест. Шукшинские, отчасти балабановские, отчасти бусловские. Хорошие люди в плохой ситуации. Меня пробил сценарий, как личная моя история. Если бы она попала мне в руки раньше, чем к Петру, я сам бы ее написал, - признавался КП-Новосибирск Прилепин, выкроив время в разгар съемок.

Режиссер Петр Дикарев и Захар Прилепин.

НЕ ПРОЩУ РАЗВАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Картина дожидалась своего часа два года. Перед премьерой, мы подробней поговорили с писателем и актером.

«Еще Пушкин прославлял бандитов» - Захар Прилепин о фильм «Гайлер», девяностых и съемках в колонии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Захар, ваш персонаж – кто он?

- Это, конечно, немного американская традиция артистов - сидеть и говорить о своем персонаже. Думаю, зрителям лучше самим решить, что это за персонаж. Для меня это - человек повзрослевший, не растерявший к своему возрасту чувство совести и чувство солидарности. Вышедший из девяностых годов и оставшийся человеком, участвовавшим во всех этих делах, которые мы наблюдали в сериалах «Бригада» и прочих. Иногда эти вещи губят.

Картина связана с 90-ми.

- «Бригаду» зрители оценили неоднозначно. Кто-то счел, что это фильм о дружбе, кто-то считает, что это пропаганда преступности.

- Я вам открою секрет: нет ни одного фильма, который воспринимали бы однозначно. Все фильмы, которые чего-то стоят и что-то весят - все воспринимаются неоднозначно. Эти слова «неоднозначно воспринимаемый» фильм, писатель, режиссер, актер – это бред сивой кобылы, потому что нет ничего однозначно. Люди неоднозначно воспринимают Тарковского, Гайдая, Ларса фон Триера, Тарантино… Ой, там про бандитов. Да, это - про человека, попавшего в зазор между собственной совестью и судьбой! А то, что люди появляются с криминальной судьбой, ну а что, Шукшин в «Калине Красной» - он не из тюрьмы вышел? Ну, ей-богу, давайте прекратим эту ерунду. «Бригада» - замечательный фильм, там очень четкие человеческие типажи, и за это фильм полюбился зрителям. А то, что там «прославление бандитов»… Бабель еще начал их прославлять, Пушкин в «Капитанской дочке» уже прославлял бандитов, и весь шансон, построенный на одесской криминальной школе, тоже построен на бандитизме. Надо спокойно к этому относиться и не кривляться. Ну, давайте читать журнал «Мурзилка» и смотреть детски утренники, потому что там бандитов нет.

- Каким были девяностые для вас?

- Я не люблю девяностые, но не по причине бандитизма, хотя бандитизм тоже не люблю. Я ненавижу распад Советского Союза, я никогда не смогу это принять и простить. Это колоссальная трагедия моя личная: распад моей страны, империи, продажа всего и вся кому угодно, издевательства над народом. Я работал в ОМОНе, участвовал в чеченской и дагестанской кампаниях, я работал вышибалой в ночных клубах. Я с бандитами встречался, знаю их, как облупленных, я их ненавижу, они портили мне жизнь. Но это не значит, что я буду кривиться при виде бандитов в фильме. Не буду – культура по-другому ценится и воспринимается.

Съемка проходили на территории Новосибирской области.

В этом фильме мне было играть легко. Это не мой типаж, это - не я, но я понимаю, о чем там идет речь. В такие переделки, в криминал попадали люди, которые не ожидали, что туда попадут. Огромное количество людей из органов МВД, из НИИ, из школ, университетов, из обанкротившихся заводов, откуда угодно. Просто нормальные мужики начинали ларек открывать, или ларек охранять, а потом попадали в такие истории за друзей, за братву, за лишний рубль. По сути, это была перманентная социальная гражданская война. Много было и подлости, и рвачества, но и людей несчастных, которые просто угодили в передел.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЕЧНО БУДУТ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

- Были ли вы близки к тому, чтобы попасть в криминал?

- Меня никто не звал, и я не был близок. Я был образованным парнем, читал книжки, понимал, что это от меня далеко. Совсем рядом было, когда работал вышибалой. Подходил глава клуба, говорил, что я - надежный парень, и не возглавлю ли я его охрану? А там у него - маленький публичный дом или что-то такое. У меня был маленький ребенок, деньги были нужны, и можно было угодить в эту ситуацию, но господь уберег. Уберег…

- Ода из локаций, где проходили съемки – колония строгого режима. Впервые оказались в таком месте?

- Я в колонии бывал, я же работал в МВД. Но я никогда не был в месте, где люди сидят на пожизненном. Конечно, эта атмосфера - она просто ввела меня в образ. Эти люди, которые будут вечно сидеть в этой тюрьме…. Это, конечно же, тот еще опыт, и, слава богу, что он был. В любом другом месте мы могли снять это. Сложно, что ли, замки, решеточки приделать? Но играли именно там.

Съемки в колонии.

- Верно ли, что во время съемок в колонии вы потянули спину?

- К сожалению, этот кадр не вошел в фильм. Кода я душил человека, перебрасывал его через себя… Это был практически полный контакт. Телегина (прекрасный новосибирский актер, который играл еще у Звягинцева) я едва не убил. Снимали с пятой попытки. Я немного сожалею, что это озверение и практически натуральная драка вошла только частями. Хотя, может, артисту кажется, что происходит что-то небывалое, а на экране это выглядит иначе. Но в любом случае, люди должны знать, что остервенение там было просто небывалое.

Героям фильма уготованы различные испытания. Фото: продюсерский центр «1 февраля»

- Эта история по духу похожа на какие-либо из ваших книг?

-У меня есть книги про девяностые годы, про ночные клубы. «Восьмерка» там, «Шесть сигарет и так далее»… Персонажи «Гайлера» могли бы заехать в сюжет моей книги и поехать дальше.

Часть съемок проходила в тюрьме, часть - в наркологическом отделении. Фото: продюсерский центр «1 февраля»

- Премьера фильма почти совпадает с днем вашего рождения. Разница – всего в пять дней. Как предпочитаете отмечать?

- Я не отмечаю дни рождения уже очень давно. Может, лет десять. Я либо, вообще, прячусь от людей, либо делаю что-нибудь, не связанное с собой. Ну, если подходят, поздравляют, говорю «спасибо» и все. Но не отмечаю день рождения, не принимаю подарков. Не потому что я такой скромный, или возраста стесняюсь. Но не люблю, когда люди тратят на меня свои ресурсы и деньги. Во все остальные дни, кроме дня рождения, я открыт к празднеству и веселью. А в этот день – нет.

«Гайлер» - тяжелая картина, но жизненная, основанная на реальных событиях.

КОНКРЕТНО

Как проходили съемки в колонии с реальными зэками?

Важная часть событий происходит на зоне. Новосибирский режиссер Петр Дикарев говорит, что сыграть заключенных сложно. Решил, что в картине будут реальные преступники.

- Одна из сцен снималась в штрафном изоляторе колонии строгого режима. Туда крайне сложно попасть ненадолго и без приговора суда, но мы постарались – важно было передать особенную гнетущую атмосферу, которую ощущаешь кожей. Это было настоящим испытанием для художника-гримера. Девушка добиралась к локации в сопровождение офицеров, всякий раз проходя по узкой длинной тропе меж рядами колючей проволоки, - говорит режиссер. - Людей с криминальной биографией отличаешь по тюремной пластике, которую не сыграть, по мимике и специфическим татуировкам. Некоторым из них приходилось по-настоящему лишать жизни людей. Они стали моими консультантами - любая мелочь в кадре должна была случаться именно так, как происходит в закрытом криминальном мире. Я ставил себе задачу показать зрителю этот мир без малейшего налета романтики.

Еще часть фильм снимали за границей – в Армении. Это страна второго героя фильма – Рубика, которого играет Артур Согоян.

- Воспоминания о родине Рубика сняты в селе Арени - там оказалась идеальная натура. Это место изначально мы подбирали по фотографиям Армении, - говорит Дикарев.

Часть эпизодов снимали в Новосибирске и на природе Ордынского района, а часть - в Армении. Фото: продюсерский центр «1 февраля»

КОГДА СМОТРЕТЬ

НТВ. Пятница, 12 июля, 23:15

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