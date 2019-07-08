И так сойдет? Хирург отрезал палец 10-летнему мальчику вместо того, чтобы зашить его

Сибирячка Екатерина Гайдай судится с районной больницей в городе Здвинске. Врач провел операцию на руке ее сына, не спросив ничего у родителей, в результате мальчик остался без части пальца и с проблемами самооценки.

Неприятный эпизод в жизни 15-летнего Саши случился пять лет назад: тогда мальчик приехал в гости к бабушке в село. Бегал с пацанами по улице, а те уже калымили, помогая соседям по хозяйству. Городской парнишка тоже решил чуть-чуть заработать.

- Побежал с мальчишками через огород дрова в поленницу помочь складывать, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Гайдай.- Почему сосед подпустил маленьких детей к дровоколу, остается непонятным до сих пор. Саша поставил полено на эту машину, и ему зажало средний и указательный пальцы.

Сосед схватил маленького помощника и бегом в районную больницу. Потом обратно, к родителям мальчика. Так и рассказал, что случилось. Село небольшое, мама была у врачей уже через 10 минут.

- Когда я пришла в больницу, врача не увидела. А сын уже сидел в перевязочной. Сашу вывели всего бледного, с перебинтованной рукой, - вспоминает мама.

Ребенка забрали без лишних слов. Через день или два, когда бабушка повела его на перевязку, открылись новые подробности. Палец оказался короче, чем был раньше – врачи отрезали пациенту ногтевую фалангу. После этого Екатерина отправилась к хирургу за разъяснениями. Женщине объяснили: у Саши было кровотечение, угроза для жизни. Поставили диагноз - травматическая ампутация. Разрешения на операцию по ампутации у врачей не было.

- Я не подписывала никаких бумаг. Если есть угроза жизни, а человек не может сам за себя ответить, то врачи имеют право собрать консилиум и без согласия устранить угрозу. Но, побойтесь бога, какая угроза? В пальцах артерий нет! Они должны были дождаться родителей. Кстати, рентген пальцев тоже моему мальчику не сделали, - перечисляет свои претензии женщина.

Пострадал у ребенка не один палец, второй тоже был травмирован. Мама считает, что и его неправильно зашили.

- На втором пальчике пришлось делать повторную операцию, так как изначально врач просто натянул кожу на острую косточку, - передает сибирячка душещипательные подробности.

Сначала Екатерина Гайдай обратилась в полицию, была проведена экспертиза, которая показала: у ребенка были травмы средней тяжести, но уголовное дело не возбудили.

…Сейчас Саше 15 лет, по словам мамы, он стесняется своей руки, пытается ее спрятать. Парень заканчивает 9 класс, еще немного и выпускной, пора определяться с профессией. Но Саше не до того, он слишком переживает из-за руки. Для него это моральная травма.

Екатерина считает, что это была не просто врачебная ошибка, а халатность. И сейчас собирается подавать в суд на врачей.

- Чтобы он сделал хирург, если бы сын сломал не пальцы, а руку? Тоже бы ампутировал? Видимо врач не стал сильно напрягаться, и решил, что отрезать будет гораздо проще, чем пришить, - считает сибирячка.