Сынишка из силикона: сибирячка зарабатывает деньги на игре в дочки-матери с фальшивым ребенком

Увидев эту девушку на улице с ребенком, прохожие сначала улыбаются. Молодая мама так нежно обнимает малыша. Но если кто-то из прохожих чуть внимательнее пробует разглядеть ребенка, сразу шарахается в сторону. Руки у пупсика двигаются как у робота, глаза - стеклянные.

Страшно похож на младенца: сибирячка зарабатывает деньги на игре в дочки-матери .

Такую реакцию кукла-реборн часто вызывает у окружающих. Еще бы, этот малыш очень похож на настоящего ребенка, кожа кажется бархатистой, складочки на лице и тельце - натуральными, копия младенца из современных материалов, часто по индивидуальному заказу.

С первого взгляда такую куклу сложно отличить от настоящего ребенка.Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Новосибирска - студентка ветеринарного техникума Полина Серегина игрой с реборном очень увлеклась и даже завела YouTube-канал, где размещает видеоролики о том, как ей живется с «малышом». Неожиданно этот канал стал популярным. Видео собирает десятки тысяч просмотров.

- А сейчас мы с Тимуром поедем в гости, - говорит девушка в кадре. - Сейчас я его разбужу, покормлю, и мы будем собираться. Да, мой красавчик?

Когда Полина выходит на улицу с реборном, прохожие стараются понять, настоящий ли это ребенок.Фото: СОЦСЕТИ

Первая кукла появилась у Полины три года назад. Девушка долго копила на нее, и все же половину суммы пришлось заплатить родителям. Еще бы! Ведь реборны - дорогое удовольствие. Стоят они от 10 до 300 тысяч рублей. Это вам не пупсик.

Девушка покупает для реборна одежду и игрушки в детских магазинах.Фото: СОЦСЕТИ

- Мой первый реборн стоил около 20 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск Полина Серегина. - Когда я просматривала заготовки для реборнов, мне особенно понравилась одна: в душу запали эмоции на лице у малыша. Я попросила, чтобы у него были светлые волосы и глаза. Так он больше похож на меня.

Своего реборна Полина заказывала из Москвы. Такие куклы выполняются вручную.Фото: СОЦСЕТИ

Полина долго выбирала реборну имя, в итоге назвала Тимуром. Девочка покупает «сыну» детскую одежду, бутылочки для кормления, игрушки и многое другое. На это у Полины уходит примерно по 5 тысяч рублей в месяц. Покупки - за счет доходов от канала на YouTube. Тратит все заработанное.

Когда Полина просматривала фотографии заготовок для кукол, ей очень понравилась мимика этого малыша.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Полина планирует приобрести уже вторую куклу, тоже сделанную на заказ. Однако эту покупку девушка планирует совершить полностью за свой счет, это около 40 тысяч рублей.

Однажды на улице Тимура приняли за настоящего ребенка.Фото: СОЦСЕТИ

Также Полина ведет группу «ВКонтакте» и страничку в «Инстаграме», где рассказывает о «материнских» буднях и общается с единомышленниками. Правда, не все люди понимают столь странное хобби.

- Обычно в такие группы заходят те, кто этим увлекается, но иногда бывает, что попадают и случайные люди. Такие пишут негативные комментарии, спрашивают, зачем нам все это нужно, неужели нам нечем заняться. Говорят, что лучше бы мы родили своих детей, - добавляет Полина.

Как вам такая игрушка?Фото: СОЦСЕТИ

Когда Полина выходит на улицу с Тимуром, чтобы снять видео для канала, многие люди с нескрываемым интересом разглядывают ее, пытаясь понять, настоящий ли у нее ребенок.

- На улицах многие смотрят, стараются подойти поближе, - говорит девушка, - но вопросов пока никто не задавал. Однажды, когда я была с реборном на ярмарке, одна из продавщиц предложила мне стульчик, чтобы было удобнее покормить малыша.

Девушка снимает видео с реборном для своего YouTube-канала и страничек в соцсетях.Фото: СОЦСЕТИ

Но негативные комментарии Полину не расстраивают. Девушка считает, что у каждого человека может быть свое мнение.

А вы как думаете, подобные игры - это нормально?