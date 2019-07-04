«Не уверена, что мои родители знают»: сибирячка рассказала, что родила ребенка от любимого человека, у которого ВИЧ

Россию постепенно захватывает ВИЧ. Не спешите паниковать, давать обет безбрачия и надевать респиратор. Объясним, почему страхи излишни. Но сперва факт: в стране уже 13 регионов, где количество обладателей вируса - более 1%. Это данные Роспотребнадзора. К Новосибирской области это тоже относится.

Теперь выдохнем и перейдем к следующему факту: наличие вируса - не приговор. Можно и жить, и семью заводить, и детей рожать. Об этом - интервью «КП» - Новосибирск». Наша собеседница живет с любимым человеком. Его диагноз не помешал паре завести ребенка. При этом и женщина, и малыш здоровы.

«ЕСТЬ РИСК ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ, ДРУЗЕЙ»

Со своим избранником Рита познакомилась благодаря работе. Она - журналист, готовила материалы на тему ВИЧ-инфекции. Как-то пришла на общественные слушания, где речь шла о реорганизации СПИД-центра. Там и приметила яркого оратора.

«Появляется риск потерять работу, друзей…» - мама, родившая здорового ребенка от ВИЧ положительного мужчины, дала интервью Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Сергей представлял интересы пациентов. Это не было любовью с первого взгляда, но он мне понравился активной гражданской позицией, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита.

Ей и самой на месте не сидится. Во время тех же протестов по делу Ивана Голунова она одной из первых вышла на пикет. Вот и встретились два активиста.

- Мы общались все ближе и ближе, стали встречаться уже не по работе. Додружились, - улыбается Рита.

- А о положительном статусе Сергея вы знали?

- Да. Но я разбираюсь в этом, поэтому не боюсь. ВИЧ - не какой-то особый диагноз, с которым невозможно жить. Важно знать пути передачи. Это, конечно, незащищенный половой акт, инъекции с использованием нестерильных инструментов, например, употребление наркотиков внутривенно, а также от матери к ребенку, если мать не лечится, а ребенок не проходит профилактику.

- Но вы-то родили от Сергея. Значит, подвергали себя риску?

- Если человек на терапии и у него неопределяемая вирусная нагрузка, то угрозы нет, а дети родятся здоровыми.

- Как родители отреагировали, узнав, что ваш мужчина - ВИЧ-положительный?

- А я не уверена, что мои родители знают. Просто мы не разговаривали об этом отдельно. Я думаю, если Сережа посчитает нужным, они это обсудят. У них хорошие отношения.

- Как считаете, обладателям такого диагноза лучше открыто говорить об этом? Или держать в тайне от широкого круга?

- Я не могу ответить на этот вопрос. Человек, узнав, что у него ВИЧ, часто испытывает страх, панику, становится очень тяжело. Бывает, если человек открывается (либо сам, либо диагноз раскрывает кто-то другой), то появляется риск потерять работу, друзей… Хотя, значит, такие друзья… Каждый сам решает: рассказывать о статусе или скрывать его. И надо учесть, что существует дискриминация людей с ВИЧ. Допустим, человек может работать в системе общепита, но его уволят из столовой, узнав о статусе. Это, конечно, незаконно, но пока такое случается, к сожалению.

Рита родила здорового ребенка от мужчины с диагнозом «ВИЧ».Фото: Даба ДАБАЕВ

НАШ ДРУГ - ПРЕЗЕРВАТИВ

- Есть стереотип, что люди с ВИЧ - или наркоманы, или гомосексуалы, или просто ведут распутный образ жизни. Может, есть какая-то правда в этом суждении?

- Вообще вероятность заразиться ВИЧ есть у всех. Эпидемия уже вышла за пределы самых уязвимых групп. И каждый из нас, вне зависимости от возраста, социального статуса и зарплаты, может заразиться, если не будет принимать защитные меры. Да, люди, употребляющие инъекционные наркотики, относятся к группе риска. А я, смотрите, наркотики не употребляю, не состою в гомосексуальной паре, не занимаюсь коммерческим сексом, но как участник дискордантной пары (союз, в котором у одного - ВИЧ. - Прим. ред.) близка к группе риска. Но угроза инфицирования, скорее, может наступить в силу внешних факторов, если, например, терапия будет не постоянная или ее получение станет проблематичным. Тогда презерватив - наш общий друг, это относится ко всем, кто не знает ВИЧ-статус партнёра.

- Понимаю, что, конечно, рискует любой. А ребенок может получить вирус и в наследство от родителей.

- Появление ВИЧ-положительного ребенка у ВИЧ-положительных родителей - сегодня скорее исключение, чем правило. Терапия помогает, и рано или поздно дело переходит к неопределяемой вирусной нагрузке. Если начать лечение вовремя, принимать ее ответственно, то передать ВИЧ другому человеку будет невозможно, это показали научные исследования.

В России растет количество людей с ВИЧ.Фото: Владимир МАТВЕЕВ

- Во время беременности вы сталкивались с дискриминацией?

- Нет, мне попались хорошие врачи. А на мой вопрос, не смущает ли их что-либо, одна ответила: «А что такого, всякое бывает».

ВИЧ-ДИССИДЕНТОВ МОЖНО ПРИГЛАСИТЬ НА КЛАДБИЩЕ

- Может ли так получиться, что диагноз «ВИЧ» сделает больного здоровее, чем он был прежде?

- Да! Человек, который принял свой диагноз и проходит терапию, начинает следить за собой и вести более здоровый образ жизни.

- Но вряд ли люди, узнав о диагнозе, радуются: «Ура, теперь я за ЗОЖ». Скорее всего, новость от СПИД-центра для них - шок. Как обычно реагируют?

- По-разному, кто-то может и запить, наверное. Но это зависит от того, оказали ли ему помощь. Специалисты должны проконсультировать еще до тестирования. А при положительном результате человек не должен оставаться один. Последствия могут быть страшными: отрицание статуса, отказ от лечения.

- И появляются так называемые ВИЧ-диссиденты, которые считают, что вируса не существует. А чем можно опровергнуть их мнение?

- Опровергнуть? Это сложно из-за абсурдности теории. Но можно попросить Сережу, чтобы он провел желающих по кладбищам, где лежат его друзья и знакомые, не начавшие лечение вовремя.

- Терапия - тяжелое бремя?

- Нет. Насколько я знаю, лечение не подразумевает никакой особой диеты, обеспечивается государством. Некоторые от терапии устают, но это больше психологическая нагрузка, чем физическая.

Болезнь окружена массой стереотипов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Смотрели фильм «Звоните ДиКаприо» - про актера с ВИЧ?

- Не хочу делать спойлеров, но персонаж все же умер не из-за ВИЧ, а из-за своего образа жизни и отношения к людям. Воспринимать этот фильм как ликбез, наверное, не порекомендую, но сериал хороший. Хотя можно было и не убивать главного героя…