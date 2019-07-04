Кто этот человек? Новосибирец с лабрадорами у фонтана рассказал о своей жизни

Мужчина с недельной небритостью, в очках и с вечной улыбкой ходит возле фонтана в Первомайском сквере. Рядом с ним постоянно находятся два-три лабрадора в таких же, как у хозяина, очках. Собаки или лежат на коврике, или прыгают в воде. Они немного вальяжны и небрежны. Эту компанию наверняка видел каждый новосибирец. Причем реакция у людей разная: некоторые умиляются и фотографируют, другие ругают владельца за то, что он якобы зарабатывает на беспомощных животных.

Павел рассказал про своих питомцев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы пообщались с любителем лабрадоров лично и выяснили, стоит ли опасаться за судьбу тех, кого он приручил.

- Меня зовут Павел, я живу с собаками на протяжении 15 лет. Коренной новосибирец, - рассказывает, беззаботно улыбаясь, сибиряк, и почесывает щетину. Чувствуется легкое амбре вчерашнего удачно проведенного вечера. - Сам живу в Ленинском районе, добираюсь до центра на велосипеде. Собаки рядом бегут, это помогает поддерживать их в форме.

Купание в фонтанах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Паша не называет свою фамилию, не хочет говорить о личной жизни - только о собаках.

- Когда я был маленький, подруга подарила мне собаку - лабрадора. У нее была чистая родословная со всеми документами. Мы очень сдружились с собакой, участвовали в выставках и даже побеждали в конкурсах. Я тратил на это много денег. Но потом начал сомневаться в честности судейства и забросил это. Я люблю собак не за их родословные, а за то, что они просто есть.

Сибиряк вспоминает: ходить в парк начали с другими собаками - черными лабрадорами Анькой и Ольгой. Черные собаки были такими же популярными, как и нынешние. С ними Павлу пришлось распрощаться - подарил их сестре, проживающей на Алтае.

Часто люди просят сфотографироваться с собаками, ставшими достопримечательностью сквера.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Они были старые и уже погибли, - говорит о прежних питомцах новосибирец. - Потом мне стало скучно: все не то, жизнь не та. Решил купить новых лабрадоров. Тефтель, Милка, теперь у них еще дочка - Блинчик.

Странно, что мужчина в полном расцвете сил целыми днями только и делает что сидит возле фонтана. Может, он проводит так лишь выходные? На вопрос: «Какая ваша основная деятельность?» - Павел со смехом отвечает:

- Делать людей счастливыми! Я посмотрел фильм «Пока не сыграл в ящик», этой идеи и придерживаюсь. Мы находимся в центре города с огромными собаками без намордников и ошейников. Никто не возмущается. Все счастливые и позитивные. Дети играют с собаками и радуются.

Лабрадоры в очках привлекают внимание прохожих, которые частенько подкидывают животным еду.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Насчет намордника - вопрос острый. Не все посетители парка в восторге от собак. Некоторые побаиваются даже добродушных псов.

- У собак, конечно, есть намордники, но я не вижу в них смысла - надеваю, только если вижу сотрудников полиции, чтобы не конфликтовать. Мои собаки дарят всем радость! Они должны быть свободными и счастливыми! Гулять сами по себе! Животные не должны сидеть на цепи, в намордниках или в клетках, - уверен хозяин Тефтеля, Милки и Блинчика.

Забавные собаки привлекают прохожих.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вопросы, которые мучают многих горожан: собаки все-таки просят подаяние? это способ заработка? где хозяин берет деньги, чтобы прокормить три рта? Павел говорит, что ему не нужно много денег:

- Откуда деньги беру, не скажу. Но мы с питомцами милостыню не просим. Все, что нам дают, - это так, копейки. Есть свой капитал. Сейчас мне хватает на содержание собак. Они не болеют, каждый год я ставлю им прививки в ветеринарной клинике. Едят они все! Лучше всего для них суп с мясом. Если я варю кашу, то обязательно на курином бульоне. Иногда едят сухой корм, но редко, они его не любят. Зарабатываю на продаже щенков, которые периодически рождаются у Тефтеля и Милки. Люди в очередь встают, чтобы именно у меня купить щенков. Да у меня даже взрослых собак часто просят: «Продай». Я, конечно, не продам их никому. Они преданные, ждут меня всегда, выполняют команды.

Знаменитые псы. Их всегда можно увидеть в центре Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В молодости Павел работал официантом, высшего образования не имеет, окончил только 10 классов. У него нет семьи и никогда не было - говорит, ему не нужны близкие отношения с людьми, собаки в приоритете.