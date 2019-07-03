Существует ли ген убийцы? Исследование новосибирских ученых включили в американский учебник по криминалистике

Сибирские генетики и нейробиологи провели исследования, которыми заинтересовались американцы. Наши ученые определили, что связь между генами и тем, что человек становится жестоким преступником, ничтожна. Этот вывод вошел в учебник для будущих следователей в США «Criminology: Explaining Crime and its Context» (Криминология: объяснение преступления и его контекста - Ред.).

— На Западе сейчас в связи с расцветом науки о генетике пытаются найти маркеры, определяющие поведение человека. Активно выдвигается гипотеза о том, что многие преступления — всего лишь следствие наличия определенных генов, — рассказал КП-Новосибирск Петр Меньшанов, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН.

Речь идет о дофаминовом рецепторе D4. Вариация гена этого рецептора определят тип поведения человека: низкая внимательность, гиперактивность, неумение сконцентрироваться, желание быстро что-то получить. По распространенной гипотезе, носители этого гена часто начинают с мягких асоциальных действий, а потом переходят к более жестоким преступлениям. Становятся маньяками, убийцам, грабителями. Так ли это и проверили новосибирские ученые.

— Мы решили проверить, насколько данный тезис корректен. Изучали, есть ли этот ген у тихих и спокойных людей. Оказалось, что эти гены вполне могут встречаться и без реальной гиперактивности у человека. Получаем вывод: теория о том, что гиперактивность сама по себе приводит людей на путь агрессивности и жестокости — ложна, — объяснил ученый.

Интересно, как проходили исследования? Были собраны данные о двух группах людей по обе стороны решетки. В группу из 161 человека вошли преступники со всей страны, совершившие спланированные убийства, побои, грабежи с применение насилия. Во второй группе — обычные люди, за которыми уголовных статей не числится, 400 человек. Их биологические данные были изучены. Никаких определенных закономерностей, которые бы позволили сказать — за решеткой сидят все люди с генетической печатью, а на свободе гуляют — те, у кого этого гена нет, сделать не получилось. Законы генетики и уголовного кодекса оказались не совместимы.

Исследованием российских ученых заинтересовался один американский криминалист Гилберт Гайс. Он специализировался на расследованиях преступлений белых воротничков. Это, как правило, люди спокойные, уравновешенные, тихони, которые вдруг ни с того, ни с сего решаются, например, на убийство. Американцу показалась близка по духу научная работа сибирских ученых, он и внес в учебник, который написал в соавторстве с другими криминалистами.