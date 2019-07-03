Дорога детская - профессии взрослые!

«Какие серьезные!»

Юные журналисты и блогеры, вооружившись блокнотами, фотоаппаратами и видеокамерой, отправились на экскурсию на удивительный объект - Новосибирскую детскую железную дорогу. Ребята - школьники из Новосибирска и Кемерово - отдыхают в Центре социальной поддержки молодежи и юношества имени К. С. Заслонова. Все они - участники тематического отряда блогеров, впервые организованного в детском оздоровительном лагере. 21 день ребятишки учились правилам фото- и видеосъемки, написания текстов, статей, снимали и монтировали ролики о мероприятиях смены и даже мультфильмы. Финальным аккордом стал настоящий пресс-тур на Детскую железную дорогу.

Пусть это не вершина небоскреба и не старый заброшенный тоннель, но маленькие акулы «Инстаграма» и YouTube-каналов были в восторге. Здесь есть чему удивиться даже взрослым: это отдельный мир, расположенный в городском лесу, настоящая железная дорога с поездами, перронами, семафорами, только в уменьшенном формате, а основные сотрудники здесь - дети.

- Какие они серьезные! - умиляются блогеры, заметив на перроне ребят в железнодорожной форме. - Мы уже столько материалов отсняли, а вот про железную дорогу еще не было.

Юные сибиряки обещают рассказать о Детской железной дороге на своих страничках в социальных сетях.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Экскурсию и пресс-тур для юных журналистов проводят инструктор малой магистрали Ирина Смирнова и заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД Ирина Шелудкова. Гостей проводят в главный учебный корпус. Прежде чем допустить юных железнодорожников к практике, они должны досконально изучить теорию. В течение всего года школьники с 7-го по 11-й класс сидят за партами и штудируют учебники, работают с макетами, крутят гайки на опытных образцах, учат теорию под руководством опытных наставников - инструкторов Детской железной дороги.

- Попасть в наш центр подготовки юных железнодорожников может любой желающий, неважно, мальчик или девочка. Школьные оценки, конечно, значение имеют, но не обязательно быть круглым отличником по основным предметам. Ведь главное - это здоровый интерес к железной дороге. Если он есть, то и учеба будет даваться легко, - рассказывает Ирина. - К тому же наша учебная программа хоть и касается серьезных предметов, преподносится педагогами доступно и просто.

Маленькие блогеры внимательно осматриваются: высокие потолки, огромные холлы, широкие лестницы…

- Очень современно! - восклицает пятиклассница Ирина.

Еще бы! Новосибирская детская железная дорога - одна из самых молодых в стране. Она построена в 2005 году. Всего в России 25 подобных объектов.

Проводник Люба Брисенко рассказывает пассажирам о маршруте.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Музыкальное колесо

Одна из первых аудиторий, куда заглянули любопытные гости, посвящена вагонам и вагонному хозяйству. Здесь множество макетов разных вагонов, их можно трогать, а с некоторых - даже снять крышу.

- Все эти макеты выполнили наши ребята, которые занимаются в кружке по макетированию, - говорит инструктор и снимает крышу с пассажирского вагончика. - Здесь видно, где расположены бойлерная, тамбур. Все как настоящее, только в меньшем масштабе.

Другая группа блогеров разглядывает большой натурный макет колеса. Дети все вместе пытаются сдвинуть его с места - безуспешно.

- Оно очень тяжелое, но в этом экспонате важнее другое, - отмечает Ирина Смирнова и берет в руки небольшой молоточек и ударяет им по колесу. Раздается звук. - С таким же прибором осмотрщики вагонов простукивают колесные пары, на слух они определяют, есть ли в колесе трещина или другой дефект. Мы называем эту профессию музыкальной.

В кабинете локомотивного хозяйства школьники-железнодорожники изучают устройство локомотивов, учатся управлению ими, в течение учебного года оттачивают практические навыки на тренажере, чтобы летом повторить то же самое, только на настоящем тепловозе.

Класс сигнализации, централизации, блокировки и связи вызвал у блогеров не меньший восторг. Повсюду семафоры с глазами разного цвета - кроме привычных, есть еще лунно-белый и синий. При этом и формы, и виды семафоров разные.

- Это средства сигнализации на железной дороге. Комбинаций множество, и железнодорожники должны их понимать, а некоторые приборы - даже уметь чинить, - продолжает экскурсию инструктор.

Кружок моделирования вызвал большой интерес у маленьких блогеров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Путевка в университет

Самая веселая часть путешествия, конечно, поездка на поезде. Однако сначала инструктаж: железная дорога хоть и детская, но все равно место повышенной опасности. Ребята рассаживаются в небольшие вагончики. Проводник тоже небольшого роста - семиклассница Любовь Брисенко. Под стук колес девочка информирует пассажиров:

- Наш поезд набирает ход и въезжает на эстакаду, ее длина - 300 метров, высота достигает 6 метров. Слева от нас остается здание учебного корпуса, а внизу хорошо видна модель первого русского паровоза.

Между тем поезд набирает скорость - небольшую, в среднем 10 километров в час. Интересно, кто сидит в кабине машиниста?

- Управляет поездом штатный взрослый машинист, рядом - помощник. Стажеры-ученики сначала наблюдают за работой, а потом уже занимают место помощника. Они дублируют действия машиниста. Есть у нас одаренные ребята, которые к четвертому-пятому курсу уже могут сами управлять, но рядом все равно всегда находится опытный машинист-наставник, который внимательно следит за действиями юного железнодорожника, - объясняет сопровождающий нас инструктор.

Кажется, что все школьники на Детской железной дороге непременно хотят быть машинистами, но это не так. Люба, с которой мы уже познакомились, признается - ей нравится быть проводником.

На Детской железной дороге все воспитанники должны овладеть полным комплексом профессий. Ведь только после этого можно выбрать то, что пришлось по душе.

В классе сигнализации.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самые успешные, активные ребята, а также отличники после окончания этого необычного учебного заведения получают от руководства Западно-Сибирской железной дороги целевые направления в СГУПС и ОмГУПС. Обучение на Детской железной дороге для ребят полностью бесплатное.

- Наша цель - подготовить будущие кадры для железной дороги. Именно из нашего центра выходят заинтересованные, подготовленные ребята, которые уже определились с будущей специальностью, хотят работать в компании ОАО «РЖД», прониклись корпоративным духом и знают, чего хотят достичь, - подчеркивает Ирина Смирнова.

Набор учеников на Детскую железную дорогу проходит традиционно в последнюю неделю сентября. Необходимую информацию можно получить по телефонам: (383) 229-41-48, 229-54-08, 229-82-83

На заметку

Детская железная дорога открыта для пассажиров со среды по воскресенье, с 11.00 до 18.00. Находится дорога по адресу: Заельцовский парк, 2.