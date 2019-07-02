2019-07-02T12:51:12+03:00
Общество

МИРУ требуется капитальный ремонт

24 июня энергетики приступили к капитальному ремонту магистральной теплотрассы на загруженном перекрестке улиц Мира, Аникина и въезда на Винаповский мост [фото]
Поделиться:
Подрядчики демонтируют старые трубы, заменят разрушенные лотки на новые и восстановят нарушенную территорию.Подрядчики демонтируют старые трубы, заменят разрушенные лотки на новые и восстановят нарушенную территорию.
Изменить размер текста:

Магистральный трубопровод диаметром 800 мм уже давно просился в ремонт.

Участок трубопровода, подлежащий замене.

Участок трубопровода, подлежащий замене.

За последние три года на участке обнаружили шесть дефектов. И в этом году было принято решение заменить 268 метров трубы. Все работы по капремонту трубопровода специалисты должны завершить в срок до 25 июля.

.

.

24 июня в час ночи специалисты новосибирского теплотранспортного подразделения СГК приступили к отключению теплотрассы по улице Мира в районе остановки «Оловокомбинат» для подготовки к капремонту. Подрядчики демонтируют старые трубы, заменят разрушенные лотки на новые и восстановят нарушенную территорию.

Старые трубы.

Старые трубы.

Чтобы не отключать от горячей воды большое количество потребителей на длительный период, энергетики смонтировали временную схему подачи теплоносителя, благодаря чему горячая вода на прилегающих улицах, запитанных от этой тепломагистрали (это 270 домов на улицах Мира, Комсомольской, Чигорина, Герцена, С. Кожевникова, Аникина, Урманова, Бетонной), отсутствовала всего три дня: с 24 по 26 июня.

Создание временной схемы горячего водоснабжения.

Создание временной схемы горячего водоснабжения.

Подрядчики заканчивают монтаж временного трубопровода.

Подрядчики заканчивают монтаж временного трубопровода.

Взамен старых труб строители проложат так называемые «умные» трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля (СОДК). Такая труба способна в режиме реального времени выявить дефект трубопровода и определить место его возникновения.

«Умные» трубы с системой датчиков, встроенных в изоляцию.

«Умные» трубы с системой датчиков, встроенных в изоляцию.

Справка «КП»

История улицы Мира началась в 1954 году. Тогда завод «Тяжстанкогидропресс» начал строить здесь два первых жилых квартала своего поселка. Основную часть возведенных домов составляли трех- и четырехэтажные кирпичные и шлакобетонные блочные постройки. Дома на улице Мира были построены в стиле позднего флорентийского Возрождения. Их украшали многочисленные арки, кованые калитки, фонтаны, французские балкончики.

Улица Мира, 1968 год.

Улица Мира, 1968 год.

Подключать дома к центральному отоплению стали в 1950-х годах. Соответственно, и возраст труб здесь более полувека. Не только годы сказались на состоянии теплосетей, но и соседство с различными коммуникациями. Это привело к тому, что все чаще стали возникать повреждения на сетях во время гидравлических испытаний и отопительного сезона.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскачество проверило цельнозерновой хлеб: какой самый полезный
Самый любимый хлеб всех худеющих и придерживающихся ЗОЖ - мультизерновой с добавлением овсяной муки, отрубей, семян льна, тыквы, подсолнечника, орехов и так далее. Правда ли, что он более полезен, чем обычный, выясняли эксперты [5 мифов]
Новости 24
Проект «Академгородок 2.0» ускорит развитие социальной инфраструктуры
Вместо высоток разобьют парк: новосибирцы решили судьбу участка на улице Демакова
Смерть под колесами: грузовая «Газель» задавила молодую девушку возле магазина
Вещи остались в общежитии: новосибирец пропал в день увольнения с работы
«Я уже начал хрюкать и синеть»: психиатр-нарколог и посетитель устроили драку в больнице
Суд рассмотрит дело о магических ритуалах: ясновидящая из подмосковного монастыря оказалась мошенницей
«Начала царапать и топить своего друга»: рыбаки вытащили под Бугринским мостом потерявшую сознание в воде школьницу
Докатался до тюрьмы: новосибирца лишили прав на 85 месяцев за езду под наркотиками
Кражи и скандалы предотвращены
Посмотрите, что делает любовь: запущенный котенок превратился в «принцессу»