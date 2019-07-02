МИРУ требуется капитальный ремонт

Магистральный трубопровод диаметром 800 мм уже давно просился в ремонт.

Участок трубопровода, подлежащий замене.

За последние три года на участке обнаружили шесть дефектов. И в этом году было принято решение заменить 268 метров трубы. Все работы по капремонту трубопровода специалисты должны завершить в срок до 25 июля.

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24 июня в час ночи специалисты новосибирского теплотранспортного подразделения СГК приступили к отключению теплотрассы по улице Мира в районе остановки «Оловокомбинат» для подготовки к капремонту. Подрядчики демонтируют старые трубы, заменят разрушенные лотки на новые и восстановят нарушенную территорию.

Старые трубы.

Чтобы не отключать от горячей воды большое количество потребителей на длительный период, энергетики смонтировали временную схему подачи теплоносителя, благодаря чему горячая вода на прилегающих улицах, запитанных от этой тепломагистрали (это 270 домов на улицах Мира, Комсомольской, Чигорина, Герцена, С. Кожевникова, Аникина, Урманова, Бетонной), отсутствовала всего три дня: с 24 по 26 июня.

Создание временной схемы горячего водоснабжения.

Подрядчики заканчивают монтаж временного трубопровода.

Взамен старых труб строители проложат так называемые «умные» трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля (СОДК). Такая труба способна в режиме реального времени выявить дефект трубопровода и определить место его возникновения.

«Умные» трубы с системой датчиков, встроенных в изоляцию.

Справка «КП»

История улицы Мира началась в 1954 году. Тогда завод «Тяжстанкогидропресс» начал строить здесь два первых жилых квартала своего поселка. Основную часть возведенных домов составляли трех- и четырехэтажные кирпичные и шлакобетонные блочные постройки. Дома на улице Мира были построены в стиле позднего флорентийского Возрождения. Их украшали многочисленные арки, кованые калитки, фонтаны, французские балкончики.

Улица Мира, 1968 год.

Подключать дома к центральному отоплению стали в 1950-х годах. Соответственно, и возраст труб здесь более полувека. Не только годы сказались на состоянии теплосетей, но и соседство с различными коммуникациями. Это привело к тому, что все чаще стали возникать повреждения на сетях во время гидравлических испытаний и отопительного сезона.

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